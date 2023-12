Čína má nové moderní x86 CPU. Zhaoxin KX-7000 běží na 3,7 GHz, používá neznámý proces

USA sice umístily různé čínské výrobce CPU na sankční seznam, firma Zhaoxin ale přesto pokračuje dál se svými x86 procesory (které mají nečínské kořeny ve firmách Centaur Technology a VIA). A teď vydala novou generaci x86 procesorů označenou KX-7000, která by mohla být dosud nejzajímavějším počinem (možná podobně nedávným Loongsonům 3A6000). Jde o čipletový procesor a současně asi konečně překonal tradiční problémy s nízkými takty.

Procesory Zhaoxin Kaixian KX-7000 mají osm jader a údajně by měly používat čipletovou stavbu prý podobnou procesorům AMD, tedy rozdělení na čiplety s CPU jádry a čiplety s IO funkcemi, ale zatím se nikde neobjevily fotografie nebo schémata, takže toto berte s rezervou.

Velmi zajímavé je, že tyto procesory dosáhly už dost slušné frekvence 3,7 GHz. Jaký je výkon na 1 MHz (tzv. IPC), zatím ale není známo. Nicméně je to každopádně úspěch. V minulosti byly procesory VIA a Zhaoxin stižené frekvencemi jen někde okolo 2 GHz (na 28nm procesu), později na 16nm procesu dosahovaly do pásma 2,7–3,0 GHz. Frekvence Kaixianu KX-7000 na 3,7 GHz už by dávala naději na to, že se přiblíží dnešním výkonnostním kritériím.

Architektura jader je údajně označena „Century Avenue“, ale jde dost pravděpodobně o strojový překlad z nějakého čínského jména. Architektura má mít údajně různě vylepšený frontend a out-of-order engine jádra i samotné vykonávací jednotky (počet ALU ovšem znám není, pokud se chcete zeptat). Jádra by měla používat 4MB L2 cache (snad privátní) a 32MB, patrně sdílenou L3 cache. Zhaoxin uvádí i hardwarovou akceleraci kryptografických algoritmů SM2 a SM3 specifických pro čínský trh.





Před delší dobou se od Zhaoxinu KX-7000 očekával velký nárůst výkonu, ale těžko říct, o jakých výkonech se přesně bavíme. V roce 2018 firma uváděla, že tato generace bude na úrovni Zenu 2, ale takovéto charakteristiky se dají vykládat různě (jde například o to, zda se tím míní výkon jednovláknový, nebo jen mnohovláknový, a ještě třeba při použití více jader).

Firma Centaur Technology, na jejíž technologii dříve CPU od VIA a Zhaoxinu stály, v roce 2020 představila pokročilou architekturu jádra CNS, ale poté byla její činnost ukončena (částečně ji pohltil Intel). Je dost otázka, zda Zhaoxin KX-7000 vůbec ještě na dílech Centauru stavěl, zde už je to asi nepravděpodobné (CNS minimálně dosahoval výrazně nižší frekvence) a spíše už Zhaoxin používá vlastní vývoj, byť třeba může být od dřívějšího IP od VIA/Centauru vývojově odvozený.

Moderní konektivita včetně USB4

Procesor používá paměti DDR5, má 128bitový řadič s podporou DDR5–4800 a pro kompatibilitu také DDR4–3200, takže je na tom podobně jako mainstreamová platforma Intel LGA 1700. Integrovaný řadič poskytuje PCI Express 4.0 (24 linek), USB 3.2 Gen 2 (10Gb/s), a také USB4 (dvě rozhraní). Integrované jsou i tři porty SATA.

Procesor Kaixian KX-7000 má mít integrované GPU s architekturou DirectX 12 / OpenGL 4.6 a OpenCL 4.1, to by asi mohlo stále vycházet z linie grafických architektur S3 a VIA. Toto jádro podporuje dekódování a enkódování do formátů H.264 a HEVC a až 4K monitory připojené přes D-Sub, HDMI nebo DisplayPort.

Zhaoxin uvádí, že firma tyto procesory vyrábí na pokročilém výrobním procesu, ale nechce sdělit, kde jsou vyráběné či na jaké přesně technologii – Tom's Hardware zmiňuje informaci, že je to prý pod NDA, kterým je Zhaoxin zavázán. Je zde asi víc možností – buď Zhaoxin používá proces TSMC a Samsungu, ale nechce moc, aby se o tom vědělo v obavě, že by se USA rozhodly na něj uvalit sankce, aby výrobu znemožnily, nebo vyrábí čipy u SMIC, které už je pod sankcemi, a zase je asi obava, aby se na Zhaoxin nerozšířily sekundární sankce z tohoto důvodu. Kdysi před lety se očekávala výroba na 7nm procesu TSMC, ale od té doby se mohlo hodně změnit.

Různé procesory Zhaoxin. Modely KH-40000 pro servery byly uvedené loni Autor: Zhaoxin

Procesor se bude vyrábět v provedení BGA (pro notebooky, embedded trh), ale nyní také v provedení LGA, tedy v socketovém formátu s ploškami na procesoru pro modulární desktopové počítače. Tyto procesory se tak budou dát měnit a možná i upgradovat, i když nejsou žádné informace o tom, že by třeba do desky pro KX-7000 měla pak pasovat i příští generace.

Několik čínských výrobců PC mezi klienty

Reálná dostupnost má nastat v roce 2024, nebo to alespoň tak má být dle očekávání výrobce. Procesory Zhaoxin Kaixian KX-7000 mají údajně být k mání v počítačích od Lenova, Tongfangu, Unigroup, Ascendu, Lianhe Donghai a dalších čínských firem. Na západním trhu je však asi zase neuvidíme. Zhaoxin před časem sdělil, že se soustředí jen na vnitrostátní trh. Bylo to sice v kontextu diskuzí o exportu těchto CPU do Ruska coby náhrady za západní hardware, ale je možné, že Zhaoxin nechce ani na západní trhy.

Je otázka, jak moc třeba nyní Intel uznává jeho licence na použití instrukční sady x86 a je možné, že by sáhl po soudních sporech, pokud by Zhaoxin vykoukl zpoza čínských hranic. Je ale třeba říct, že v některých případech se to stalo, v Evropě se daly sehnat embedded desky, a dokonce NAS s procesorem Zhaoxin, takže úplná izolace to nebyla.

Zdroje: Tom's Hardware, Zhaoxin