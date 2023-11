Opět hra zadarmo k hardwaru. AMD dává novinku ze světa filmu Avatar k Radeonům a Ryzenům

Zase je tu po čase příležitost dostat zadarmo novou hru, ovšem s tím háčkem, že při tom musíte zainvestovat do nového herního hardwaru, takže výhodné je to samozřejmě jenom tehdy, pokud jste se k tomu zrovna tak jako tak chystali. Tzv. Bundle má aktuálně AMD a je v něm nová hra ze světa sci-fi filmu Avatar a jeho pokračování. Ta je nazvaná Avatar: Frontiers of Pandora a vydána bude 7. 12. (takže byste ji ještě vlastnit neměli).

Tuto hru od včerejška (7. 11.) AMD přihazuje k nákupům grafik nebo procesorů. Ne ovšem ke všem, dostat ji můžete jen k dražším procesorům – Ryzenu 9 7900, 7900X, 7950X a k X3D modelům – Ryzenu 9 7950X3D, 7900X3D a také k Ryzenu 7 7800X3D (jediný uplatnitelný model mimo řadu Ryzen 9, což je příjemné, protože zrovna je i sám o sobě hráčsky atraktivní).

U grafických karet je to jednodušší a počítají se všechny grafiky generace 7000 – tedy od levného Radeonu RX 7600 výš včetně novinek s Navi 32 a není zapomenuto ani na Radeon RX 7900 GRE, pokud byste ho tedy našli u spolupracujícího prodejce (u nás se prodává, ale v malé míře). Žádné starší karty generace RX 6000 naopak tímto bundlem zvýhodněné nejsou.





Bundle Avatar: Frontiers of Pandora je k těmto procesorům a grafikám AMD Autor: AMD, snímek Cnews

Podle AMD můžete hru dostat také k herním notebookům, u kterých je to ale komplikované tím, že v nich musí být jeden z vybraných procesorů Ryzen kategorie HS nebo HX a současně i grafika AMD – Radeony RX 7000 s čipem Navi 33, nový Radeon RX 7900M nebo také levný Radeon RX 6550M. Pokud je v přístroji jedna z těchto částí od konkurence, smůla.

Bundle Avatar: Frontiers of Pandora. Notebooky musí obsahovat jak procesor, tak grafiku uvedenou na seznamu Autor: AMD, snímek Cnews

Ovšem je tu ještě jedna výjimka. AMD tuto hru dává i k extrémnímu hernímu 16jádru Ryzen 9 7945HX3D s 3D V-Cache. Notebooky s tímto procesorem mají nárok, i když v nich grafika Radeon není.

Tato akce se týká celých počítačů a notebooků, ale i samostatně prodávaných procesorů a GPU. Jako obvykle ale platí, že k jejímu využití je třeba splnit podmínku, že nakoupíte u jednoho ze spolupracujících prodejců, což u nás bývá Alza.cz, CZC.cz, TSBohemia a na Slovensku Datacomp.sk. Při nákupu si ověřte, zda je hra u grafiky nebo CPU uvedena.

Bundle Avatar: Frontiers of Pandora Autor: AMD

Tento kupon pak uplatníte na webu AMD, čímž teprve dostanete kód k aktivaci dané hry. Licenci dostane člověk na platformě Ubisoft Connect. Pozor na to, že čas na uplatnění je omezený – musíte to udělat do 27. 1. 2024.

Doba, kde se nabídka dá využít, je však kratší, akce skončí 30. 12. 2023. Teoreticky tedy můžete vyčkávat na první povánoční slevy, ale je asi dost pravděpodobné, že ty obchody nasadí až po tom, co bonus skončí…

Toto není jediná možnost, kdy se dá s grafickou kartou dostat hra. Nvidia dává ke grafikám aktuální generace hru Alan Wake 2 – tento bundle by ale měl vypršet 13. 11., tedy už příští týden.

Zdroje: VideoCardz, AMD