65W a 35W procesory Intel Core 14. generace jsou tu. Víc MHz, ale ceny a spotřeby nezměněné

Už to není moc překvapení, protože informace o plánech unikly dlouho dopředu, ale během CES 2024 teď Intel vypustil na trh hlavní část své nové generace desktopových procesorů – Core 14. generace pro masový trh s 65W a 35W (nominálním) TDP, tedy běžné modely se zamčeným násobičem. Doposud na trhu byly jen 125W modely řady K pro nadšence, teď ale konečně přibyly i lidovější modely a také úsporné verze T.

Jak 65W, tak 35W modely by měly nyní již být v prodeji (i když samozřejmě některým prodejcům může naskladnění nebo zavedení do katalogu trvat o chvilku déle). Tato generace je tzv. refresh, což znamená, že používá stejné čipy jako předchozí generace, ale s o něco vyššími frekvencemi. Nemění se tedy ani výkon na 1 MHz („IPC“), ani výbava nebo podporovaná konektivita či schopnosti integrované grafiky. Také nadále trvá, že tyto procesory mají zamčené násobiče a nedají se přetaktovat.

V části procesorů je použitý křemík Raptor Lake (stepping B-0) s 8+16 jádry. Ten má výhodu v tom, že jádra P-Core mají větší 2MB L2 cache (E-Core pak 4MB L2 cache sdílenou čtyřmi E-Core) a tyto procesory podporují oficiálně paměti DDR5–5600 (vedle DDR4–3200). Část modelů je ale založená ještě na čipech C-0 a H-0 z generace Alder Lake, které se liší menší 1,25MB L2 cache u velkých jader (a jen 2MB L2 cache v klastrech E-Core). Tyto procesory poznáte podle toho, že oficiálně podporují jen DDR5–4800 (a DDR4–3200).

Platforma procesorů Intel Core 14. generace Autor: Intel, via: AnandTech

O 200 MHz víc na velkých jádrech, 100 MHz na malých

V rámci mainstreamové 65W řady je nejvýkonnějším modelem Core i9–14900 s 8 jádry P-Core a 16 efektivními jádry E-Core, celkem 32 vláken a 36 MB L3 cache. Jeho takt pro jednovláknové aplikace je hodně vysokých 5,8 GHz. Struktura boostu je taktová, že na všech jádrech je dosažitelná frekvence 5,4 GHz (Turbo 2.0), na preferovaných jádrech pak 5,6 GHz (Turbo Boost Max 3.0) a pak je zde ještě Thermal Velocity Boost, který by měl být podmíněný teplotou nižší než 70 °C (desky na to ale, zdá se, často kašlou) a který dotáhne takt až na maximálních 5,8 GHz. Maximální takt E-Core je v boostu 4,3 GHz, základní frekvence jsou pak 2,0 GHz (P-Core) a 1,5 GHz (E-Core).





Pokud to srovnáte s předchozí generací (i9–13900), lze v krátkosti říct, že Core i9–14900 má stejné základní frekvence, ale maximální takty u E-Core stouply o 100 MHz a u P-Core o 200 MHz. TDP (65 W) i tzv. maximální turbo spotřeba (219 W), která udává, jak moc může procesor reálně konzumovat v zátěži, jsou nezměněné. A Intel také ponechal stejnou nezměněnou cenu 549 $. V praxi ale může i9–14900 stát víc než i9–13900, pakliže už tento předchůdce sklouzl do slev.

Výrazně zajímavější změna je u Core i7–14700, protože tento model dostává více jader. Místo 8+8 teď má konfiguraci 8 P-Core a 12 E-Core, celkem 28 vláken a 33 MB L3 cache (proti 30 MB u loňského modelu). Jeho mnohovláknový výkon se tedy více přiblíží modelu Core i9. Jeho frekvence jsou 2,1–5,4 GHz u P-Core (na preferovaných jádrech s Turbo Boost Max 3.0, mimo ně je maximum 5,3 GHz) a 1,5–4,2 GHz u E-Core. Také v tomto případě to znamená, že frekvence P-Core stouply o 200 MHz a frekvence E-Core o 100 MHz (a navíc je těch E-Core 12 místo 8). Maximální turbo spotřeba se přitom nezměnila, je stále 219 W, a Intel ponechal i cenu 384 $.

Určitý upgrade je také u Core i5–14600, kde ale není na první pohled patrný. To má stále šest jader P-Core a 8 E-Core (20 vláken, 24 MB L3 cache). Ale zatímco v předchozí generaci šlo o křemík C-0 (Alder Lake) s menšími L2 cache a oficiální podporou jen DDR5–4800 (neoficiálně ale přes XMP fungovalo víc, samozřejmě), Core i5–14600 místo toho má také křemík B-0 s architekturou Raptor Lake, podporuje DDR5–5600 a má mít větší L2 cache. Takty jsou 2,7–5,2 GHz u P-Core a 2,0–3,9 GHz u E-Core. Zde je to bonus +200 MHz u obou. Maximální turbo spotřeba zůstává také bez změny proti i5–13600, 154 W. I cena je nezměněných 255 $.

Intel bude nabízet dva další modely i5. Core i5–14500 má také maximální turbo spotřebu 154 W, 6+8 jader a 20 vláken a 24MB L3 cache. Už ale má onen starší křemík Alder Lake s menšími L2 cache. Takty jsou však vysoké, 2,6–5,0 GHz u P-Core a 1,9–3,7 GHz u E-Core. Je to opět o 200 MHz víc u obou. Frekvence i5–14500 jsou vlastně stejné jako u i5–13600, takže se zde posunete o jeden cenový stupíneček. Cena zůstává nezměněná jako u i5–13500, 232 $.

Pod tímto modelem je Core i5–14400, což je model s 6 P-Core a jen 4 E-Core (celkem 16 vláken, 16 MB L3 cache) a takty 2,5–4,7 GHz u P-Core a 1,8–3,5 GHz u E-Core. Zde se to trošku obrátilo – E-Core zrychlila o 200 MHz, ale P-Core jen o 100 MHz. Tento model má už nižší maximální turbo spotřebu 148 W, která je také nezměněná proti předchozí generaci. Ani cena se nepohnula (221 $). Je zde ještě jedno omezení proti dražšímu i5–14500. Model i5–14400 má osekané GPU s méně jednotkami – místo UHD 770 jen UHD 730. Znamená to jen 24 EU (192 shaderů) místo 32 EU (256 shaderů)

Core i5–1440 je také založený na starším křemíku Alder Lake / C-0. Avšak měla by existovat také verze s křemíkem B-0 z Raptor Lake, HWCooling.net by měl opět zkusit otestovat rozdíly mezi oběma verzemi. Verze Core i5–14400 založená na Raptor Lake ale bude mít vypnuté větší L2 cache, její smysl je z pohledu Intelu jen v tom zužitkovat někde částečně defektní čipy. Jak se ale ukázalo v minulých generacích, rozdíly jsou například v klidové spotřebě.

Procesory Intel Core 14. generace pro desktop, 65W Autor: Intel, via: AnandTech

Tím jsme se dostali až do lowendu, kde končí hybridní procesory a už zde jsou jen modely se samými velkými jádry P-Core (založené by měly být na křemíku H-0 generace Alder Lake). Neznamená to bohužel, že by jim Intel zapnul AVX-512. Core i3–14100 je čtyřjádro s osmi vlákny a 12MB L3 cache s taktem 3,5–4,7 GHz (opět +200 MHz), cena je 134 $ beze změny. Ovšem zvýšila se maximální turbo spotřeba, z 89 W na 110 W. Procesor má také osekanou grafiku UHD 730 s 24 EU.

Zcela nejlevnějším modelem, který můžete v běžné 65W řadě koupit, je za 82 $ Intel 300 (či Intel Processor 300, jde o následek zrušení značek Celeron a Pentium). Má dvě jádra se čtyřmi vlákny a 6 MB L3 cache, frekvenci 3,9 GHz (bez boostu) a grafiku Intel UHD 710 (už jen 16 EU / 128 shaderů). Jeho TDP je 46 W a nemá zvýšenou maximální turbo spotřebu, neboť nemá ani to turbo.

Modely F: bez GPU, ale levnější pro herní počítače

Vedle těchto základních modelů se pak ale budou dát koupit také (nominálně) 65W modely s příponou F. Jako v předchozích generacích to znamená, že chybí integrované GPU, ale ostatní parametry jsou stejné jako u standardní verze. Výměnou za to je nižší cena (obvykle o 25 $), takže tyto procesory jsou výhodnější volbou pro koupi do herního PC, kde budete mít samostatné GPU. Existují modely Core i9–14900F (524 $), Core i7–14700F (359 $), Core i5–14400F (196 $), jenž asi zase bude ve verzi s čipem B-0 i ve verzi C-0 a Core i3–14100F (109 $). O tom, jak vycházejí v porovnání s předchozí generací, viz standardní modely.

Procesory Intel Core 14. generace pro desktop, 65W, řada F bez iGPU Autor: Intel, via: AnandTech

Jak už bylo zmíněno, ceny procesorů jsou, zdá se, všude nezměněné proti předchozí generaci, takže z dlouhodobého hlediska se o něco zlepšuje poměr ceny a výkonu. Krátkodobě to ale úplně platit nemusí. Tam, kde jsou již procesory Core 13. generace zlevněné, bude jejich cena teď nižší, protože nové modely 14. generace budou startovat na doporučené nezlevněné úrovni. Proto teď nadále může být výhodné koupit o 200 MHz pomalejší modely 13. generace, pokud tím významně ušetříte.

Procesory Intel Core 14. generace, přibalené chladiče Autor: Intel, via: AnandTech

K procesorům 65W řady Intel přidává do balení chladič (pokud kupujete balení typu box, ne „tray“). U většiny modelů včetně Core i7–14700/i7–14700F je to typ Intel Laminar RM1 (což je už o trošku větší chladič, je to o kus lepší model než nejlevnější Laminar RS1). K nejdražšímu modelu Core i9–14900(F) je účinnější chladič Laminar RH1 (nejlepší ze tří chladičů, které přišly s Alder Lake).

Nová řada 35W modelů (se spotřebou až 106 W)

Současně s mainstreamovou verzí bez písmenkové přípony (případně s příponou F) vychází také Core 14. generace řady T, což jsou procesory, které mají 35W spotřebu. Tradičně to bývaly velmi úsporné modely, které se daly chladit i pasivně levnými chladiči (Arctic Alpine A11-Passive). Také u těchto procesorů ale začala růst maximální turbo spotřeba, takže dnes jsou v reálu od 35 W dost daleko (i když vypnutím turba nebo jejich „přiškrcením“ pomocí slabého chladiče by měly být schopné na 35 W fungovat, samozřejmě tím však přijdete o výkon).

Modely T jsou dostupné od všech kategorií, tedy od Intel 300T přes i3–14100T a i5–14400T až po Core i7–14700T (ten opět stojí za pozornost, protože má také 8–12 jader a 28 vláken) a Core i9–14900T s 32 vlákny. Maximální turbo spotřeba se pohybuje od 69 W u čtyřjádra Core i3–14100T a 82 W u Core i5–14400T až po 106 W u modelů Core i7–14700T a Core i9–14900T. Tuto turbo spotřebu můžete asi brát jako reálnou zátěžovou spotřebu, která už dnes bude víceméně platit i v mnoha hrách, což dřív nebývalo.

Procesory Intel Core 14. generace pro desktop, 35W Autor: Intel, via: AnandTech

Ceny těchto modelů jsou stejné jako u standardních 65W verzí, ale mají o 200–300 MHz nižší boosty a reálný výkon bude asi zejména v mnohovláknových zátěžích výrazně slabší, vlivem nižších (možná by se ale dalo říct i optimálnějších) limitů spotřeby.

Core i9–14900KS stále ve hře

Intel uvádí, že vydáním 35W a 65W modelů má v prodeji „kompletní nabídku desktopových procesorů 14. generace“. Ale asi se tím nevylučuje, že vyjde ještě speciální edice Core i9–14900KS, u které se spekulovalo o boostu až 6,2 GHz. Na Twitteru se zrovna nedávno objevila fotografie údajného vzorku, takže tento model je pořád ve hře, nicméně asi vyjde později, pokud ho Intel pořád chystá.

Zdroje: Intel, AnandTech