Intel chce vyrábět Ryzeny, Snapdragony a GeForce. Budou mít přednost i před jeho vlastními CPU

Už jsme psali o 1,4nm výrobním procesu používajícím poprvé technologii High-NA, který Intel oznámil na konferenci nazvané Direct Connect. Tato akce je plně věnovaná jeho divizi Intel Foundry, která nabízí zakázkovou výrobu čipů v továrnách Intelu dalším firmám. Šéf Intelu na ní výslovně pozval konkurenty, aby jeho továrny využili také. Může to budit podezření, ale tato nabídka a zájem jsou asi zcela seriózní.

V předchozím článku jsme probírali plán výrobních procesů s nově ohlášenou technologií Intel 14A a vylepšenými variantami procesů s označením E, P a T. Vedle toho a procesů Intel 7, 4, 3, 20A a 18A také Intel bude mít v nabídce legacy 65nm technologii Tower Semiconductor a levný proces Intel 12 vyvíjený ve spolupráci s UMC. Toto širší spektrum procesů je primárně určené právě na externí klienty, které chce Intel přilákat.

Služby pro externí klienty mají být nadřazené zájmům Intelu

Intel oznámil úmysl stát se prvoligovým poskytovatelem tzv. foundry služeb v roce 2021 po příchodu Patricka Gelsingera na post CEO. Znamená to expanzi s budováním nových továren a samozřejmě jejich otevření pro externí klienty. Vedle samotné výroby čipů z waferů ale Intel poskytuje i navazující služby, tedy pouzdření a finalizování čipů (tzv. packaging) a jejich testování. Pokročilé možnosti pouzdření zahrnují technologii EMIB (2.5D křemíkové můstky) i Foveros Direct (hybrid bonding s miniaturními kontakty o rozteči méně než 10 µm).

Intel tedy pro jakoukoli fabless firmu bude schopen zajistit všechny fáze výroby až po hotový procesor či jiný ASIC v BGA nebo socketovém pouzdru, kompletně připravený na prodej zákazníkům. Tyto pouzdřicí a testovací služby jsou ale dostupné i samostatně, lze je využít i pro čipy vyráběné třeba v továrnách TSMC.





Intel Foundry má být samostatná a fungovat jako neutrální partner

Na této konferenci zazněla symbolická slova. Patrick Gelsinger to říkal již v minulosti, ale nyní opět explicitně sdělil, že chce, aby služeb jeho továren využívaly Nvidia, AMD a Qualcomm. Gelsinger trvá na tom, že nejenže nebude vadit, že továrny Intelu budou pomáhat konkurenci, ale že to naopak bude vítat. Prvořadou strategií Intel Foundry je podle něj získat jakékoli či všechny možné zákazníky v co nejvyšším počtu a objemu výroby.

Doslova Gelsinger řekl (v překladu): „Úkol Foundry týmu je jednoduchý: Naplňte. Kapacitu. Linek. Poslužte co největší skupině zákazníků po celé planetě.“ A součástí toho by ideálně měly být i velké firmy, které Intelu konkurují, ale také třeba Google a Amazon. Microsoft, zdá se, už na palubě je, Intel tento týden na konferenci oznámil, že bude v továrnách Intelu vyrábět nějaké své čipy s použitím 1,8nm procesu. Microsoft vyvíjí vlastní AI akcelerátory a ARM procesory pro servery, takže může jít o produkty z této linie.

Intel by podle svého šéfa měl být prvořadým poskytovatelem foundry služeb (tj. být na úrovni, kterou dnes má TSMC) pro západní svět. Politické ohledy mohou v budoucnu nabrat na důležitosti a v případě Intelu bude jeho těžiště v USA a Evropě, což může být kritické, pokud by se dále zhoršovalo napětí a konflikty ve světě.

Divize poskytující zakázkovou výrobu pro externí klienty se bude odteď jmenovat pouze „Intel Foundry“ a podstatné je, že Intel ji kvůli popsanému cíli bude čím dál více osamostatňovat. Letos bude vyčleněná do separátního právního subjektu včetně toho, že bude (podobně jako divize FPGA) samostatně hlásit své finanční výsledky. Toto by teoreticky mohla být cesta k prodeji či IPO tohoto byznysu a továren do úplně jiného podniku. To zatím Intel nepřipouští, ale byl bylo by to ideální řešení, pokud má Intel Foundry být skutečně neutrálním partnerem pro všechny.

Ve stavu, kdy je dominantní činností Intelu vývoj a prodej vlastních produktů (procesorů, GPU), nejsou jeho foundry služby moc lákavé pro takové firmy, které produktům Intelu konkurují, tedy právě to AMD, Nvidia, Qualcomm (a mnoho dalších). Mohou se totiž obávat, že Intel bude pomocí foundry služeb vyzvídat informace o jejich produktech a technologiích, které může zneužít, nebo že bude jejich produkt ve výrobě znevýhodňovat, nebo dokonce sabotovat.

Patrick Gelsinger ovšem hlásá, že do budoucna by naopak měla mít vždy přednost Intel Foundry, tedy samotné továrny a přeneseně zájem všech jejích klientů. Výroba procesorů Intel by těmto továrnám měla být zadávána z pozice, kterou mají všichni ostatní klienti. Ti by tak aspoň teoreticky měli mít rovný přístup.

Intel se bez obsluhování velkých konkurenčních firem neobejde

Není to nějaké předstírání, ale spíše upřímnost, neboť toto přiznává ne úplně lehkou pozici, ve které Intel je. Během posledních osmi let mu TSMC přerostlo přes hlavu (nedávno i přerostlo jeho tržby, ačkoliv prodává jen wafery, a má tak menší potenciál pro vysokou marži). Získalo mnohem větší ekonomickou škálu, na které rozpouští extrémně vysoké náklady na stavbu továren a vývoj nejpokročilejších procesů.

Díky této škále TSMC získalo svůj technologický náskok a v podstatě jediná šance Intelu ho nějak dohnat a také se dostat na špičku je dosáhnout stejné ekonomické škály. To ale ani zdaleka nedokáže, pokud jeho továrny budou vyrábět jen, nebo převážně jeho vlastní čipy. Čili to, že se Intel musí stát v první řadě poskytovatelem foundry služeb a výroba vlastních procesorů musí být tomuto podřízená (a tvořit menšinu tržeb továren), je holá nezbytnost. Gelsinger zde v podstatě přiznává tento ne úplně příjemný fakt, že firma vyrábět pro zákazníky, jako jsou Nvidia, AMD a Qualcomm, nejen chce, ale hlavně životně potřebuje.

Tento teoretický princip nadřazenosti Intel Foundry nad Intelem výrobcem procesorů, který má zaručit konkurentům bezpečné podmínky, ale samozřejmě nemůže nic natvrdo garantovat. Určitý potenciál pro nadstandardní vztahy s druhou částí Intelu bude u Intel Foundry trvat, dokud se továrny úplně neosamostatní do separátní firmy.

A dokonce i poté může setrvačností a historickými vztahy přetrvávat potenciál pro to, aby Intel Foundry nadržovala výrobě procesorů Intel. Nedůvěru nebude úplně snadné překonat a TSMC zde bude vždy mít výhodu, protože žádné vlastní produkty nevyrábí. Ale je třeba říct, že podobnou pozici s potenciálním konfliktem má i Samsung, který ve foundry byznysu funguje a zákazníky si získává. Také je ale vůči TSMC výrazně menším konkurentem.

