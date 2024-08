AMD dává ke grafikám Radeon a procesorům Ryzen zadarmo dvě nové hry

Minulý měsíc spustila Nvidia bonusovou akci, při které dává ke grafikám GeForce zadarmo hru Black Myth: Wukong. Konkurenční AMD mělo také svůj „bundle“ ke grafikám, který ale před dvěma týdny skončil. Teď ovšem byla spuštěna nová akce, s níž bude možné dostat k Radeonům rovnou dvě hry zadarmo. A akce se tentokrát bude dát použít i u procesorů Ryzen.

Zatímco předchozí akce umožňovala vybrat si dvě hry ze čtyř možných, v tomto případě AMD přikládá ke grafikám vždy dvě stejné hry. První je akční sci-fi Warhammer 40,000: Space Marine 2, která má vyjít 9. 9. Druhý titul je action-adventure hra Unknown 9: Awakening od studia Reflector Entertainment (a distribuovaná Bandai NAMCO), která má vyjít později v letošním roce, termín zatím ještě upřesněn nebyl.

Je třeba upozornit, že tento bonus se bude dát dostat jen k části grafik a procesorů AMD. Z grafik se týká těch generace 7000, nikoliv generace 6000, a současně také hru nedostanete k 8GB Radeonu RX 7600. Při koupi Radeonu RX 7600 XT (s 16GB pamětí) už hry dostanete a stejně tak ke všem výkonnějším, přes modely 7700 XT, 7800 XT, 7900 GRE až po 7900 XT a XTX.





Bundle Why We Game: Dvě hry zadarmo ke grafikám a procesorům AMD Autor: AMD

Alternativně můžete obě hry dostat při koupi procesoru Ryzen. I v tomto případě se ale akce týká generace Ryzen 7000, a ne celé. Hry se dají dostat jenom k modelům Ryzen 7 (7700, 7700X a 7800X3D) a Ryzen 9 (7900, 7900X, 7950X, 7900X3D a 7950X3D). Modely Ryzen 5 zahrnuté nejsou a alespoň zatím se balíček netýká ani nové generace procesorů Ryzen 9000X, která se za pár dní začne prodávat.

Ještě komplikovanější podmínky jsou jinak v Japonsku, kde se akce vztahuje jenom na modely Radeonů RX 7900 GRE, XT a XTX a jen na Ryzeny 9 od modelu 7900X výš (tj. bez modelu 7900), ale s tím se naštěstí tady zatěžovat nemusíme.

Podmínky bundlu AMD Why We Game: Procesory a grafiky, ke kterým se dá dostat zadarmo dvojice her Autor: AMD

Akce by se mimochodem měla týkat i herních notebooků založených na platformě AMD, kde také můžete při koupi dostat tyto dvě hry, ale musí jít o notebook s jedním ze čtyř vybraných procesorů Ryzen 7 nebo 9 (a to konkrétně jen modely 7435HS, 7735HS, 7840HS a 7940HS) a současně s grafikou Radeon RX 7600S nebo Radeon RX 7700S. U notebooků nestačí jen grafika nebo jen procesor. Ani zde se tedy akce nevztahuje na notebooky s právě vydanou novou generací procesorů Ryzen AI 300.

Akce běží od včerejška (6. 8.) a bude pokračovat do 5. 10. 2024. Jako vždy ale je potřeba, abyste nakupovali u některého z prodejců, kteří se na akci účastní (většinou to jsou Alza.cz, CZC.cz, TSBohemia.cz, Datacomp.sk, 100Mega, teď by to mělo být stejné). Prodejce vám musí kupon s kódy na hru přidat fyzicky nebo elektronicky k nákupu.

Tyto kupony nebo kódy pak bude třeba uplatnit na webu AMD Rewards, a to do 2. 11., jinak propadnou. Hry pak dostanete na Steamu, nicméně budete potřebovat na svém PC spustit nástroj, který ověřuje, zda máte nainstalovanou nějakou komponentu, které se akce týká.

Zdroje: AMD (1, 2)