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Vytvořil model a na 3D tisk jej poslal pouhým hozením. Tony Stark by měl radost

Dominik Dobrozenský
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Skrze vibe-coding vytvořil systém umožňující tisk hozením modelu na 3D tiskárnu Autor: síť X (@h4nkdog)
Skrze vibe-coding vytvořil systém umožňující tisk hozením modelu na 3D tiskárnu
Softwarový nadšenec spojil Meta Quest 3 s 3D tiskárnou Bambu Lab a vytvořil systém, ve kterém stačí virtuální model jednoduše „hodit“ směrem k tiskárně.
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Představte si, že ve virtuální realitě vytvoříte 3D objekt, vezmete a hodíte směrem k 3D tiskárně, která ho následně začne tisknout. Zní to jako scéna z Iron Mana či jiného sci-fi filmu, ve skutečnosti ale takový systém vytvořil softwarový nadšenec Hank, který propojil headset Meta Quest 3 s 3D tiskárnou Bambu Lab.

Model ve VR stačí „hodit“ k tiskárně

Celé řešení funguje jako řetězec několika propojených zařízení. Uživatel vystupující pod přezdívkou Hank použil headset Meta Quest 3, počítač a 3D tiskárnu Bambu Lab P2S s AMS 2 Pro. Pomocí API a vlastního webového serveru je dokázal propojit tak, aby mohl 3D model z virtuální reality poslat přímo do tiskárny pouhým „hozením“.

„Nikdy jsem se necítil víc jako Tony Stark“ zažertoval v příspěvku na síti X.

Zajímavé je, že velkou část programování zvládl s pomocí GPT-6 Astra a takzvaného vibe-codingu. Vývojář zatím zdrojový kód projektu na GitHubu nezveřejnil, naznačil ale, že by tak mohl učinit, pokud by o něj byl dostatečný zájem. Pomocí vibe-codingu například vytvořil čech Zdeněk Klusák vlastní budovatelskou strategii Zdenalcity, o které jsme psali nedávno.

CIF26

Nejde přitom o první Hankův experiment tohoto typu. V minulosti využil AI k úpravě dekompilované verze hry Super Smash Bros. Melee pro hraní ve VR na Meta Questu. Jeho experiment tak ukazuje, že lze kombinací AI, virtuální realitty a 3D tisku poměrně rychle vytvářet neobvyklé aplikace bez nutnosti vyvíjet celý software klasickým způsobem, jaký známe.

zdroj: síť X, Tom's Hardware

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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