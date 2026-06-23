FSR 4.1 přináší lepší kvalitu i výkon pro Radeony RX 7000, vydání je tady. Pro APU se chystá odlehčená verze

V květnu AMD oznámilo, že grafické karty Radeon RX 7000 a později i Radeony RX 6000 dostanou podporu AI upscalingu FSR 4.1. Novější řada se měla dočkat příští měsíc, ale nakonec byla technologie vydána už včera, možná kvůli současnému oficiálnímu vydání Valve Steam Machine, která má v sobě právě grafiku ze série Radeon RX 7000. A pozor: Oficiální FSR 4.1 by mělo fungovat lépe než uniklé knihovny FSR4, které se daly používat neoficiálně.
FSR 4.1 (a FSR4 obecně) běžící na grafikách Radeon RX 9000 využívá výpočty s hodnotami FP8, které nejsou podporované na grafikách s architekturou RDNA 2 a RDNA 3. Pro ty muselo AMD vytvořit alternativní model používající výpočty INT8 (osmibitové celočíselné hodnoty). Starší vývojová verze unikla na internet s vydáním kódu FSR4 před rokem a dala se neoficiálně používat například pomocí utility Optiscaler.
Podle AMD bylo ale třeba technologii vylepšit a vyladit, než mohla být vydána oficiálně, což nastává s verzí FSR 4.1 nyní pro Radeony RX 7000. Pro Radeony RX 6000 bude třeba ještě dalších úprav, aby byly výkon a kvalita dostatečné.
FSR 4.1 pro RDNA 3 GPU je tady
Nová knihovna FSR 4.1 (interně možná má označení FSR 4.1.1) využívající INT8 a tím pádem kompatibilní se staršími grafikami se včera nejdřív objevila v nové verzi softwarové vrstvy Proton, kterou Valve používá v systému SteamOS, ale krátce na to došlo i na oficiální vydání od AMD, v rámci včera vypuštěných nových ovladačů Adrenalin 26.6.2. Ty je již možné stahovat a instalovat.
Knihovna FSR 4.1 kompatibilní s grafikami Radeon RX 7000 je součástí těchto ovladačů a ty ji budou schopné aplikovat do všech her, které již mají podporu pro FSR 3.1 a vyšší. Tato verze totiž umožňuje automatické povýšení knihovny ze strany ovladače GPU. Do her, které ještě FSR 3.1 neumí, budete muset podporu pořád implantovat nasilu například pomocí Optiscaleru (soubor z ovladačů, který k tomu potřebujete, má jméno amdxcffx64.dll a velikost 63,7 MB, také je třeba mít Optiscaler 0.9.3 a může být nutné v něm ručně zapnout volbu Fsr4Update=true).
Pozor: Bylo nahlášeno, že tyto ovladače nefungují správně se starým operačním systémem Windows 10. Neinstalujte je na tento OS, nebo přinejmenším dokud se neobjeví oprava (ta už byla přislíbena), která má problém řešit – skončíte se žlutým vykřičníkem ve správci úloh indikujícím, že ovladače a GPU nejsou kompatibilní. Ve Windows 11 problém nenastává.
Knihovna funguje i na APU s architekturou RDNA 3.5
Nové ovladače zřejmě FSR 4.1 používají jenom na samostatných grafických karetách Radeon RX 7000 s architekturou RDNA 3, ale už bylo zjištěno, že tato knihovna je kompatibilní i s integrovanými GPU architektury RDNA 3.5 v různých APU Ryzenech. Můžete ji tedy použít i na handheldech, ale budete to vyžadovat onen ruční zásah.
Pro APU se chystá odlehčená verze
O tom, zda APU dostanou FSR 4.1, se nedávno rozvířily diskuse, nicméně AMD teď potvrdilo, že skutečně budou mít i oficiální podporu, nicméně ta asi přijde později. AMD sdělilo, že pro ně chystá odlehčený AI model, který by na těchto méně výkonných integrovaných grafikách dosahoval lepšího výkonu.
Kvalita a výkon by měly být lepší, než u dříve uniklé verze
Díky provedeným optimalizacím by INT8 verze FSR 4.1 pro Radeony RX 7000 měla podle AMD být poměrně blízko kvalitě FSR 4.1 na grafikách Radeon RX 9000.
Je zajímavé, že v krátkém videu spojenému s tímto oznámení firma porovnává nově vydané FSR 4.1 i proti oné uniklé verzi FSR 4 (4.0.2c), kterou šlo doteď používat neoficiálně pomocí modů. Proti té by oficiálně dostupné FSR 4.1 mělo mít lepší vizuální kvalitu, ale možná i o trošku lepší výkon – na videu je vidět o trochu vyšší snímková frekvence.
FSR 4.1 bude na grafikách Radeon RX 7000 ale obecně výpočetně náročnější než dosud dostupné FSR 3.1 nevyužívající AI. Čas strávený upscalingem snímku by se měl zvýšit. Při stejném škálovacím faktoru tedy je třeba očekávat nižší snímkovou frekvenci, ale výměnou za to lepší obrazovou kvalitu. To by mělo často dovolovat nastavit s FSR 4.1 vyšší škálovací faktor (rychlejší preset upscalingu, například balanced místo quality). Za takové situace by už FSR 4.1 mohlo ve výsledku být i výkonnější ve smyslu dosažení vyšší výsledné snímkové frekvence, i když to asi už může být závislé na tom, jak se v té které hře bude AI upscaler chovat.