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Youtuber si posvítil na hotové počítačové sestavy. Jak si vedla Alza, Smarty nebo nováček HelloComp?

Dominik Dobrozenský
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Srovnání hotových počítačových sestav Alza, Smarty, T.S.Bohemia, HAL3000 a HelloComp Autor: Cnews (s využitím ChatGPT)
Srovnání hotových počítačových sestav Alza, Smarty, T.S.Bohemia, HAL3000 a HelloComp
GeekBoy v novém testu porovnal pět hotových herních počítačů za zhruba 35 tisíc korun od známých českých prodejců a ukázal výrazné rozdíly ve výkonu i použitých komponentách. A výsledky jsou opravdu zajímavé.
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O tom, že youtuber GeekBoy (vlastním jménem Jan Malý) dokáže rozvířit vody internetu jsme se přesvědčili už dříve, když odkryl nekalé obchodní praktiky čínského tržiště Temu. Nyní opět zasáhl do černého, když si vzal na paškál hotové počítačové sestavy od známých českých prodejců.

Vzal pět složený sestav v ceně 35 tisíc korun od prodejců Alza, HAL3000, Smarty (počítače Tigo), T.S.BOHEMIA (počítače Barbone) a nováčka na trhu HelloComp. Cílem testu bylo zjistit, jak si v roce 2026, kdy trh kvůli AI mánii čelí obří paměťové krizi, vedou jednotlivé hotové sestavy a zda nabízejí férový poměr cena/výkon.

Zdroj: Youtube.com

Velké překvapení jménem Alza

GeekBoy ve videu hodnotil každou sestavu z několika úhlů pohledu – od bezpečnosti při přepravě, přes první dojem při rozbalení a spuštění až po design a hlavně výběr komponent a herní výkon samotný. A právě u dvou posledních dopadla nejhůře sestava od Alzy, která za 35 tisíc korun nabídla pouze základní grafickou kartu Nvidia RTX 5060. Naopak HelloComp do stejné cenové hladiny vměstnal o dvě třídy výkonnější RTX 5070.

V praxi a moderních hrách to znamenalo, že počítač od Alzy měl mnohdy propastně horší výkon oproti jiným sestavám, v jednom případě i o 160 %. Alza navíc použila Intel Core i5–14400F s problematickou architekturou, který byl kvůli problémům se stabilitou v BIOSu omezen na 65 W, což se logicky podepisovalo na celkovém výkonu a rychlosti sestavy.

Cyber26

Srovnání FPS počítačové sestavy od Alzy (s RTX 5060) a HelloComp (s RTX 5070)

Srovnání FPS počítačové sestavy od Alzy (s RTX 5060) a HelloComp (s RTX 5070)

Autor: YouTube GeekBoy

Závěrečný verdikt youtubera Geekboy tak zní, že HelloComp má aktuálně nejlepší poměr ceny za snímek, konkrétně 295 korun. Pokud vás zajímají detaily, celé video stojí rozhodně za shlédnutí, protože obsahuje kompletní konfigurace všech sestav i podrobné výsledky testů.

zdroj: YouTube (kanál GeekBoy)

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Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

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