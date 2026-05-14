Jako vystřížený z Pacific Rim nebo Avatara. Unitree má vlastního „mecha“ robota s pilotem uvnitř

O Unitree jsme psali především v souvislosti s humanoidy a robopsy, které jsou ke zakoupení na Alze. Nejnovější přírůstek se ale do Česka jen tak nepodívá a už vůbec si ho neobjednáte do Alzaboxu, ani toho s rozměry XXL. Unitree GD01 je totiž obrovský mecharobot, tedy neautonomní robot, který replikuje pohyby pilota usazeného přímo uvnitř.
Půl tuna materiálu
Byť zní označení mecharobot nebo transformer zajímavěji, spíš jde o přerostlý exoskelet. Čínský výrobce udává, že se svým pilotem váží kolem půl tuny a na výšku má přes 3 metry. Velkou část tvoří masivní klec, která má ochránit svého pilota v případě pádů.Zdroj: Youtube.com
Unitree zatím vydalo efektní video s představením schopností, příliš se ale nerozepisuje o schopnostech a možnostech mecharobota. Z videa je patrné, že stroj umí chodit po dvou i čtyřech končetinách a hýbat oběma pažemi. Na rozdíl od opravdových mecharobotů, které známe z filmů, jsou ale robotické paže řízeny na dálku, nikoliv zkopírováním pohybů samotného pilota.
Unitree uvádí, že je robot připraven k sériové produkci, přičemž cenu nastavil na 650 tisíc dolarů. V přepočtu tak jde o částku kolem 13,5 milionů korun. O praktickém využití zatím nepadlo jediné slovo, byť jej firma označuje za dopravní prostředek. Půltunový drobek by tak teoreticky mohl najít uplatnění ve špatně přístupném terénu ať už při záchranných operacích, nebo ve službách armády.
