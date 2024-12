„Epický“ ray tracing: Radeon RX 8800 XT má mít výkon okolo GeForce RTX 4080/4080 Super

V poslední době se nám scházely drby a informace k novým grafikám Nvidie a teď i Intelu, který má v následujících dnech vydat novou generaci karet Arc „Battlemage“. Teď je tu konečně i něco ke grafikám od AMD – ke generaci Radeon RX 8000 s novou architekturou RDNA 4, která by měla přijít krátce po novém roce. Karty se údajně začínají vyrábět a z čínských rýžových luhů a pandových hájů přicházejí i první zvěsti o výkonu.

Na čínském fóru Chiphell se objevily informace od leakerů s přezdívkami Zhangzhonghao a wjm47196, podle kterých začínají partnerské firmy se sériovou výrobou karty, která se snad jmenuje Radeon RX 8800 XT. Či přesněji mají s ní teď začít, mluví se o polovině prosince. Zhangzhonghao uvádí, že ještě zbývá vyřešit nějaké problémy (doufejme jen ve firmwaru či ovladačích).

Výkon Navi 48 okolo GeForce RTX 4080 nebo 4080 Super?

Tato grafika, ať se již bude jmenovat jakkoli, by měla být založená na čipu Navi 48, který má obsahovat 4096 shaderů architektury RDNA 4 a 256bitovou paměťovou sběrnici (což znamená 8, nebo 16 GB paměti, ta je údajně GDDR6).

Dosavadní informace mluvily o tom, že architektura RDNA 4 má zejména vylepšovat výkon v ray tracingu, jednotky pro RT efekty mají být nově řešené. To je podle nových zpráv opravdu pravda, podle Zhangzhonghaa údajně má karta s Navi 48 výkon s raytracingovými efekty o 45 % vyšší než Radeon RX 7900 XTX – tedy highend generace RDNA 3 vydaný před rokem. Tento údaj má prý být pro testování ve hře Resident Evil 4 a asi ho prozatím berte jako „až“ číslo. Je možné, že je to vyzobnutý údaj pro hru, která jde RDNA 4 obzvlášť dobře.





Zhangzhonghao ale uvádí, že patrně jeho kontakty někde u výrobců karet už otestovaly i další mainstreamové hry a ray tracing by měl být „epicky“ zlepšený všude (ale je to proti RDNA 2 / RDNA 3, které v něm byly pozadu). Podle jejich tvrzení prý může být výkon karty celkově někde okolo GeForce RTX 4080, nebo dokonce RTX 4080 Super. To už je asi řeč jak o raytracingovém, tak o „rasterizačním výkonu“ v běžných neraytracingových hrách.

Druhý leaker wfm47196 k tomu dodal, že karta měla vždy mít plánovaný výkon někde okolo Radeonu RX 7900 XT, což ale asi může být spíš rekapitulace předchozích veřejně kolujících drbů než něco nového. Zmiňuje ale také, že u tohoto čipu a architektury RDNA 4 se výrazně zvýšily frekvence proti RDNA 3 (což bude zdrojem zlepšení v rasterizačním výkonu).

Grafická karta AMD Radeon Autor: Ľubomír Samák

265 W?

Podobné informace o herním výkonu mohou být nepřesné, takže je zatím nechápejte úplně exaktně. Zajímavé ale je, že Zhangzhonghao také uvádí „nástřel“ spotřeby. Karta (Radeon RX 8800 XT?) údajně vykazuje spotřebu o 25 % nižší, než měl Radeon RX 7900 XTX. Ten má stanoveno referenční TDP 355 W a po odečtení čtvrtiny by vycházelo 265 W. Shodou okolností spotřeba, kterou měly v referenčních parametrech modely RX 7900 GRE a také RX 7800 XT. Je to tedy možná zhruba hodnota, kterou AMD považuje za ideální pro kartu tohoto segmentu. Slovem ideální myslíme z pohledu kompromisu mezi cenou a provozními vlastnostmi – ideální stav čistě ohledně spotřeby by samozřejmě byl co nejnižší číslo.

Vedle plnotučného modelu (RX 8800 XT?) s plnou konfigurací samozřejmě čip Navi 48 bude prodávaný i v nějaké ořezané verzi (RX 8700 XT?). Ta logicky bude mít horší výkon, ale o něco nižší by pak mohla být i spotřeba.

Levnější karty dohánějící RTX 4060 Ti?

Informace o začátku výroby se asi zatím týká jen výkonnějšího GPU Navi 48. Vedle toho má AMD také chystat menší čip Navi 44 – ten je v podstatě polovinou vyššího čipu s 2048 shadery a 128bitovou sběrnicí. Je pravděpodobné, že jeho výroba začne o něco později a také grafiky založené na něm (RX 8600 XT?) vyjdou až po výkonnějších modelech.

Další notorický leaker (Golden Pig Upgrade) před pár dny sdělil, že grafika založená na Navi 44 by mohla dosahovat výkonu až někde okolo GeForce RTX 4060 Ti, ovšem řeč je o syntetických benchmarcích typu 3DMark a nelze zatím vědět, zda třeba praktický výkon ve hrách nebude horší než ten syntetický.

Je to asi celkově hodně přibližné, protože leaker to uvádí jako odhad toho, čeho by zhruba mohly dosahovat nejen grafiky s Navi 44, ale také přicházející Arc B570 a B580 od Intelu. Toto je každopádně třeba brát hodně předběžně, může jít o odhady nebo zkreslené zákulisní informace.

Kdy vyjdou grafiky s čipem Navi 44, zatím není moc jasné, ale výkonnější modely s Navi 48 budou téměř jistě ohlášené na CES 2024 po Silvestru. První se nejspíš začnou prodávat v řádu týdnů po tomto oznámení, možná tedy už někdy v lednu.

Zdroje: VideoCardz (1, 2)