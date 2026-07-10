Vytvořili Doom, teď je Microsoft ze dne na den propustil. Z elitního iD Software se stane podpůrný tým

Microsoft nekončí s propouštěním z řady herních vývojářů a tentokrát to odneslo jedno z nejznámějších studií – iD Software. Dostupné informace ukazují, že škrty zasáhly vývojáře enginu i další zkušené zaměstnance, někteří z nich v týmu působili přes 20 let. Budoucí projekty studia přitom dosud nemají schválenou produkci.
Polovina týmu pryč
Zaměstnanci se o propouštění dozvěděli 6. července během krátkého pracovního hovoru, výpovědi přišly den před vydáním rozšíření Revelations pro loňský Doom: The Dark Ages. To nabízí přibližně desetihodinovou kampaň a část týmu na něm pracovala v intenzivním režimu.
Údaje o rozsahu propouštění se liší – v texaské pobočce v Richardsonu by mělo jít o 96 zrušených míst, dalších 40 zaměstnanců pracujících na dálku bylo vedeno pod stejnou pobočkou. Před propouštěním měl tým 185 interních zaměstnanců a je tak jasné, že přišel minimálně polovinu členů. Mezi propuštěnými byli zaměstnanci s více než dvacetiletou praxí v id Software a škrty se týkaly všech oddělení v rámci studia. Ve velkém propouštění zasáhlo tým, který má na starost vývoj vlastního enginu id Tech 8.
Není tak jasné, zda Microsoft ve svých plánech s tímto enginem počítá. Už dřívější restrukturalizace přesunuly část vývojářů do týmů pracujících na Unreal enginu. Na iD Tech 8 přitom fungují tituly jako DOOM, Quake, Wolfenstein nebo Indiana Jones and the Great Circle.
Bez dalších plánů
Po vydání Revelations pro posledního DOOMa nemá id Software podle dostupných informací schválenou další hru. Studio zvažovalo několik konceptů – patřil mezi ně projekt Fury inspirovaný filmy John Wick. Ve fázi návrhů zůstával také multiplayerový Doom a možné převzetí značky Perfect Dark.
Microsoft a především herní xboxová divize v posledních měsících dává hlasitě najevo, že se chce soustředit primárně na nejsilnější značky z portfolia. K těm patří Fallout, série The Elder Scrolls nebo zmíněné DOOM a Quake.
Zdroj: Games Beat