AMD dává ke grafikám i procesorům hru zadarmo: Nový díl samurajské akce Onimusha

Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. Extrémní ceny SSD, pamětí a teď už i kvůli nim stoupající ceny grafických karet pro nás mají samá negativa, ale aspoň se kvůli nim musí výrobci víc snažit nalákat kupující. A to přináší návrat tzv. bundlů – nabídek, kdy ke koupené grafické kartě dostanete hru zadarmo. Takovou nabídku spustil nejdřív Intel, tento týden Nvidia, ale i AMD teď něco takového nabízí.
Onimusha: Way of the Sword k procesorům a grafikám AMD
Jeho akce běží od 25. 8. a potrvá až do 26. 9., přičemž se týká i našeho trhu. Hrou, kterou AMD k hardwaru přidává, je akční hra Onimusha: Way of the Sword od Capcomu. Je to nový titul z poměrně dlouhé série, která původně začala už v roce 2001, kombinující samuraje, nadpřirozené bytosti a podobné japonské rekvizity. Má vyjít 4. září.
Skupina hardwaru, ke kterému se tato hra bude dát získat jako náplast, je tentokrát relativně užší, ale obsahuje procesory i grafické karty. Z GPU jde jenom o vyšší modely – Radeon RX 9070, Radeon RX 9070 GRE a Radeon RX 9070 XT, tedy nic z nižších levnějších modelů.
Hru dostanou i ti, kdo budou kupovat jeden z herních procesorů Ryzen 9000 s 3D V-Cache, u těch se to týká všech existujících modelů: 9800X3D, 9850X3D, 9900X3D, 9950X3D i nejnovějšího a nejdražšího Ryzenu 9 9950X3D2 Dual Edition. Ale ne modelů starší generace jako 7800X3D či 7700X3D. Procesory naštěstí nezdražily s cenami pamětí, takže pro ty, kdo výhledově chtěli upgrade na třeba Ryzen 7 9800X3D tak jako tak udělat, to může být i celkem výhodné.
Pokud byste chtěli tento bonus využít, je jako obvykle třeba dát si pozor na splnění podmínek akce. Kromě jejího trvání je hlavně to, že hardware musíte koupit u jednoho z prodejců, kteří na akci spolupracují, což jsou u nás Alza.cz, Datart.cz, Smarty.cz, TSBohemia.cz a 100Mega. Prodejce vám totiž musí dodat kupon nebo kód, kterým nárok na hru vzniká – je dobré se proto vždy dívat, zda je hra u kupované karty nebo CPU v katalogu obchodu opravdu uvedena.
Tento kód se pak uplatňuje na webu AMD (amdrewards.com), přičemž ale budete muset mít nějaký z kusů hardwaru, na který se akce vztahuje, už nainstalovaný v počítači a bude třeba spustit program (pro Windows), který to zkontroluje. Poté už dostanete kód, kterým si hru přidáte do účtu v obchodě Steam, kde tedy také musíte být registrováni. Pozor na to, že i toto uplatnění kuponu je třeba provést co nejdříve, platí totiž jenom do 24. 10. a poté propadne. Pokud ale kódy z takovýchto akcí použijete včas, máte hru samozřejmě napořád.
Zdroj: AMD