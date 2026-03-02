Desktopová verze APU Ryzen AI 400G je konečně tady. Ale AMD pro socket AM5 vydalo jenom slabší čipy

Jen před několika dny jsme psali, že by měly už relativně brzo vyjít tzv. APU procesory AMD založené na jádrech Zen 5 pro desktopovou platformu AM5, které firma doteď nevydala, ač pro notebooky existují už od července 2024. Dnes je firma oficiálně odhalila jako Ryzen AI 400G. Na trh přichází „Pro“ verze určená do OEM počítačů pro velké firmy, ale také obyčejné modely Ryzen, které by snad mohly být volně ke koupi.
Konečně desktopová APU se Zenem 5 (a s Copilotem+)
Desktopové Ryzeny AI 400 používají stejný 4nm křemík jako Ryzeny AI 400 (Gorgon Point) pro notebooky, což znamená architekturu Zen 5 a Zen 5c u procesorových jader, integrovanou grafiku s architekturou RDNA 3.5 a také přítomnost NPU s výkonem 50 TOPS, takže tyto procesory mohou počítači odemknout funkce Copilot+ PC ve Windows 11 – měly by to být vůbec první procesory pro desktop, které je poskytují, protože desktopová Core Ultra 400 „Arrow Lake“ od Intelu na platformě LGA 1851 mají jen starší NPU s nižším výkonem (13 TOPS) nesplňujícím požadavky.
Desktopové Ryzeny AI 400 mají jednak verzi Ryzen AI Pro 400, která je určená do sestav pro velké firmy, jednak běžnou (prostě Ryzen AI 400) pro běžné počítače určené spotřebitelům a domácnostem. Základní modely, jejichž název končí příponou G za číslem modelu, mají 65W TDP jako předchozí generace APU.
65W a 35W verze
Ale vedle nich budou v nabídce také modely GE s úsporným 35W TDP. Je třeba upozornit, že TDP není totéž, co maximální spotřeba. Nejvyšší povolená spotřeba (tzv. PPT) při boostování se všemi jádry aktivními by měla být 88 W pro „65W“ modely G a 47 W pro „35W“ modely GE.
Jen osm jader, grafika pouze Radeon 860M
Špatná zpráva je, že alespoň zatím AMD nevydalo pro desktop modely s výkonnějším křemíkem s 12 jádry (4 jádra Zen 5, 8 jader Zen5c), ale jen s levnějším osmijádrovým křemíkem (čip s kódovým označením Krackan Point, původně vydaným před rokem), který obsahuje čtyři velká jádra Zen 5 a čtyři kompaktní jádra Zen 5c s o něco nižším taktem, plus 16MB L3 cache. V desktopových APU pro socket AM5 tak zůstane maximum 8 jader a 16 vláken celkem. Jde mimochodem o verzi jader s 256bitovými SIMD jednotkami, které tedy podporují AVX-512, ale s nižším výkonem než desktopové Ryzeny 9000.
AMD Ryzen AI 400G pro socket AM5 bez rozvaděče tepla. Je použitý menší 4nm SoC fyzicky obsahující 4+4 jádry Zen 5 / Zen 5c a grafiku s 8 CU architektury RDNA 3.5
Větší škoda je, že osmijádrový čip má také méně výkonnou integrovanou grafiku s pouze 8 výpočetními jednotkami RDNA 3.5, což dává 512 shaderů. Do desktopu se tedy nedostala nejvýkonnější verze integrovaného GPU s 1024 shadery, označená Radeon 890M.
Desktopové modely budou mít maximálně grafiku Radeon 860M s 512 shadery, která ale bude dostupná jenom u vybraných nejvýkonnějších (takže i nejdražších) modelů – toto GPU bude k mání pouze u osmijader Ryzen AI 7. Větší část APU pro desktop – jsou to šestijádrové modely Ryzen AI 5 – bohužel má grafiku dále ořezanou na pouze 4 CU (256 shaderů), označenou Radeon 840M. Jde o podobnou konfiguraci, jakou má dnes levný Ryzen 5 8500G, proti kterému tak nelze u šestijader čekat velký pokrok v herním výkonu integrovaného GPU.
Parametry můžete vidět v následující tabulce. AMD se rozhodlo vypustit na trh tři základní modely – jedno osmijádro označené Ryzen AI 7 a dvě šestijádra označená Ryzen AI 5, z nichž jedno má o něco lepší takty a druhé levnější o něco horší. Tyto konfigurace mají ale vždy jak 65W, tak i 35W verzi a také běžnou a Pro verzi (mezi těmi se ale parametry neliší), takže je z toho nakonec 12 procesorů. Čtyřjádra či jiná forma levných modelů Ryzen AI 3 zatím nebyla oznámena.
Nejvýkonnější Ryzen AI 7 450G (případně Ryzen AI 7 Pro 450G) s osmi jádry / 16 vlákny a 16MB L3 cache má jednovláknový boost na velkých jádrech 5,1 GHz. Maximální takt pro jádra Zen 5c zatím neznáme, základní frekvence je 2,0 GHz. Maximální frekvence grafiky (Radeon 860M s 512 shadery, jak už bylo řečeno) je 3,1 GHz.
Pokud byste kupovali šestijádro, máte na výběr z modelu Ryzen AI 5 440G, který nabídne maximální takt 4,8 GHz a stále 16MB L3 cache. Vedle něj bude v nabídce levnější varianta Ryzen AI 5 435G, která má stále 6 jader a 12 vláken, ale pozor – pouze 8MB L3 (cílem je tedy uplatnit čipy s nějakým defektem v blocích L3 cache), což asi o dost zhorší výkon ve hrách, pokud byste chtěli používat nějakou trochu výkonnější samostatnou grafiku. Maximální boost tohoto modelu je také nižší, jen 4,5 GHz. Oba šestiijádrové modely mají integrované GPu Radeon 840M s 256 shadery, ale AMD neuvedlo frekvenci, která se asi může lišit.
Omezená konektivita PCI Express
35W modely Ryzen AI 7 450GE a Ryzen AI5 440GE a 435GE mají uvedené stejné maximální boosty jako 65W modely, neměl by se u nich tedy zřejmě lišit jednovláknový výkon, ale jen ten mnohovláknový – kvůli nižšímu limitu spotřeby bude jejich udržitelná frekvence při zátěži všech jader nižší, což ve specifikacích v tabulce není vidět.
Zatím nemáme z oficiálních zdrojů potvrzené podporované rychlosti paměti – zřejmě to ale oficiálně bude jen DDR-5600, protože to je rychlost podporovaná notebookovými variantami stejných procesorů. Při použití pamětí s profily XMP a Expo ale určitě budou na deskách fungovat i rychlejší režimy.
Jisté je, že tato APU nepodporují PCI Express 5.0, použitý čip Krackan Point/Hawk Point totiž stále umí pouze PCI Express 4.0, přičemž má k dispozici 16 linek celkem. Zatím nevíme, jak budou rozdělené. AMD může buď poskytovat PCIe 4.0 ×8 pro externí grafiku a zbylých osm linek rozdělit mezi NVMe SSD a připojení čipsetu (nejspíš ×4/×2 linky pro SSD a ×2 linky pro čipset).
Nebo může pro samostatné GPU ve slotu ×16 být elektricky k dispozici jen čtveřice linek (PCI Express 4.0 ×4) a obě rozhraní pro NVMe SSD v slotech M.2 dostanou plnou konektivitu se čtyřmi linkami, stejně jako rozhraní pro čipovou sadu. Zvlášť v tomto případě by APU Ryzen AI 400G nebylo moc vhodná pro použit se samostatným herním GPU, určité kompromisy by ale byly i s osmi linkami, zvlášť u novějších grafik, které by chybějící podporu PCIe 5.0 dokázaly využít.
Dostupnost během druhého čtvrtletí
Aktuální odhalení procesorů je zatím jenom papírové. AMD sdělilo, že na trhu budou reálně dostupné až během druhého kvartálu, tedy v dubnu až červnu. Firma uvádí, že budou k mání v hotových počítačích od od různých výrobců, mezi kterými budou například HP a Lenovo. Není přímo zmíněný prodej samostatných procesorů v retailu, ale doufejme, že na něj také dojde.
V druhém kvartálu se také mají na trh dostat notebooky s mobilní verzí Ryzenů AI Pro 400 (zatímco první spotřebitelské notebooky s běžnými verzemi šly na trh už v lednu).
Zdroje: AMD, ComputerBase