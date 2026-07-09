Přichází standard DisplayHDR True Black 1400: OLED monitory pro perfektní HDR už nemají problém ani s extrémním jasem

Už řadu let máme standard VSA DisplayHDR certifikující monitory dle jejich schopností HDR zobrazení, podle jehož známek se můžete při nákupu orientovat. Zpočátku existoval pro LCD obrazovky, ale poté VESA přidala také variantu DisplayHDR True Black pro monitory OLED. Ta však měla výrazně nižší jasy, protože OLED panely kvůli svým omezením nemohly rozsvítit části obrazu tak intenzivně. To se teď ale mění.
DisplayHDR True Black 1400
Původní verze standardu VESA True Black měla stupně 400 a 500, přičemž tato čísla uvádějí dosažený maximální jas v cd/m² (anglicky se tato jednotka často označuje také „nit“), zatímco pro LCD monitory byly původně zavedené známky 400, 600, 1000 a později i 1400, protože původně bylo u LCD obrazovek možné dosáhnout mnohem vyšších maximálních jasů pro části obrazu, které měly ve hře nebo filmu nejvíc zářit.
Nicméně technologie OLED teď zřejmě tento deficit proti panelům LCD dožene minimálně u části monitorů. V červnu na Computexu byly k vidění Tandem OLED monitory (například od Gigabyte) uvádějící maximální jas až 1500 cd/m² a konsorcium VESA teď pro ně uvedlo novou úroveň certifikace DisplayHDR True Black 1400, která indikuje, že monitor může vyvinout maximální jas 1400 cd/m² nebo případně ještě vyšší. Vedle této nové známky už existuje (od začátku roku 2025) také známka DisplayHDR True Black 1000 pro jas přesahující 1000 cd/m².
Tento maximální (špičkový) jas nemusí dosahovat celá plocha monitoru, ale jen 10 % bodů. To ani není pro HDR obsah potřebné, smyslem je poskytnout vysoký jas pro části obrazu jako je slunce na obloze, oheň či různé zářící objekty a efekty. Standard DisplayHDR True Black 1400 má i separátní požadavek na jas, který je možné vyvinout na celé obrazovce, ten je 700 cd/m² (nebo víc), a to jak při krátkých záblescích, tak i trvale. Kromě toho je požadováno také, aby zhasnuté (černé) body naopak vykazovaly jas nepřesahující 0,0005 cd/m². Tyto panely by tak v HDR režimu měly mít extrémně dobrý kontrast.
Podle VESA se první OLED monitory certifikované touto známkou objeví na výstavě Bilibili World 2026 v Šanghaji tento víkend (9. až 12. 7.). Mělo by jít o Tandem OLED panely, protože právě tato technologie vysoké jasy umožnila. Panel s certifikací DisplayHDR True Black 1400 by se brzy měl dokonce objevit i v notebooku, Lenovo ho chystá do zařízení Yoga Pro 16.
Monitory (případně televizory) s těmito známkami budou nejspíš nejlepší možnost, jak si užít HDR zobrazení ve filmech a hrách, byť samozřejmě nadále platí, že vedle výhod v kvalitě obrazu má technologie OLED i stinné stránky: riziko vypalování obrazu a omezenou životnost organických LED tvořících body obrazovky.
Vedle „konzumace“ ale tyto monitory budou mít uplatnění i pro tvorbu HDR obsahu, takže část z modelů, které přijdou na trh, by mohly být i různé profesionální monitory.
Zdroj: VESA