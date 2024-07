Opičí král k GeForce RTX 4000: Nvidia dává ke grafikám zadarmo hru Black Myth: Wukong

Dlouho, už od loňského podzimu, neproběhly žádné akce, kdy se od výrobců GPU dala dostat hra zadarmo jako bonus (nebo kompenzaci za vysoké ceny…) k nově koupené grafické kartě. Ovšem nedávno to prolomilo AMD a to zdá se teď přimělo k reakci také Nvidii, která také spouští vlastní bundle ke grafikám GeForce RTX 4000.





Firma nyní oznámila, že k vybraným grafikám GeForce aktuální generace dostanou kupující akční RPG hru Black Myth: Wukong z čínského historicko–mytologického prostředí. Hra je inspirovaná klasickým příběhem Putování na západ, z kterého si bere postavu opičího krále (kterého si starší generace může pamatovat ze seriálu, který kdysi běžel i v československé televizi, ale tento román ovlivnil leccos včetně třeba mangy Dragon Ball). Vyjde v srpnu a mohl by to být celkem atraktivní titul, minimálně pro východoasijské země.









Ke všem grafikám, ale vyjma GeForce RTX 4060 a 4050

Dostat tuto hru bude možné k desktopovým grafikám GeForce RTX 4000 nebo PC s nimi a k notebookovým modelům. Netýká se to ale celé řady, jen modelů GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 4070 / 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090 a modelů Super vydaných letos na jaře. Také v noteboocích se nabídka týká jen GeForce RTX 4070 a vyšších modelů.





Tato akce běží už od včerejška a bude platit do 19. 8. globálně včetně našich zemí. Jako obvykle se ale akce týká jen nákupů u vybraných spolupracujících obchodů. Těmi jsou u nás Alza, CZC.cz, TSBohemia a Smarty, plus by se akce měla dát využít také u sestav HAL3000. Na Slovensku se bude dát využít Datacomp.

Jako obvykle to funguje tak, že vám prodejce musí ke grafice přidat kupon nebo kód, který použijete k uplatnění svého nároku, proto nutnost koupit u těchto prodejců. Je třeba si tedy zkontrolovat, zda máte u objednávané grafiky opravu přidanou hru uvedenou. Tento kupon bude třeba uplatnit do 19. 9., jinak propadne.

Bundle Black Myth: Wukong ke grafikám Nvidia Autor: Nvidia

Pro získání hry bude třeba použít aplikaci GeForce Experience v aktuální verzi, ale alternativně by to mělo jít i přes novou aplikaci (zatím v beta fázi) Nvidia app. Po zadání kódu byste měli dostat licenci na hru přes Steam (tam tedy potřebujete účet také). Software Nvidie při tom bude kontrolovat, zda máte v počítači, kde nárok uplatňujete, opravdu nainstalovanou jednu z grafik, kterých se tato akce týká.

Jak už bylo zmíněno, není to jediná možnost, jak si aktuálně kompenzovat část peněz, které vás nová grafika bude stát, hrami zadarmo. AMD nabízí souběžně bundle ke grafikám Radeon, kde dokonce můžete dostat dvě hry, které jsou na výběr ze skupiny čtyř různých titulů (mimo jiné Starfield, Avatar: Frontiers of Pandora), o čemž naleznete podrobnosti zde. Tato akce ale již bude běžet jen několik dní, má končit 20. 7.

Zdroje: Nvidia (1, 2)