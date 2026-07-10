Europoslanci znovu povolili šmírování osobních zpráv. Jaké bude mít Chat Control dopady na naše soukromí?

Evropský parlament ve druhém čtení podpořil obnovení dočasné výjimky známé jako Chat Control 1.0. Provozovatelé internetových služeb díky ní mohou skenovat soukromé zprávy kvůli materiálům spojeným se sexuálním zneužíváním dětí. Kvůli této činnosti (o jejíž účinnosti se dá pochybovat) tak mohou velké platformy šmírovat uživatelské konverzace.
Prodloužení výjimky
Dočasná výjimka pro technologické společnosti dříve platila pět let a skončila 3. dubna 2026. Po dokončení současného legislativního procesu má být prodloužena do dubna 2028. Poskytovatelé budou moci vyhledávat materiály zobrazující sexuální zneužívání dětí. Kontrola se může vztahovat také na pokusy o navazování sexuálně motivovaného kontaktu s nezletilými. Nalezený obsah mohou firmy odstranit a oznámit úřadům.
Přijatý pozměňovací návrh vyřazuje komunikaci s end-to-end šifrováním. Pravidla se tedy nemají vztahovat na zprávy, u kterých tato ochrana byla nebo bude použita. Pro odpůrce plošného skenování jde o dílčí úspěch, obavy z oslabení soukromí však přetrvávají u nešifrovaných služeb.
Zastánci prodloužení argumentují ochranou dětí a výsledky dosavadních hlášení. Tomáš Zdechovský (KDI-ČSL) a Jan Farský (STAN) tvrdí, že předchozí úprava pomohla policii odhalit stovky případů poškozování nezletilých. Odmítají také tvrzení, že hlasovali pro prolomení šifrování. Ondřej Krutílek (ODS) a Markéta Gregorová (Piráti) hlasovali proti. Kritizovali rozsah kontroly i způsob, kterým se návrh po předchozím odmítnutí vrátil do parlamentu.
Rozhodne Rada
Upravené stanovisko nyní dostane Rada EU, která má na přijetí nebo odmítnutí pozměňovacích návrhů tři měsíce. Pokud nepřijme všechny změny, bude následovat dohodovací řízení s Evropským parlamentem a předpis vstoupí v platnost třetí den po zveřejnění v Úředním věstníku EU.
Současně pokračuje jednání o trvalém režimu označovaném jako Chat Control 2.0. Ten by mohl poskytovatelům uložit povinné kontroly, v současné verzi 1.0 je skenování dobrovolné.
Zdroj: HowTheyVote, X (Europarlament přehledně), Fight Chat Control