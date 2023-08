Další čínská bizarnost: V obchodech se objevily Radeony RX 580 s 16GB pamětí

Zatímco tradiční výrobci karet teď podle všeho chystají nové modely od AMD Radeon RX 7800 XT a Radeon 7700 XT, neortodoxní čínští podnikatelé zase přišli s něčím nečekaným. Na internetu se objevily grafiky Radeon RX 580 (tedy model z roku 2017 se 14nm GPU Polaris), vybavené ale nově 16GB pamětí. Zatímco mnohem modernější GPU, která by asi mohla benefitovat, zvětšení paměti dovolené nemají, na Polarisech to očividně funguje.

Tento Radeon RX 580 se objevil v prodeji v Číně, kde ho v obchodě JD.com nabízí firma Kinology. To podle VideoCardz není zřejmě oficiální partner AMD, takže jde o značku, pod kterou se prodávají karty nějakého jiného výrobce, které třeba původně ani nebyly určené pro volný trh, nebo by dokonce mohlo jít o nějakou neautorizovanou výrobu.

Tyto grafiky mají na první pohled celkem konvenční dvouventilátorový chladič s heatpipe a výstupy na záslepce (HDMI, DisplayPort, DVI). Byť některé věci už trošku indikují, že nejde o úplně standardní hardware. Například napájení má jen 6pinový konektor, takže by kartě měla správně konzumovat maximálně 150 W (75 W ze slotu, 75 W kabelem), ale dle specifikací je TDP 170 W, takže překračuje standardy povolené limity.

Ale osazena je 16 GB paměti, ačkoliv tyto karty se původně vyráběly jen v konfiguraci 8 GB. Jde o paměť GDDR5 (v obchodě je chybně psáno DDR5), která je na 256bitové sběrnici pravděpodobně osazena v clamshell osazení s 16 čipy o kapacitě 1 GB. Takový design existoval – AMD prodávalo výpočetní verzi Polarisu 10 s označením Instinct Mi6.





Radeon RX 580 16GB čínské firmy Kinology Autor: Kinology, via: JD

Tento Radeon RX 580 16 GB má ale ořezanou verzi čipu, a nebude tedy tak výkonný jako obvyklá verze karty, spíše bude bližší modelu RX 570. Čip je totiž, zdá se, osekaný na 2048 shaderů (32 CU) místo plných 2304 shaderů (36 CU). Tato lehce ošizená verze RX 580 byla v Číně prodávána od roku 2018. Podle snímku GPU-Z od výrobce jsou ale asi výkonnostní parametry ještě o trošku horší. Takty GPU by měly být jen 1206 MHz a paměti zřejmě jedou na 6,0 GHz. Všechny Radeony RX 580 včetně onoho 2048shaderového by měly paměti mít na 7,0, nebo 8,0 GHz efektivně.

Propustnost je tak jen 192 GB/s místo 224–256 GB/s. Větší kapacita paměti je tak na úkor dalších věcí a tato karta nebude asi prakticky nikdy lepší než běžný Radeon RX 580, pokud k ní člověk nepřistupuje s nějakými speciálním 16GB potřebami.

Radeon RX 580 16GB čínské firmy Kinology – specifikace Autor: Kinology, via: JD

Přes neobvyklou konfiguraci a kapacitu pamětí, s níž grafika nikdy v praxi nebyla prodávána (alespoň na běžném trhu), tato karta údajně běží s originálními WHQL nemodifikovanými ovladači od AMD. Člověk tedy nemusí nijak vypínat kontrolu digitálního podpisu ve Windows a jinak laborovat, na této grafice by mělo hned jít normálně hrát. Podle screenshotů karta běžela s ovladači 23.5.2.

Na novějších modifikovaných nebo neautorizovaných kartách ovladače typicky odmítnou spolupracovat (aspoň u Nvidie, kde se takto často prodávaly neautorizované mobilní grafiky v desktopové podobě) a firmy kontrolují, aby s ovladačem fungovaly jen schválené konfigurace GPU odpovídající předepsaným parametrům. Proto dnes výrobci karet nemají moc možnost na karty osadit víc paměti, pokud si to Nvidia nepřeje (a dnes to tak pravděpodobně bude pobíhat už i u AMD).

Radeon RX 580 16GB čínské firmy Kinology Autor: Kinology, via: JD

Jak tato karta vznikla, je docela záhada. Mohlo by jít o výrobu z nových nepoužitých GPU Polaris, která někde zůstala na skladech. Také by se možná dalo uvažovat o tom, že jde o použité čipy z recyklovaných grafik, které někdo přesadil na nová PCB. Tam by asi byl namístě trochu strach o kvalitu a to, jak dlouho karta vydrží tepelné namáhání a cyklování v pájených spojích při herní zátěži.

Také by možná mohlo jít o grafiky, které byly původně vyrobené čistě pro těžbu kryptoměn, což by možná vysvětlovalo i jejich jinak nelogickou zvětšenou kapacitu paměti. V tomto případě by možná mohla být použitá GPU i se svými původními PCB, jen byl přehrán jiný BIOS – nebo karty od začátku měly BIOS, který herní použití a obrazový výstup neblokoval právě s cílem mít záložní plán, pokud by kryptobyznys skončil a bylo grafiky třeba odprodat.

Každopádně tak zase vznikla jedna hardwarová kuriozita podobná třeba mobilním procesorům Intelu přeoperovaným na desktopové nebo tomu, že fungovaly firmy zabývající se novovýrobou (!) desktopových desek určených pro staré serverové procesory Xeon a Opteron, které byly zrovna vyřazovány ze serverů a levně dostupné na aukčních serverech a v bazarech.

Zdroj: VideoCardz