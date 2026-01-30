Cnews.cz  »  Internet  »  Youtuber odhalil nekalé praktiky čínského tržiště Temu. Manipulace a nákup jako hazard

Youtuber odhalil nekalé praktiky čínského tržiště Temu. Manipulace a nákup jako hazard

Dominik Dobrozenský
Dnes
Nekalé praktiky tržiště Temu (ilustrační obrázek) Autor: YouTube
Nekalé praktiky tržiště Temu (ilustrační obrázek)
Jak Temu pomocí herních a manipulativních prvků mění obyčejné nakupování v návykovou hru?

Českou scénou v posledních dnech rezonuje investigativní video youtubera GeekBoy, který přišel s hloubkovou sondou do praktik čínského tržiště Temu. To v posledních letech agresivně útočí na peněženky českých i slovenských zákazníků.

Ve svém videu ukazuje, jak se z na první pohled běžného e-shopu stalo globální monstrum doručující denně tisíce tun zásilek a jak Temu proměnilo běžné nakupování v propracovaný „herní“ systém. Ten je navržen tak, aby u uživatelů vyvolával závisost, dělal z nich „lovce“ výhodných nákupů a udržel je v aplikaci co nejdéle.

Zdroj: Youtube.com

Promo videa pro Temu za šestimístné cifry

Významnou část videa tvoří pohled do zákulisí influencerských kampaní, na které jste pravděpodobně narazili na Facebooku, Instagramu nebo TikToku. Influenceři (kteří mimochodem za videa dostávají i šesticiferné částky) mají od Temu přísně zakázáno používat slova jako „zdarma“ nebo „dárek“.

Místo toho musejí mluvit o produktech „za 0 korun“, aby obešli kontrolní mechanismy sociálních sítí a vyhnuli se označení obsahu jako podvodný. Zakázané jsou také unboxingy (videa s rozbalováním produktů), aby nebyla vidět mnohdy bídná kvalita balení. Zároveň musejí maskovat skutečný původ zboží a neuvádět Temu jako čínskou společnost.

Nakupování jako hazard?

GeekBoy, vlastním jménem Jan Malý, se ve videu věnuje i klamavým vzorcům, které Temu využívá k manipulaci zákazníků. Některé z nich i sám na sobě otestoval. Právě kvůli prvkům, které místy hraničí s hazardem, už proti Temu zahájila formální řízení i Evropská komise. Řeší se opakovaně zmiňovaná pochybná kvalita výrobků, nadlimitní množství olova a dalších toxických látek i celková zdravotní nezávadnost. Od července letošního roku navíc začne na dovoz levného zboží z Číny platit paušální clo ve výši 3 eur.

Školení Hacking

Malé zásilky z Číny podraží. EU od příštího roku zavede paušální 3 eurové clo na všechno Přečtěte si také:

Malé zásilky z Číny podraží. EU od příštího roku zavede paušální 3 eurové clo na všechno

Přímý dopad Temu na lokální trh je patrný už dnes. Jedním příkladem za všechny jsou majitelé českého vydavatelství deskových her 4Kavky, kteří museli svůj byznys ukončit právě kvůli tomu, že Temu zaplavilo trh nelegálními kopiemi jejich her za zlomek ceny. Rozhovor s nimi najdete právě ve videu, kde zároveň rozebírají, kolik práce stojí za výrobou jedné deskové hry. A jak snadno ji pak dokážou stovky asijských přeprodejců během chvíle okopírovat a vydávat za vlastní.

Pokud vás toto téma zaujalo a chcete jít více do hloubky, rozhodně doporučujeme shlédnout celé video. K době psaní tohoto článku má video už téměř 300 tisíc shlédnutí.

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

