Vydání AFMF je blízko. Generování snímků ve všech hrách od AMD už je i pro integrovaná GPU

Loni AMD vydalo technologii generování snímků FSR 3, jejíž zjednodušená verze nevyužívající data o vektorech ze hry je použitelná i globálně v rámec ovladačů jako tzv. funkce AMD Fluid Motion Frames, takže se dá použít ve všech možných hrách, aniž by musely FSR 3 (nebo DLSS 3 od Nvidie) podporovat. Tato technologie se brzo dostane z beta testu do standardních ovladačů, a navíc teď už funguje i na integrovaných GPU, včetně herních handheldů.

Integrované grafiky

První část zpráv okolo AFMF (AMD Fluid Motion Frames) je, že AMD rozšířilo podporu i na integrovaná GPU. Nejprve měly beta podporu jen grafiky s architekturou RDNA 3 (tedy Radeony RX 7000), poté se na základě ohlasu přidala podpora Radeonů RX 6000 s architekturou RDNA 2.

Od začátku se ale volalo po podpoře integrovaných grafik v APU Ryzenech, protože zrovna v noteboocích a mobilních zařízeních by se snímková frekvence navíc (byť uměle interpolovaná a ne skutečná) hodila. AMD ale tuto funkci na integrovaných GPU nejdřív zpřístupněnu nemělo, ani na těch iGPU, která mají architekturu RDNA 3.

Už na konci října se podpora funkce HYPR-RX (jejíž součástí AFMF je) objevila speciálně v ovladačích pro zařízení Asus ROG Ally. To je handheld založený na Ryzenu Z1 Extreme, což je verze Ryzenu 7040. Ale tento ovladač byl určený jen čistě pro handheld Asusu (byl ke stažení od Asusu).





Teď naštěstí byla tato podpora zobecněna na všechny integrované grafiky architektury RDNA 3, tedy ty označené Radeon 700M (780M, 760M, 740M). Tato grafika je v Ryzenech 7040H/HS a 7040U a také v mobilních Ryzenech 8000 a desktopových APU Ryzen 8000G. Dělá to nový ovladač s preview funkce Fluid Motion Farmes, který nyní vyšel. Stále jde o vydání sloužící tak trochu na zkoušku a stojící mimo hlavní sérii aktualizací ovladačů – asi by se na tyto ovladače dalo pohlížet jako na beta verze.

Tento ovladač (AMD Software 23.40.01.10 Preview Driver for AMD Fluid Motion Frames) se dá stáhnout na webu AMD (viz odkaz pod článkem) a podporuje grafiky sérií Radeon RX 7000, Radeon RX 6000 a ony integrované Radeony 700M (písmeno M mají v názvu i verze desktopových APU, takže by měly být také zahrnuté).

Podporovány jsou i hybridní konfigurace, tedy systémy se samostatnou grafickou kartou a současně i integrovaným GPU. U takových musí AFMF podporovat ta grafika, ke které je fyzicky připojený monitor. Možná tedy budete moci funkci zapnout, i pokud k Ryzenu 8000G připojíte nepodporovanou samostatnou kartu, hru budete pouštět na ní, ale monitor a AFMF pojede přes iGPU.

Prezentace AMD AFMF a HYPR-RX na Gamescomu 2023 Autor: AMD

AFMF vyžaduje hraní v režimu celé obrazovky a se zapnutým V-Sync (alespoň momentálně, možná, že časem se požadavek změní), pod Windows 11 je u her používajících režim „borderless fullscreen“ doporučeno zapnout volbu „Optimizations for windowed games“. Momentálně je AFMF podporováno ve hrách běžících nad DirectX 11 nebo DirectX 12.

Ostré vydání ve standardních ovladačích

Po této novince přišla ve spojení s AFMF ještě druhá. Zatímco zmíněný driver je pořád v oné fázi separátního „Preview vydání“, už bylo oznámeno, kdy se funkce HYPR-RX a s ní AFMF dostane do standardního vydání ovladačů a budete ho tedy moci používat s automatickými aktualizacemi bez přechodu na tyto nestandardní ovladače. Má to nastat tento měsíc 24.1., tedy ve stejný den, kdy AMD vydá Radeon RX 7600 XT. Ten jako grafika s architekturou RDNA 3 bude AFMF samozřejmě mít k dispozici.

Prezentace AMD AFMF a HYPR-RX na Gamescomu 2023 Autor: AMD

Pro připomenutí: technologie AMD Fluid Motion Frames bude podávat o něco méně kvalitní výstup kvůli tomu, že nemá k dispozici informace ze hry či jakoukoli jinou asistenci (generování snímků AFMF tedy funguje v podstatě jako kdyby pracovalo na běžném video obsahu). Na druhou stranu je možné ho používat u jakékoli hry (tedy za splnění podmínky, že běží na podporovaném API DirectX 11 či 12), protože je to celé implementované na úrovni ovladačů, nikoliv ve hře.

U Nvidie zatím takováto forma generování snímků (mimo podporované hry) není, i když technicky jí nic nebrání vyrobit obdobu AFMF. Je možné, že něco podobného bude časem oznámeno. Trochu se i nabízelo, aby Nvidia takovou funkci odhalila s grafikami GeForce RTX 4000 Super na CES 2024, ale tam se to nestalo. Uvidíme ale v budoucnu.

Zdroje: VideoCardz (1, 2, 3), AMD