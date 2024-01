První paměťové moduly LPCAMM2 jsou tu. Micron a Crucial mají 64GB vyměnitelnou LPDDR5X

V noteboocích se za poslední dekádu rozmáhají nevyměnitelné paměti, ale v posledních dvou letech se nenápadně objevilo překvapení v podobě modulů CAMM2, které jdou opačnou cestou a poprvé umožňují vyměnitelné a upgradovatelné paměti mobilního typu, například LPDDR5X. Tato technologie, zdá se, proráží, na CES 2024 teď byly ukázány první na trhu dostupné moduly tohoto typu značky Micron a Crucial (který pod Micron patří).

Micron představil moduly v provedení AMM2, respektive LPCAMM2 využívající paměti LPDDR5X, které můžete vidět na snímku. Firma podotýká, že je to vlastně největší změna ve formátu RAM pro osobní počítače od chvíle, kdy se v noteboocích objevily SO-DIMMy. Asi by se dalo namítat, že (pevná) integrace pamětí LPDDR na mobilní SoC stylem package-on-package nebo na substrát výkonnějších procesorů (Apple, výhledově Intel) je minimálně stejně podstatná změna, to ale není formát vyměnitelný a upgradovatelný. A je třeba uznat, že úsporné paměti typu LPDDR byly doteď striktně podmíněné pevným připájením na PCB. Možnost používat je díky CAMM2/LPCAMM2 modulárně je docela radikální obrat v upgradovatelnosti a opravitelnosti notebooků.

Tyto moduly byly prezentovány pod značkou Micronu, který přímo prodává paměti na OEM trhu velkým výrobcům notebooků. Micron však potvrdil dostupnost těchto pamětí i od Crucialu, což je naopak značka firmy Micron zaměřená čistě na tzv. retailový trh, tedy prodej samostatných komponent běžným lidem, kteří si například chtějí upgradovat notebook.

Modul LPCAMM2 od Micronu Autor: Micron, via: TechPowerUp

Jak si všiml TechPowerUp, stejný design modulu už reprezentace Crucialu ukazuje. Od Crucialu se tedy budou dát koupit a budete si moci notebook využívající tuto technologii koupit s nižší konfigurací paměti a klidně až později dokoupit upgrade od Crucialu, pravděpodobně za lepší cenu, než kolik vám bude účtovat výrobce notebooku.

Parametry co do rychlosti zatím Micron neuvádí. Teoreticky má být možné v tomto formátu vyrábět moduly s efektivní rychlostí až 9600 MHz, ale počáteční rychlosti budou určitě nižší. Prozrazeny ale byly kapacity, Micron (a Crucial) budou nabízet moduly s kapacitami od 16 po 64 GB.

Modul LPCAMM2 od Micronu Autor: Micron, via: TechPowerUp

LPCAMM2 má datovou šířku 128 bitů a zastoupí tak oba dva moduly SO-DIMM pro dvoukanálové zapojení. Výhoda použití pamětí LPDDR je, že lze dosáhnout mnohem nižší pohotovostní spotřeby, podle Micronu až o 80 % proti DDR5 (v nečinnosti, nízké zátěži a během spánku). V noteboocích, které doteď používaly paměti DDR4 a DDR5 v modulech, tedy LPCAMM2 s LPDDR5X může výrazně zlepšit výdrž na baterii. Moduly jsou na druhou stranu menší a mechanicky jednodušší než SO-DIMMy. Pro výrobce notebooku bude tedy nyní menší problém a oběť na desku možnost uživatelského upgradu paměti vměstnat.

Micron uvádí, že už jsou k dispozici vzorky těchto pamětí, zatímco sériová výroba (a komerční dostupnost) odstartuje v první polovině letošního roku. I ony moduly volně prodávané pro upgrade a výměny pod značkou Crucial přijdou na trh ještě během první poloviny roku 2024 – toto tisková zpráva Micronu výslovně potvrzuje.

