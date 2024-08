Únik dokumentů poodhaluje nejvýkonnější čip pro herní notebooky chystaný v AMD

Nedávno se na internet dostal první benchmark procesorů AMD Strix Halo v databázi Geekbench. Jde o první doklad opravdové existence těchto CPU založených na Zenu 5, ale mířících na mnohem vyšší výkony než teď vydané Ryzeny AI 300. Strix Halo přinese do notebooků výkon blížící se nejrychlejším desktopovým CPU a současně integrovanou grafiku na úrovni samostatných GPU. Teď o Strix Halo máme nové detaily a informace.

Strix Halo

Na internet prosákly dokumenty ukazující některé fyzické charakteristiky Strix Halo. Z nich je potvrzeno, že Strix Halo je čipletový procesor, a to hodně velký. Jeho pouzdro bude obsahovat dva CCD čiplety s jádry Zen 5, který by měly být převzaté z desktopového Ryzenu 9000 (a měly by tedy poskytovat až 16 jader Zen 5 v plnotučné verzi s 512bitovými jednotkami SIMD pro AVX-512).

Ovšem tyto čiplety nebudou připojené ke standardnímu IO čipletu, který známe z Ryzenů 9000X a 7000X. Místo toho bude v procesoru speciální čiplet obsahující jednak funkce IO čipletu, ale zejména také velmi výkonné integrované GPU, údajně s 2560 shadery čili 40 CU architektury RDNA 3.5. Ta má určitá zlepšení efektivity v porovnání s RDNA 3, jež jsme probírali v článku o Ryzenu AI 300.

Tento čiplet má značnou plochu, podle uniklých nákresů zabírá okolo 307 mm², zatímco standardní IO čiplet měří 118 mm², přičemž sám už nějakou základní grafiku obsahuje. Takže tento GPU & IOD čiplet v Strix Halo by mohl poskytovat až nějakých 200 mm² pro výpočetní jednotky GPU. V pouzdru budou čiplety s jádry Zen 5 na kraji a velký GPU čiplet uprostřed, podobně jako na desktopových procesorech. Jen zřejmě budou zmáčknuté k sobě bez mezer, takže celek bude vypadat trochu jako GPU Vega 10.





Nákresy potvrzují, že k procesoru se bude osazovat osm čipů LPDDR5X, které by měly dodávat 256bitovou paměťovou sběrnici. Grafika tak bude mít dvojnásobnou propustnost proti té v Ryzenech AI 300, kde je řadič 128bitový. Přesněji, propustnost má být ještě vyšší, paměti údajně pojednou na frekvenci 8533 MHz efektivně, což dodá propustnost 273 GB/s.

Paměti nebudou integrované na pouzdru (tzv. on-package memory), ale okolo na PCB základní desky. Zatím nevíme, zda třeba půjde k těmto procesorům osazovat paměti v modulech LPCAMM, je asi prozatím nutno předpokládat, že budou prodávané pouze v noteboocích. Nic jiného asi moc nedává smysl i s ohledem na cenu, která nebude nízká. V desktopu bude výhodnější koupit samostatný procesor Ryzen 9000 a k němu grafiku jako Radeon RX 7600 XT nebo Radeon RX 7700 XT.

Ilustrace GPU Vega 10. Strix Point bude vypadat podobně, ale pravděpodobně nepoužívá podkladový křemíkový interposer a místo čipů HBM2 má dva CPU čiplety s jádry Zen 5 Autor: AMD

Pouzdro čipu má označení FP11 a bude potřebovat vlastní návrh desek, není kompatibilní s ničím předchozím. Podle uniklých dokumentů ho AMD prezentuje jako alternativu výkonného mobilního procesoru a současně přídavného GPU, které by bylo osazené paralelně s vlastními pamětmi. Design s procesorem Strix Halo bude tedy mít ve výsledku výrazně menší nároky na velikost PCB, protože se oboje smrskne do jednoho pouzdra (a pamětí osazených okolo) s jednou napájecí kaskádou. A zejména by takovýto design by měl mít při dané spotřebě lepší výkon a jednodušší chlazení.

Při plném výkonu může být spotřeba až 120 W

TDP celého procesoru včetně integrované grafiky je tudíž docela vysoké. Uniklé tabulky ukazují, že Strix Halo by mohlo fungovat s třemi stupni spotřeby – 55 W, 85 W, nebo 120 W. Toto by byla souhrnná spotřeba grafiky a CPU. Podle dokumentů by pak 256bitové paměti LPDDR5X-8533 při plné zátěži potřebovaly dalších 5–9 W navíc (při kapacitě 32 GB), nebo až 10–13 W při 128GB kapacitě.

Nejvýkonnější 120W konfiguraci Strix Halo (přesněji, v této tabulce je uvedeno 115 W, tyto hodnoty možná ještě nejsou definitivně stanovené) dokumenty prezentují jako alternativu k notebookům postaveným na 35W procesoru Intel a 80W grafice Nvidia GeForce RTX 4070 pro notebooky. 80 W je pro tento model GeForce relativně nižší spotřeba, v noteboocích může dle specifikací mít nastavené TDP až 115 W a při použití Dynamic Boostu pak reálně může grafika brát při zátěži až 140 W. Procesor (či APU) Strix Point bude grafickým výkonem patrně konkurovat hlavně nižším konfiguracím, ale s výhodou vyšší energetické efektivity integrovaného řešení se sdílenou pamětí. Notebooky se Strix Pointem by tak dost možná mohly být jakousi PC a x86 alternativou procesorů Apple M3 Pro a Max (případně M4 Pro a Max, pokud do té doby vyjdou), které také poskytují podobně výkonná GPU integrovaná s procesorem.

Rozdělení TDP mezi procesor (jádra CPU) a integrovanou grafiku by mělo být dynamické. Zatímco při hraní je asi předpokládáno zhruba 30 W pro CPU a 80 W pro integrované GPU, v momentě, kdy jsou provozovány nějaké pracovní úlohy místo her, budou pravděpodobně jádra Zen 5 také moci potřebovat až těch 80–120 W. Pak by výkon mohl být relativně blízko k desktopovým Ryzenům 9 9900X a 9950X.

Příchod v roce 2025

Vydání těchto procesorů a notebooků s nimi má přijít v roce 2025, možná by mohly být odhalené na CES 2025. Zatím není jasné, jak velké rozšíření v noteboocích tento procesor získá. Trh s herními notebooky totiž má pod palcem Nvidia a pravděpodobně i různé zákulisní tlaky vedou k tomu, že mobilní grafiky Radeon jsou dostupné jen ve velmi malých počtech notebooků (což asi synergicky působí s tím, že i mobilní procesory AMD se pořád prosazují obtížně proti dominantní tržní síle Intelu).

Klidně se proto může stát, že výrobci notebooků toto řešení od AMD odignorují, a protože notebooky si na rozdíl od desktopu nemůžete poskládat z komponent sami, Strix Point skončí na pokraji zájmu, jakkoli by to byla škoda. Podobně minimálně rozšířený je ale také mobilní Ryzen 9 7945HX3D s 3D V-Cache, jakkoli unikátní a pro hráče teoreticky atraktivní by to mělo být CPU.

Zdroje: VideoCardz (1, 2)