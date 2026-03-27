Šmírování v našich soukromých zprávách nebude. Europoslanci smetli ze stolu Chat Control 1.0

Poslanci Evropského parlamentu rozhodli o kontroverzním zákonu zvaném Chat Control (anglicky SCAM), který by pod záminkou ochrany dětí na internetu a boji proti šíření dětské pornografie umožnil velkým společnostem nahlížet na vyžádání do soukromých zpráv uživatelů.
K prodloužení dočasného režimu ale nakonec nedošlo, naopak od 3. dubna 2026 má být tato praxe zakázána.
Silná kritika i nesouhlas veřejnosti
Návrh dlouhodobě čelil ostré kritice nejen od velké části europoslanců, ale i od samotné veřejnosti. Podle průzkumu agentury Perfect Crowd se proti němu staví zhruba dvě třetiny Čechů. Odmítavý postoj zaujaly mimo Česko také Polsko, Itálie nebo Nizozemsko. Při samotném hlasování podpořilo prodloužení 228 europoslanců, 311 pak bylo proti.
Z českého zastoupení byli proti europoslanci za TOP09, ODS, KDU-ČSL, Piráty, SPD, KSČM a SDN. Hlasů se zdrželi poslanci za ANO a Starostové.
„Chat Control nechrání děti, ale zavádí plošné sledování milionů nevinných lidí, které predátoři stejně snadno obejdou, jak upozorňují i některé organizace na ochranu dětí,“ řekla pro Seznam Zprávy Markéta Gregorová (Piráti).
„Stejně jako poštovní služba nesmí bezdůvodně otevírat naše fyzické dopisy, i bezohledné skenování našich soukromých digitálních zpráv musí zůstat přísně zakázáno.“ říká bývalý německý europoslanec za Stranu zelených Patrick Breyer.
Chat Control 2.0 je stále ve hře
Je ale důležité dodat, že hlasování se týkalo pouze prodloužení tzv. Chat Control 1.0, tedy původní a agresivnější verze návrhu. Podle Markéty Gregorové se nyní ještě více zvýší tlak na prosazení upravené varianty označované jako Chat Control 2.0. Údajně má být vše hotovo do konce června.
zdroje: Europarlament přehledně, Seznam Zprávy, Patrick-Breyer.de