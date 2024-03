Velikonoční zázrak, nebo pokropení kolalokou. Zrušené desktopové procesory Intel Meteor Lake přece žijí

Letos Intel vydá novou platformu desktopových procesorů Arrow Lake-S s novým socketem LGA 1851. Ta měla původně sloužit i pro procesory Meteor Lake-S, které ale Intel zrušil kvůli nepřipravenosti 4nm procesu nebo problémům s nízkými takty. Byly kolem toho zmatky, kdy Intel zrušení desktopové verze nejdřív popřel, pak zas potvrdil. Je tak ironické, že procesory Meteor Lake pro socket LGA 1851 se teď vynořily a podle všeho existují.

Momomo_us, který na Twitteru často sdílí informace o nevydaných produktech, nalezl dokumenty, podle kterých Intel chystá vydání procesorů, zjistil, že už v katalozích výrobců nyní jsou první desky se socketem LGA 1851, ale vtip je v tom, že nejde o klasickou desktopovou produkci pro procesory Arrow Lake-S určenou pro spotřebitelská PC. Výrobci jako iBase totiž mají v přípravě desky pro procesory označené Meteor Lake-PS, které používají právě socket LGA 1851.

Deska iBase MI1002

Díky nálezu od Momomo_us máme podrobné specifikace první známé desky, modelu MI1002 (nebo MI1002AF) od firmy iBase. Jde o Mini-ITX embedded desku, která z procesoru Meteor Lake-PS v socketu LGA1851 vyvádí dvojici slotů SO-DIMM pro paměti DDR5–5200, slot PCI Express ×4 a trojici slotů M.2 (jeden typu M pro SSD v provedení M.2 2280 s konektivitou PCIe 4.0 ×4, bez podpory SATA), dále po slotu typu E a B pro WiFi modul (na bázi rozhraní CNVio) a pro 5G modul.

Procesor má používat svou integrovanou grafiku s 8 Xe Core (1024 shaderů) a poskytuje grafické výstupy HDMI, DisplayPort a dvě USB-C. Deska má šest USB 3.2 (4× USB-A, 2× USB-C), integrovanou zvukovku Realtek ALC888S a trojici 2,5Gb/s ethernetů (Intel i226LM a dvakrát i226V). Napájení je DC a je vyžadováno napětí 12–24 V, ale zatím není údaj o spotřebě a požadavcích na proud.





Podle popisu desky MI1002 se zdá, že Meteor Lake-PS je schopen běžet bez klasického přídavného čipsetu Intelu. Na některých ilustračních snímcích je vidět chladič, ale je možné, že jde o foto jiné desky. V popisu iBase MI1002 se ale uvádí „I/O čipset“ FinTek F81964D-I, ale ten bude asi spíš embedded controllerem a obdobou SuperIO čipu na desktopové desce, protože jde o čip poskytující konektivitu, jako jsou paralelní porty, sériové porty, GPIO, a různou funkcionalitu, jako je řízení a monitoring hardwaru.

IoT základní deska iBase MI1002 pro procesory Meteor Lake-PS do socketu LGA 1851 Autor: iBase

Desktopové procesory Meteor Lake

Meteor Lake-PS by vzhledem k názvu mělo pocházet ze 4nm čipletových procesorů Intelu Meteor Lake, které byly na konci prosince vydány v noteboocích. Linie PS patří do „IoT“ či postaru embedded portfolia Intelu. Předchůdcem této platformy jsou procesory Alder Lake-PS, které ale mají používat BGA pouzdro a jde o embedded odvozeninu notebookových procesorů.

Jejich následník Meteor Lake-PS je ale evidentně odvozený od zrušeného desktopového Meteor Lake, vzhledem k použití socketu LGA 1851. Na platformě LGA 1851 je asi možné používat jen s malými úpravami křemík 15W a 28W mobilních procesorů řady U a P v socketovém provedení (podobně, jako je teď stejný křemík využitý v desktopu a notebookové řadě HX).

Zajímavé je, že procesory mají podle iBase údajně nést označení Core Ultra podobně jako v noteboocích, specifikace dokonce vyznívají, jako by se v ní počítalo s provozem úplně obyčejných desktopových procesorů (podobně jako v deskách W680), hovoří se o 14. generaci „DT procesorů“ Core Ultra. Je tím pádem možné, že ony zrušené desktopové procesory Meteor Lake se fakticky budou vyrábět, jen je neuvidíte v obchodech a budou je od Intelu moci objednávat jen IoT a embedded klienti.

Tato embedded verze platformy LGA 1851 se může od té desktopové trochu lišit – u ní se totiž očekává použití přídavného čipsetu, který přidá bohatší konektivitu PCI Express, SATA a USB. Nicméně i nějaké procesory Arrow Lake-P pro notebooky by soudě podle tohoto mohly umožňovat desktopovou konverzi. Kdo ví, možná Čínské firmy jednou budou notebookové procesory Meteor Lake recyklovat a osazovat je na adaptéry, s nimiž se budou dát používat v desktopových deskách pro Arrow Lake…

Pokud by ale Intel skutečně pro embedded trh prodával úplně standardní procesory Meteor Lake, pak je možné, že se časem budou dát pořídit nějakými šedými kanály nebo z aukčních portálů a bude možné je koupit a do LGA 1851 desek pro Arrow Lake osadit. To pak samozřejmě bude mít už jen cenu kuriozity.

Maximální frekvence jen 4,2 GHz?

Proč tato embedded či „IoT“ verze procesoru Meteor Lake do socketu existuje, zatímco desktopová verze byla zrušená? Úplně stoprocentně to říct nelze, ale pravděpodobně za tím bude 4nm proces. Notebookové Meteor Lake s ním není schopno dosáhnout tak vysokých frekvencí jako procesory Raptor Lake pro notebooky. U desktopové verze by pravděpodobně deficit mohl být ještě větší. Použitá architektura jádra P-Core „Redwood Cove“ má prakticky stejné IPC jako jádro v Raptor Lake, takže by šlo o nové procesory s výrazně horším výkonem, než mají ty staré.

Zde je zajímavé, že dokument iBase ve srovnávací tabulce specifikací uvádí pro „14th Gen Intel Core Ultra DT Processors“ maximální frekvenci CPU 4,2 GHz. Toto by měla být frekvence boostu, protože pro vedlejší desku platforma LGA 1700 se uvádí maximální frekvence CPU 5,8 GHz (zřejmě boost Core i9–14900 – asi se počítá s 65W modely). 4,2 GHz je velmi nízké turbo, o gigahertz horší, než jaké jsou maximální frekvence notebookových modelů (Core Ultra 9 185H). Asi je to tak, že Intel v desktopu rezignoval na Core Ultra 7 a 9, což tvrdily neoficiální drby, a tento 4,2 GHz model by byl jen nějaké Core Ultra 5 (notebookové Core Ultra 5 125H má boost 4,5 GHz, ale do desktopu možná měl jít „odpad“ s horšími takty). Každopádně by asi v recenzích výkon nevypadal dobře.

Nejvýkonnější 65W desktopový procesor Meteor Lake-PS socketu LGA 1851 má mít maximální frekvenci boostu jen 4,2 GHz Autor: iBase

Intel se zřejmě rozhodl, že nebude plýtvat dechem ve snaze těmto čipům nějak obhajovat jejich smysl na trhu (třeba skrze jejich AI akcelerátor NPU nebo lepší integrovanou grafiku, kde mají faktickou výhodu), a rozhodl se je vůbec nevydat. Nicméně embedded verze vyvíjená paralelně na stejném základu byla asi ponechána naživu, protože extrémní takty a jednovláknový výkon nevyžaduje. Záhada je, proč Intel embedded produkty jednoduše nezaložil na BGA verzi Meteor Lake pro notebooky (jako to bylo v případě Alder Lake-PS). Možná ale jednoduše už vývoj socketu a pouzdra byl hotový, a tak socketové provedení zůstalo.

Na zrušení desktopové verze pro klasická PC se tímto ale asi nic nemění, pořád by mělo platit, že první LGA 1851 procesory, s nimiž se normálně setkáme, budou asi někdy na podzim 3nm (vyráběné v TSMC) procesory Intel Arrow Lake-S. Ale bude zajímavé sledovat, zda se něco na trhu neobjeví později z druhé ruky.

Zdroje: iBase, VideoCardz, Momomo_us