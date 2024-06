AMD dává ke grafikám Radeon zadarmo dvě hry. Můžete si je sami vybrat ze čtyř nabízených

Nedávno jsme si tu stěžovali, že už dlouho (od listopadu 2023) neproběhla akce s tzv. „bundlem“ hry zadarmo ke koupené grafické kartě, což jinak dříve AMD i Nvidia dělávaly i několikrát do roka. Suploval to jen Asus s nejnovějším dílem série Yakuza, což se ale týkalo jen karet vyráběných pouze touto firmou. Teď po delší době přichází opět akce na podporu prodejů grafik Radeon (které se zrovna v předchozím kvartálu dost zhoršily) od AMD a budou se s ním dát získat dokonce dvě hry.

AMD ohlásilo akci nazvanou „This is Why We Game“, která se specificky týká dvou grafik uvedených loni v létě, a to Radeonu RX 7800 XT a Radeonu RX 7700 XT založených na GPU Navi 32. Bohužel tedy budete mít smůlu, pokud jste se poohlíželi po některém jiném z modelů Radeon.

Na druhou stranu zase bude příděl her větší než obvyklá jedna. K oběma těmto grafikám AMD během této akce přihazuje dvě hry, přičemž si je můžete vybrat ze skupiny čtyř titulů, takže je větší šance, že ještě něco z toho nemáte ve sbírce nebo dokonce už odehrané. Minimálně část těchto her už byla v některém z minulých bundlů.





Na výběr jsou hry Avatar: Frontiers of Pandora, dále vesmírné RPGčko Starfield od Bethesdy, Company of Heroes 3 a konečně hra Lies of P. Jak už bylo řečeno, kupující si mohou vybrat libovolné dvě položky z tohoto seznamu, ale je zde malá výjimka – v Japonsku bude bundle poskytovat jenom jednu hru (snad z nějakých smluvních důvodů). To se nás naštěstí netýká.

Bundle s vybranými dvěma hrami ze čtyř možných k Radeonům RX 7700 XT a RX 7800 XT Autor: AMD, snímek Cnews

Akce už běží a potrvá až do 20. 7. letošního roku. Jako obvykle to bude fungovat formou kuponů, které vám prodejce přidá k objednávce, dnes asi obvykle elektronicky. To znamená, že musíte koupit u některého ze spolupracujících prodejců. U nás jsou to Alza, CZC.cz a TS Bohemia. Také si musíte hlídat, zda je kupon opravdu u nakupovaného předmětu napsaný, například rozbalené grafiky, které měl obchod v katalogu už před začátkem akce, obvykle nemají nárok.

Kupon je třeba uplatnit na webu AMD podle pokynů a je nutné to udělat do 17. 8., pak ztratí platnost. Výměnou už dostanete kódy na hry do jejich distribučních platforem. Je ale možné, že opět bude třeba spustit kontrolu, zda máte v počítači nainstalovanou grafiku, které se akce týká.

Uvidíme, zda na tuto akci nějak odpoví také Nvidia. Ta naposled dávala ke grafikám hru v říjnu 2023 (bylo to Alan Wake 2).

Zdroje: AMD (1, 2)