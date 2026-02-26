APU pro desktopová PC s jádry Zen 5 prý vyjdou zanedlouho, AMD je v podstatě potvrdilo

Letos v létě to budou dva roky, co má AMD na trhu procesory „APU“ pro notebooky s integrovanou grafikou založené na čipu Strix Point s architekturou Zen 5 a grafikou architektury RDNA 3.5 s 1024 shadery. Za tu dobu ale nikdy nevyšly pro desktop, ačkoliv byly mnohokrát vyhlíženy. To se teď zřejmě konečně změní, zdá se, že jejich příchod na socket AM5 nastane v nejbližších měsících. Tentokrát už na to ukazují i oficiální zdroje.
Konečně Zen 5 v APU…
Desktopová verze APU Strix Point a/nebo Krackan Point, které jsou v noteboocích v prodeji pod jménem Ryzen AI 300, se na trh dostane až v rámci refreshe Ryzen AI 400 „Gorgon Point“, který AMD do notebooků uvedlo minulý měsíc. Jejich značení tedy může být například Ryzen 7 470G či něco podobného.
Příchod desktopové verze už byl dřív vyvozován z vyrenderovaných obrázků (ne ještě fotek) AM5 procesoru, které se objevily v prezentacích na CES 2026 a teď přišlo další potvrzení. Jak si teď všiml web VideoCardz, AMD už na svůj web nahrálo připravenou animaci či „B-Roll“ video, která bude použitá na stránce věnované desktopové verzi APU Gorgon Point.
Toto video se na webu firmy objevilo před pár dny, byť má uvedeno datum vytvoření už v květnu 2025. Což je ale možné, vzhledem k tomu, že AMD má dotyčné čipy na trhu už od léta 2024, nejspíš mohly přípravy běžet už hodně dávno. Čistě zprovoznění verze pro socket AM5 nejspíš vyžadovalo jen nějaké měsíce, takže dlouhé čekání od té doby muselo být obchodní, ne technické rozhodnutí.
Ono nalezené video se nicméně týká Pro verze těchto procesorů (šlo by tedy o Ryzeny AI Pro 400). Doufejme ale, že se AMD neomezí jen na ně a bude se dát běžně koupit i normální ne-Pro verze pro spotřebitelský trh, která bude normálně prodávaná v běžných obchodech a nejen v hotových počítačích.
Q1 nebo Q1 2026
Na toto video upozornil i youtubový kanál Moore’s Law is Dead (avšak až po VideoCardz). Ten sdělil, že podle jeho informací bude vydání v první polovině letošního roku – ono zpoždění mezi vydáním verze pro notebooky a pro desktop tak těsně nebude dvouleté. Nemusí nutně jít o květen nebo červen, Moore’s Law is Dead zmiňuje, že by se teoreticky mohlo stihnout i vydání ještě v Q1 2026 (koncem března?), ale to je asi méně pravděpodobné.
Procesory nejspíš začnou unikat týdny předem a zatím nikde v katalozích eshopů nebo distributorů vidět nebyly, takže vydání asi není bezprostředně blízko – pokud nebude nejdřív papírové či jen pro OEM trh. Spíše bychom tedy asi čekali vydání v dubnu až květnu. Pak by mohlo být spojené s veletrhem Computex 2026 (letos 2. až 5. června/júna).
Proč APU v desktopu?
V dnešní době mají i výkonné desktopové procesory Ryzen 9000 „X“ a „X3D“ v sobě integrovanou grafiku, takže APU už nejsou tak nenahraditelná, jako dříve. Ta je ale víceméně jen pro základní připojení monitoru a akceleraci multimédií, jelikož má minimum výpočetních jednotek (128 shaderů na nízkém taktu). Z tohoto pohledu tedy nenahradí grafiku procesorů APU, která má významnější 3D výkon umožňující nějaké to hraní v nízkoenergetické formě bez samostatné grafiky.
Procesory APU pro socket AM5 by měly ještě jednu výhodu. Jsou celkově výrazně úspornější zejména v klidu a v jednovláknové zátěži, protože u nich nespotřebovává energii navíc čipletové řešení. AM5 Platforma s Ryzenem 400 AI by mohla mít spotřebu v klidu klidně o 10–20 W nižší, ne-li o více (dost to závisí na nastaveních pamětí, BIOSu a Windows). To může pro mnoho využití být důležitější než o něco nižší procesorový výkon APU. Kromě toho desktopové Ryzeny AI 400 patrně nabídnou i jednotku NPU a bude tak možné získat i na desktopu funkce Copilot+ PC ve Windows.
Zdroje: VideoCardz, techPowerUp