ARM notebooky s Windows jsou drahé, ale příští rok se to změní. Qualcomm chystá levnější procesor

Letos se s příchodem procesorů Qualcomm Snapdragon X Elite (s dlouho očekávanou architekturou Oryon od týmu Nuvia, založeného architekty původně navrhujících jádra Applu) opět upřela pozornost na ARM počítače s Windows. Tato platforma měla zatím malou popularitu a Snapdragon X Elite to může zlepšit díky dobrému výkonu, ale problém byl dost možná vždy hlavně ve vysokých cenách. Ty by ale měly příští rok klesnout, protože se chystají i levnější ARM procesory.

Nejlevnější notebook s novými procesory Snapdragon X stojí momentálně 1000 $ (Microsoft Surface Laptop) a vedle toho se ještě dá sehnat miniPC, které slouží jako Software Development Kit za 900 $. Historicky se s procesory ARM často spojovala představa, že by počítače s nimi mohly být výrazně levnější (protože odpadne „x86 daň“), nyní uváděné notebooky ale evidentně touto cestou nejdou.

ARM Windows i v méně „prémiové“ cenové hladině

Qualcomm ale má v plánu pokrýt i nižší cenová pásma. Firma teď potvrdila, že chystá k Snapdragonu X Elite další levnější procesory ARM. Ty mají na trh přijít roce 2025. Nemyslí se tím ale, že by měly být takto zlevněné současné procesory Snapdragon X Elite a Plus (i když je možné, že některé notebooky třeba s výhodnou slevou někdy seženete), ale o nových celkově levnějších procesorech, které mají přinést na trh notebooky či další zařízení s od začátku nižšími cenami.





Toto sdělil CEO firmy Christiano Amon během probírání finančních výsledků Qualcommu za jeho fiskální třetí kvartál, podle kterého se „roadmapa procesorů série Snapdragon X“ v roce 2025 rozšíří o tento levnější segment.

Nyní prodávaná Copilot PC+ s procesory Qualcomm Snapdragon X Elite a X Plus. Ceny začínají okolo 1000 $ Autor: Qualcomm

Už před časem se objevily neoficiální zprávy o tom, že Qualcomm chystá další separátní návrh procesoru. Zatímco nynější Snapdragony X Elite a Plus mají v sobě křemík s kódovým označením „Hamoa“, má být v přípravě ještě další levnější čip „Purwa“. Ten by mohl mít fyzicky osm jader a produkty na něm založené by se tedy mohly prodávat možná se čtyřmi, šesti či osmi jádry. Parametry čipu Purwa nejsou ale zatím jisté, takže s očekáváními zatím musíme být opatrní.

Slabší GPU a CPU, ale NPU zůstane stejná?

Ony levnější procesory a zařízení by zřejmě mohly používat právě čip Purwa. Christiano Amon o jejich parametrech nic neřekl, ale čip logicky musí mít méně jader a asi i slabší GPU proti dražší verzi. Jeden detail ale sdělen byl, a to že tyto procesory mají mít stejně výkonnou jednotku NPU jako nynější modely, tedy s výkonem 45 TOPS.

Tyto levnější procesory tedy stále budou moci pohánět Copilot+ PC s AI funkcemi. Dost možná to není to, co byste si vybrali, kdyby vám někdo nabídl, který rys z dražšího procesoru chcete mít v tom levnějším zachovaný. Ale v současnosti si evidentně firmy hlavně nechtějí nechat ujet vlak trendu umělé inteligence (ať už je to vlak skutečný, nebo iluzorní) a ostatní věci tomu ustupují.

Levný ARM notebook pořád znamená dvacet tisíc korun

I u těchto levnějších řešení je ale ona „levnost“ relativní. Podle Qualcommu má jít o počítače s cenovou úrovní začínající na 700 $ (u nás po připočtení daně 19 700 Kč / 776 €). Pořád to tedy bude trošku vyšší kategorie než nejlevnější notebooky nebo Chromebooky na trhu, které jsou dejme tomu někde od 200 po 400 $ a u nás dejme tomu šest až dvanáct tisíc (220–450 €).

Do této levné oblasti dost možná tedy stejně nakonec budou muset přinést čerstvý vítr až jiní výrobci, například MediaTek. Zda nakonec opravdu bude platforma procesorů ARM přinášet nějakou cenovou výhodu, se teprve bude muset ukázat. Možná nakonec zjistíme, že architektura x86 nebyla až ta taková žába na prameni, jak to její odpůrci malují.

I když je pravda, že z telefonů a tabletů přicházející procesory ARM přinesly tlak na úspornější a jednodušší (takže levnější) řešení celé desky okolo samotného SoC. A to je něco, čemu se mohou přiučit i procesory AMD a Intel. Onen pozitivní přínos ARMu v osobních počítačích tak nakonec může být takto nepřímý.

Zdroj: The Verge