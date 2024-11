ARM notebooky konečně i pro masy? Brzy zlevní na úroveň kolem sedmnácti tisíc

Tento týden se objevila zpráva vrhající světlo na to, jak dobře nebo špatně se prodávají notebooky s ARM procesorem (míněné ty s Windows). Qualcomm samozřejmě chce větší tržní podíl, než je aktuální výsledek. Jedna z věcí tomu bránících, byť ne jediná, je asi i vyšší cena notebooků, mezi nimiž chybí lidovější modely pod dvacet tisíc korun. To se ale má měnit, firma chystá nové levnější verze procesorů a notebooky stojící už od 17 tisíc.

Možná si vzpomínáte, že něco podobného tu už bylo – Qualcomm avizoval záměr, aby se notebooky s procesory Snapdragon X Elite, respektive v tomto případě nižšími modely X Plus, prodávaly už od nějakých 700 $. Mělo to být docíleno levnějšími modely s osmi jádry, které v té době ještě nebyly na trhu.

ARM notebooky se dostávají do levnějšího pásma

Nyní ale firma posunula cíl ještě níž a už mluví o noteboocích začínajících na hranici 600 $. To by mohlo být zajímavější, s každým snížením se platforma dostává do hledáčku širší potenciální skupiny kupujících. 600 dolarů momentálně vychází na něco přes 17 tisíc Kč / 688 €. Opět to znamená, že na tyto částky nezlevní současné relativně „prémiovější“ modely. Levnější by měly být nové notebooky či nové konfigurace, poháněné novějším levnějším modelem procesoru.





CEO Qualcommu Cristiano Amon minulý týden během Investor Day sdělil, že na cenu 600 $ by se notebooky platformy Windows / ARM měly dostat s novým procesorem nebo procesory, které firma teprve chystá. V hierarchii by tedy byly pod současným nejlevnějším modelem X1P-42–1000, což je osmijádro. A je tak velmi pravděpodobné, že bude mít méně jader, nabízela by se šestijárová konfigurace. Zvlášť tehdy, pokud se potvrdí, že Qualcomm vyrábí fyzicky menší čip (s kódovým označením Purwa) fyzicky s osmi jádry – šestijádrový ořezaný model by pak dával smysl, aby se daly využít čipy s defektem v jednom z jader.

Qualcomm na Investor Day sdělil, že tyto levnější procesory mají vyjít brzy. Vizuál v prezentaci naznačuje, že by už nemusely nést jméno Snapdragon X Plus (možná jen Snapdragon X nebo pouze Snapdragon), ale to nemusí být definitivní. Má ale údajně být zachovaná NPU s vysokým výkonem, takže i tyto notebooky budou Copilot+ PC s funkcemi umělé inteligence od Microsoftu.

Nyní oficiálně vydané modely procesorů Qualcomm Snapdragon X Elite a Plus Autor: Qualcomm, via VideoCardz

Nabízelo by se, aby tyto nové notebooky a procesory byly přestavené v lednu na CES 2025, protože tento veletrh je jedna z nejvýznamnějších akcí v celém roce, ke které taková odhalení produktů gravitují. K onomu zahuštění nabídky levnějších notebooků a otevření této alternativní platformy pro více šetřivé zájemce tedy asi reálně bude docházet až v zimních a jarních měsících příštího roku.

Situace s aplikacemi se lepší

Když jsem zprávu psal, podíval jsem se zkusmo, jestli mnou často používaný software má nativní verze. Je to tak už u Firefoxu i LibreOffice, u nichž je to nejspíš nejdůležitější, ale ARM verzi nabízí také Notepad++, 7-Zip, přehrávač MPV, SumatraPDF a dokonce HWiNFO. Smůlu můžete čekat u softwaru, který už je zcela nebo téměř nevyvíjený, i když vám může dál fungovat (MPC-HC, Winamp). V případě, že jsou to nějaké specializované utility, která nepotřebují moc výkonu, nejspíš klidně poběží v emulaci.

Obecně bývá naděje slušná u open-source softwaru, i když záleží i na komplexnosti. Gimp má také nativní verzi, i když u ní zatím je poznámka, že je experimentální. ARM verze zdá se naopak chybí u Foxit Readeru a u jinak velmi kvalitního prohlížeče obrázků a fotek XnView MP (kde ji ale autor údajně plánuje). Poněkud překvapivé je, že chybí nativní verze Discordu (hlavně, že je to webová aplikace založená na frameworku Electron a výhodou tohoto moru měla být právě multiplatformnost).

Problém pro uživatele, kteří si nějaký notebook s Qualcommem pořídí, tak nejspíš bude hlavně s některými hrami (u těch jsou největší překážkou ochrany DRM a případná nekompatibilita ovladačů grafiky) a za druhé s ovladači. To u notebooku nemusí být zas taková potíž, protože nebudete například instalovat nějakou rozšiřující kartu, kde byste na to mohli narazit.

Není to sice tak, že by ARM měl být automaticky atraktivnější než počítač s procesorem AMD či Intel, jak to občas fanoušci prezentují, ale stejně tak není pravda, že tato platforma ještě není použitelná. V případě desktopu s rozšiřujícími sloty a perspektivou, že můžete chtít připojit třeba tiskárnu, řadič nebo něco vyloženě speciálního, bych si na ARM dal větší pozor, ale pro notebooky to asi není „showstopper“.

