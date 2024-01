Víc výkonu od Intelu. Technologie APO bude už i pro procesory Core 12. a 13. generace

Na CES 2024 oznámilo AMD rozšíření podpory funkce AFMF v grafických ovladačích i na integrované grafiky Ryzenů 7040 a 8000. Také Intel vedle nových procesorů pro notebooky i pro desktop přišel se softwarovou novinkou, která se týká funkce Intel Application Optimization. Ta zatím měla omezený význam, respektive aplikovatelnost, to by se ale mohlo změnit. Brzo by z ní totiž mohli profitovat majitelé mnohem širší skupiny počítačů.

Co je to Intel APO?

Funkce Intel Application Optimization (zkráceně Intel APO) byla poprvé oznámena na podzim s procesory Core 14. generace (Intel Raptor Lake Refresh) 125W desktopové řady K a KF. Ty sice používají stejný křemík jako 13. generace, ale Intel jim jako specialitu přidal tuto funkci navíc, která nebyla dostupná pro 13. nebo 12. generaci. Nejde o hardwarovou novinku, ale spíše o softwarovou optimalizaci, která má zlepšovat výkon a responzivnost programů.

APO by mělo snad spočívat ve zlepšení schedulingu ve Windows (zřejmě se s tímto laděním efektivněji využívají jádra E-Core) a snad i v lepším řízení taktů. Nemá jít o přetaktování, ale jen o změny v tom, jak procesor řídí své frekvence v rámci normálního fungování.

Intel APO ale není možné využít automaticky. Spočívá v tom, že je boostování vyladěno pro konkrétní program, který musí Intel vyprofilovat a asi poměrně rozsáhle testovat a ladit, než pro něj vytvoří nastavení, které pak na vašem počítači APO používá. To znamená, že tato optimalizace vždy běží jen u konkrétních aplikací, pro které Intel připraví podporu. Asi to lze přirovnat k někdejším SLI profilům v ovladačích grafických karet.





Aplikace Intel Application Optimization Autor: Intel

Funguje to tak, že si z Microsoft Store stáhnete aplikaci, v níž se pak pro tyto programy a hry dá APO aktivovat buď jednotlivě, nebo najednou pro všechny podporované tituly, které aplikace na vašem počítači najde. Ze začátku byl seznam dosti krátký, byly na něm snad jen dvě hry (Metro Exodus, Rainbow Six: Siege).

Kromě toho, že APO nelze použít ve všech hrách a programech paušálně, je tu ale i další omezení, potřebujete dostatečně novou verzi Windows (Intel uvádí podporu jen pro Windows 11 a jiné operační systémy jako Linux tuto technologii nemohou využít). A zejména je nutné, aby technologii přímo podporovala základní deska.

APO je totiž řešeno jako nadstavba nad dříve oznámenou Intel Dynamic Tuning Technology (DTT), která byla ale určená zejména pro notebooky a také má optimalizovat výkon. Zapnutí DTT ale vyžaduje speciální ovladač od výrobce počítače (asi kvůli tomu, aby procesor a ovladač znal profil výkonu napájecí kaskády a podobné věc), v tomto případě od výrobce desky. Ten musí tento ovladač poskytovat zvlášť pro každou z desek.

Třetí omezení v užitečnosti APO už bylo zmíněno – Intel APO pojal jako specialitu, která měla odlišovat refreshované procesory 14. generace od těch předchozích a dávat tak kupujícímu důvod, aby koupil například dražší i5–14600KF místo zlevněného i5–13600KF. Oba procesory mají ale stejný křemík, takže nešlo o hardwarové omezení. Intel to obhajoval tím, že pro každé CPU musí profily APO ladit zvlášť, takže podpora starších CPU by byla značnou zátěží.

APO přestane být uměle omezeno na Raptor Lake Refresh

Nicméně ta nová dobrá zpráva je, že si Intel poslední omezení rozmyslel a nyní na CES 2024 oznámil, že APO zpřístupní i majitelům procesorů Core 13. generace Raptor Lake. A dokonce i těm, kdo mají ještě Core 12. generace Alder Lake, což už jsou procesory s odlišným křemíkem. Nebude to platit plošně, zdá se, že stejně jako u 14. generace se bude jednat o výsadu nadšeneckých procesorů řady K a KF se 125W TDP (byť o přetaktování nejde, jak bylo zmíněno). Se zamčenými 65W modely tedy nárok pořád mít nebudete.

Core i9–13900K Autor: Ľubomír Samák

Vedle 125W modelů K/KF na desktopu je mimochodem APO podporováno ještě někde: na nových notebookových procesorech Core 14. generace 55W řady HX (které jsou založené na desktopovém křemíku).

Podporované hry by aktuálně nyní měly být Rainbow Six: Sige, Metro Exodus, Guardians of the Galaxy, F1 22, Strange Brigade, World War Z, Dirt 5 a World of Warcraft. Do budoucna by snad měly tituly přibývat.

Podpora pro novější procesory by snad mohla přijít při aktualizaci aplikace APO. V současnosti na webu Intelu není podpora pro CPU 13. a 12. generace ještě uvedena, takže asi teprve v dalších vydáních. Je také možné, že bude potřeba také aktualizace oněch DTT ovladačů pro základní desku, na kterých APO také závisí. Termín, kdy tato rozšířená podpora bude dostupná pro uživatele Core i9–12900K, i9–13900K a tak dále, zatím známý není.

Zdroj: PC Gamer, Intel