AMD prý z desktopových procesorů odstraní integrované GPU. Zen 6 a Zen 7 už budou bez něj

Jedna z výhod procesorů AMD Ryzen pro socket AM5 proti předchozím používajícím socket AM4 je, že už i výkonnější čipletové modely obsahují integrované GPU přítomné v IO čipletu. Tyto procesory díky tomu lze použít kancelářských PC nebo v pracovních stanicích nevyžadujících výkon GPU, aniž by se musela přidávat nějaká grafická karta. Nová generace s jádry Zen 6 ale možná o tuto výhodu přijde, patrně kvůli AI hypu.
Desktopové Ryzeny přijdou o iGPU
Na internet teď prosákly zprávy, podle kterých AMD s výsledkem asi nebylo spokojeno a v nové generaci procesorů s jádry Zen 6 už integrovaná grafika nebude. Tato generace už má používat nový IO čiplet, což má zlepšit výkon pamětí (umožní například dosažení vyšších přenosových rychlostí, než lze s Ryzeny 7000 a 9000). A z tohoto čipletu AMD údajně integrovanou grafiku vyhodilo.
Tento týden se tato zpráva objevila na hardwarových webech, když ji na bývalém Twitteru napsal uživatel s přezdívkou Gotou_3rd. Nicméně jejím zdrojem jsou zřejmě diskutující na fóru AnandTech (kde se zpráva objevila nejdřív). Ti někdy mají reálné informace, ale někdy také jen spekulují. Je tedy otázka, zda zvěsti věřit, nicméně doklady pro zachování iGPU zatím nemáme a zákon schválnosti říká, že když je zvěst pesimistická, tak se spíš potvrdí.
Integrovaná grafika v IO čipletu nemá výkon téměř na žádné hry s výjimkou nejjednodušších a hodně starých (obsahuje jen minimální množství výpočetních jednotek), nicméně i tak zabírá dost místa – spolu s hardwarovými dekodéry a enkodéry videa. Ty navíc také mohou vyžadovat licenční poplatky za některé formáty (H,264, H.265). Důvody jejího odstranění by tedy byly ekonomické – snížení výrobních nákladů. Pro desktopové počítače založené na těchto procesorech jsou hlavním odbytištěm herní počítače, v kterých je vždy osazená samostatná grafika, a integrované GPU pak téměř nemá využití. Otevírá zajímavou možnost mít na desktopu hybridní přepínání grafik jako v notebooku, kdy většinu času šetříte energii (a omezujete teplo a hluk) používáním integrovaného GPU a samostatné GPU se zapne jenom pro hry. Ale to asi využívá málo hráčů.
Kromě obecného zlevnění také možná integrované GPU dojelo na AI mánii, specificky na snahu Microsoftu prosadit tzv. Copilot+ PC používající jednotku NPU v procesoru. Výkonné desktopové procesory Ryzen nebyly s Copilot+ PC kompatibilní, protože NPU neobsahují. Ale nová generace s jádry Zen 6 údajně NPU do IO čipletu přidává. I NPU ale stojí poměrně velkou plochu křemíku a AMD možná volilo, co z IO čipletu vyhodit, aby jeho velikost nenarostla příliš.
Grafika už jenom v APU procesorech?
Integrovaný grafický adaptér pro připojení monitoru bez potřeby samostatné karty by tedy v rámci Zenu 6 měly jenom procesory APU, čímž se myslí modely cílené primárně na notebooky a až sekundárně nabízené pro desktopová PC – jako byly v generaci Zen 5 Ryzeny AI 300 a 400 „Strix Point“ a „Hawk Point“. Nevýhoda je, že APU bývají často o dost dražší a AMD je pro desktop vydává s velkým zpožděním – desktopovým APU založeným na Zenu 5 možná bude trvat skoro dva roky, než se do socketu AM5 podívají. A APU také mívají horší herní výkon CPU části (což se projeví typicky až se samostatným GPU), jelikož dostávají menší paměti L3 cache. Většinou také nepodporují rychlejší verze rozhraní PCI Express.
Následující desktopová generace s architekturou Zen 7, která by nejspíš měla vyjít v roce 2028, nejspíš bude používat stejný IO čiplet jako generace Zen 6, protože takto to AMD pro zjednodušení a zlevnění vývoje dosud dělalo. Je proto možné, že tato politika, kdy integrované GPU bude jenom u speciálních APU, už vydrží až do konce života socketu AM5.