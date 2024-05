Hra zadarmo ke grafikám: Asus dává nejnovější Yakuzu k novým kartám GeForce i Radeon

Z času na čas nabízí AMD nebo Nvidia nějakou hru zadarmo jako bonus k nově kupovaným grafickým kartám. Teď se dá dostat hra zadarmo jak k GeForckám, tak k Radeonům, ale zase jen od jednoho konkrétního výrobce. Bundlovací akci totiž rozjel Asus a týká se jeho grafik od obou značek GPU (pravda, GPU Intel v tom chybí).

Předmětem této akce je hra Like a Dragon: Infinite Wealth ze série her Yakuza o japonských mafiánech, mělo by jít o pokračování hry Yakuza: Like a Dragon. Asus ji v rámci tohoto bundlu dává zadarmo ke koupeným grafikám, ovšem jenom k těm z aktuálních generací – týká se to vybraných (pozor, ne všech) modelů Radeonů RX 7000 a GeForce RTX 4000, nikoliv předchozích generací, a pochopitelně to musí být grafika vyráběná Asusem. Seznam je níže.

Akce platí od 12. května a měla by pokračovat až do 8. července (júla) letošního roku (končí ale v 17:59 hodin neurčeného časového pásma, takže když už byste se rozhoupali, raději to nenechte na poslední chvíli).





Grafiky, kterých se týká akce Asusu s hrou Like a Dragon: Infinite Wealth Autor: Asus, screenshot Cnews

Probíhá to jinak než bundly od AMD a Nvidie, zřejmě totiž nemusíte kartu koupit v nějakém vybraném obchodě. Mělo by vám stačit prokázat, že se nákup uskutečnil v uvedeném období, což budete muset doložit jednou fotkou, na které je jasně vidět doklad o koupi grafiky z nějakého obchodu – asi by na něm mělo být jasně uvedeno, že jde o grafiku Asus odpovídajícího typu, jinak by asi mohly nastat problémy s uplatněním.

Pro toto prokázání se budete muset registrovat na webu firmy (viz odkaz dole) a vytvořit si účet Asus Member, pak po přihlášení budete muset vyplnit svoji emailovou adresu, produktový kód koupené grafiky (PPID) a její sériové číslo, spolu s oním vyfoceným dokladem o koupi. Poté byste během 5–10 pracovních dnů měli dostat kód, kterým si hru aktivujete, a to na distribuční síti Steam.

Akce je podle webu Asus platná celosvětově, a tedy i u nás (výjimka je Čína, Rusko a Bělorusko). Pokud byste toto chtěli využít, musíte si ještě dát pozor na to že získaný kód na hru neplatí věčně, expiruje 31. prosince 2024.

Like a Dragon: Infinite Wealth Autor: Asus

Přímo od firem Nvidia nebo AMD teď žádná podobná akce bohužel neběží (naposledy první rozdávala Alan Wake a druhá Avatar: Frontiers of Pandora, což bylo loni).

Zdroj: Asus