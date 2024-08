Instalujte ASAP: Opravy, které mají zastavit umírání procesorů Intel, už jsou k mání pro první desky

Ač to tak hned nevypadalo, událostí roku v počítačovém průmyslu se nakonec patrně staly šířící se problémy procesorů Intel Raptor Lake s nestabilitou a padáním her, za kterými stojí postupné fyzické poškozování čipu vysokými napětími, kvůli kterému nevratně degraduje. Teď konečně začalo postupné vydávání oprav mikrokódu, u kterých se doufá, že postupné umírání procesorů zastaví – tedy u těch procesorů, pro které ještě není pozdě.

Pro rekapitulaci: Intel v červnu odhalil dílčí zdroj selhávání, spočívající v nesprávném řízení funkce Thermal Velocity Boost, a v červenci pak oznámil, že zřejmě nalezl hlavní příčinu, kterou je dlouhodobé působení vysokých napětí na čip, dost možná zejména během rychlého přepínání mezi klidem a boostem (takže procesory se paradoxně poškozují v době, kdy na nich není vysoká trvalá zátěž s nechvalně známými extrémními spotřebami, kterou většina lidí asi nejvíc podezřívala).

První dílčí problém byl opraven mikrokódem 0×125, zatímco druhá a hlavní příčina problémů má být řešena (nebo alespoň zmírněna – používá se pro ni totiž termín o „mitigation“, ne „fix“, a ještě asi není jistota v tom, do jaké míry je dlouhodobě účinná) další opravou mikrokódu. Ta by měla mít označení 0×129 a stěžejní část této zprávy je, že tato aktualizace se právě začala distribuovat.

BIOSy pro první Z790 desky

Jako první tyto aktualizace vydaly firmy MSI a Asus, přičemž MSI to má trochu oficiálnější a přímo vydala oficiální zprávu ohlašující dostupnost aktualizace s opravným mikrokódem 0×129 pro první skupinu vybraných základních desek platformy Intel Z790:





MEG Z790 GODLIKE MAX

MEG Z790 ACE MAX

MPG Z790 CARBON MAX WIFI II

MPG Z790 CARBON WIFI

MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI

Z790MPOWER

Aktualizace od Asusu jsou o něco méně „medializované“, zatím byly oznámené na fóru firmy vývojářem BIOSů, který na stejném místě poskytl také údaje pro stažení těchto aktualizací. Jde nicméně také o oficiální vydání, byť je rovněž ve fázi beta (stejně jako BIOSy od MSI). Také od Asusu jde zatím jen o první skupinu základních desek s čipsetem Z790, nicméně je jich nemalý počet.

Aktualizace BIOSu opravující degradaci procesorů Raptor Lake pro desky Asus Z790 Autor: Asus, snímek Cnews

BIOSy pro další základní desky s čipsety řady 700 a 600 budou postupně následovat. Eventuálně by snad měly být BIOSy s opravou dostupné pro všechny modely se socketem LGA 1700. Ostatní výrobci desek by se také měli rychle připojit. Důležité bude také, aby aktualizace BIOSu dodali výrobci OEM počítačů jako Acer, HP, Asus, Dell a tak dále, kteří používají specifické vlastní desky. Je to v jejich zájmu, takže se majitelé určitě také dočkají, ale těmto firmám to asi může trvat o něco déle.

Oprava asi o něco snižuje výkon, ale nevyhýbejte se jí

Až bude pro základní desku nebo počítač, který s procesorem Intel Core 13. nebo 14. generace pro desktop používáte, tato aktualizace dostupná, doporučujeme neotálet s instalací (flashnutím), abyste předešli selhání procesoru. Týká se to samozřejmě jen platformy Intel a dotyčných procesorů pro socket LGA 1700.

Nezbývá než doufat, že opravy v řízení napětí a limity ve VID, které Intel v opravě implementuje, budou schopné „mor“ procesorů Raptor Lake zastavit. Zatím to asi s jistotou není prokázané, jelikož k selhávání procesorů nevedla nějaká jednoduchá chybu v kódu, ale komplexní fungování celého napájecího systému CPU, které nemusí být jednoduché 100% účinně změnit. Větší jistotu o efektivnosti těchto oprav asi bude možné získat až časem.

První testy naznačují, že oprava sice nevede k nějakému razantnímu snížení výkonu, ale o pár procent může procesor zpomalit. Kvůli opravám TVB a napětí se může o něco snížit reálně dosahovaná boostová frekvence procesorů Core i9 v některých úlohách, druhá hlavní/obecná oprava pak už může ovlivnit i procesory Core i7 a i9.

Je možné, že se o něco sníží rychlost, s jakou boost naskakuje při přechodu procesoru z klidu na začátku zátěže. Toto by ovlivnilo hlavně benchmarky, které jsou velmi krátké, nebo úlohy, kde zátěž není nepřetržitá. Vzhledem k tomu, že alternativou je selhání CPU, je asi namístě toto zhoršení výkonu „neřešit“ a prostě akceptovat.

Je to však určité minus na účet Intelu. Pokud se právě rozhodujete mezi pořízením jednoho z těchto procesorů a alternativou (procesor Ryzen od AMD…), mějte na paměti, že procesory Raptor Lake jsou po těchto opravách a také po dřívějších aktualizacích, které snížily výchozí spotřebu a výkony (Intel totiž výrobcům desek přikázal, že musí ve výchozím stavu být nastavené originální limity spotřeby, což doteď vůbec neplatilo) o poznání pomalejší, než co ukazují staré recenze z doby vydání – výrazně se například snížil mnohovláknový výkon modelů Core i9 v testech, jako je Cinebench, takže zatímco dříve třeba porazily Ryzen 9 7950X, dnes je to naopak.

Procesory Intel Raptor Lake, u nichž dochází k problémům s nestabilitou a degradováním Autor: Intel

Je dobré zmínit, že vliv těchto úplně nejnovějších patchů na výkon Intel Core 13. a 14. generace ještě není zahrnutý ani v nejnovějších testech včetně recenzí teď vydaných procesorů AMD Ryzen 9000.

Zatím jsou opravy ve stádiu beta, později mohou přijít další aktualizace

Intel původně uváděl, že cílí na vydání této opravy někdy kolem poloviny srpna, přičemž poté by ještě asi měl chvíli pokračovat testovací cyklus, než by oprava vyšla pro koncové uživatele. Čekali jsme proto, že opravy BIOSů pro konkrétní desky se začnou objevovat až v druhé polovině měsíce. Nicméně Intel a výrobci desek se zřejmě rozhodli raději poskytnout betaverze těchto BIOSů co nejdříve, protože degradace procesorů v počítačích uživatelé zatím stále pokračuje. Díky tomu tedy jsou tyto opravy k dispozici dříve. Doporučujeme ale betaverzi BIOSu nahradit finální ne-beta verzí, až bude pro vaši desku dostupná.

Obecně teď bude vhodné, aby majitelé procesorů Raptor Lake instalovali všechny aktualizace BIOSu desky, které pro jejich model desky budou vydávány (i když později už asi nemusíte aplikovat betaverze). A to proto, že opravy kolem řízení napětí v procesorech dost možná budou kontinuálně laděné a další budoucí aktualizace postupem času mohou dál zlepšit stabilitu procesoru a jeho naději, že se dožije důchodu.

Zdroje: MSI, Asus