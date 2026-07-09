Benchmark Zenu 6 se dostal na internet. Zda bude výkonem stačit na čipy Arm, pořád není jasné

Jsou to dva roky, co AMD vydalo procesory Ryzen založené na Zenu 5, a pomalu by se mělo blížit vydání nové generace s architekturou Zen 6 (nebo v to aspoň doufáme). Zatím neprosáklo moc úniků, které by naznačovaly, jaký výkon čekat, ale tento týden se v databázi Geekbench objevil záznam z testování procesoru, který je podle všeho vzorkem Zenu 6 pro notebooky – APU Medusa. Výkonnostní skóre ale budí samé otázky.
Ryzen AI 500 „Medusa“ s jádry Zen 6
V Geekbench byl včera otestován vzorek procesoru Ryzen označený AMD Eng Sample: 100–000001713–33_N @ 2.00 GHz (CPU ID je AuthenticAMD Family 26 Model 129 Stepping 0). Zřejmě jde o vzorek notebookového APU Medusa Point 1 (či možná jen Medusa 1), soudě podle označení vývojové platformy, ve které procesor běžel – AMD Plum-MDS1. APU Medusa mají používat 3nm proces TSMC zřejmě by mohl mít 4 velká jádra Zen 6 a šest kompaktních jader Zen 6c (nebo čtyři Zen 6c a další dvě Zen 6 LP).
Podle detekce Geekbench měl nyní otestovaný procesor skutečně 10 jader a 20 vláken díky SMT a 32MB L3 cache – to by bylo zajímavé zlepšení, nejde-li o chybnou detekci, dnešní APU mají typicky jen 16 MB. Paměť L2 cache naopak zůstala 1MB a datová L1 cache 48KB (i L1 cache pro instrukce je nezměněná s kapacitou 32 KB).
„MDS1“ by měl být levnější model notebookového procesoru na úrovni APU Krackan Point, od kterého AMD odvozuje modely Ryzen AI 5 a Ryzen AI 7. Nad ním by měly existovat dražší modely APU s více jádry. Celá řada nejspíš ponese jméno Ryzen AI 500.
Toto není první únik mobilního APU Medusa, to se již jednou v databázi Geekbench objevilo (v březnu), ovšem s nízkým skóre a čip tehdy nejspíš běžel na výrazně snížených taktech. Ty bohužel Geekbench neumí správně přečíst a jak u staršího, tak u toho aktuálního testu tvrdí, že takt bostu při testu byl kolem 2,1 GHz. To prakticky určitě není pravda (a AMD možná schválně u těchto vzorků ponechává detekci frekvence rozbitou, aby výkon nebyl prozrazen).
Skóre, které bylo v Geekbench 6.6 běžícím pod Windows 11 Pro nyní naměřeno, je ale výrazně lepší než to z března. 10jádrový Zen 6 získal v jednovláknovém skóre 3174 bodů a v mnohovláknovém testu 15 092 bodů.
Je to dobré, nebo špatné?
Desktopové Ryzeny 9000X mají už nyní jednovláknové skóre, vyšší okolo 3400 až 3500 bodů dle modelu (nejvyšší skóre dosahují modely 9950X a 9850X3D). Jenže mobilní Ryzeny AI s jádry Zen 5 typicky v jednovláknovém Geekbench 6 skórují výrazně níž (částečně za tím může být menší L3 cache a něco asi také udělá jejich nižší frekvence, nelze ale vyloučit ani to, že se kód chová neoptimálně). APU Strix Halo, Krackan Point i Strix Halo typicky mají skóre okolo 2800 až 2900 bodů. Proti tomu by už tedy i současný výsledek jednoho z levnějších modelů mobilního Zenu 6 nebyl špatný, pokud předpokládáme, že coby vzorek ještě neukazuje plný výkon: Šlo by o nárůst o nějakých 9–13 %.
Zda je ale tento benchmark dobrá nebo špatná zpráva, to kompletně závisí na tom, jaká byla reálná frekvence. Pokud už tento vzorek běží na taktech, které budou maximem i pro sériové kusy, pak je to zklamání, protože po dvou a půl roku od Zenu 5 by to chtělo větší pokrok. Pokud je vzorek zatím na nižším taktu a reálné čipy pojedou výš, naroste skóre dál o rozdíl frekvence (kromě toho také je třeba počítat s tím, že test Geekbench má poněkud rozkolísaný výkon a svůj vliv mohou mít také rychlé nebo naopak pomalé paměti, přičemž nevíme, zda je tento konkrétní výsledek pro procesor spíš slabší, nebo spíš silnější).
Procesory pro desktop by měly mít výrazně lepší výsledek
Mějte na paměti, že tento test měřil výkon jádra Zen 6 v mobilním APU. Opět se asi dá předpokládat, že desktopové modely budou mít výrazně vyšší jednovláknový výkon. Jednak díky větší cache (i když rozdíl už asi bude menší, desktopový Zen 6 má mít 48 MB L3 cache na 12 jader v jednom CPU čipletu). Ale zejména tentokrát může být ještě větší rozdíl v maximální boostové frekvenci procesorů APU pro notebooky a výkonných čipletových procesorů pro desktop. APU budou vyráběná 3nm procesem TSMC, kdežto CPU čiplety pro serverové a desktopové procesory mají 2nm výrobní proces. Od toho se očekává znatelné
O kolik přesně, to ale nevíme. Dává to však určitou naději, že by se desktopová CPU mohla v jednovláknovém výkonu dostat přes symbolickou hranici 4000 bodů v Geekbench 6.6, čímž by se Zen 6 zhruba dotáhl na aktuální Arm procesory Qualcommu a Applu, proti kterým je AMD (i Intelu) teď už v jednovláknovém výkonu relativně pozadu. Potřebují k tomu něco málo přes 800 bodů navíc k aktuálnímu uniklému skóre (3174 bodů) a rozdíl mezi mobilním a desktopovým Zenem 6 byl kolem 600 bodů při stejném výrobním procesu.
Mobilní čipy s jádry Zen 6 budou vydány až v roce 2027 (očekává se oznámení na CES 2027 v lednu). Zda to tak bude i u desktopových modelů pro platformu AM5, nebo se jich dočkáme už koncem letošního roku, to zatím nevíme.
Zdroj: Geekbench