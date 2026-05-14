Cnews.cz  »  Internet

Internet

Jako vystřížený z Pacific Rim nebo Avatara. Unitree má vlastního „mecha“ robota s pilotem uvnitř

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Nový mecharobot Unitree GD01
Všechny fotografie
Robot má přes 3 metry na výšku, má sedadlo pro pilota a robotickou paží umí zbořit zeď. Vyjde na 13,5 milionů korun.

O Unitree jsme psali především v souvislosti s humanoidy a robopsy, které jsou ke zakoupení na Alze. Nejnovější přírůstek se ale do Česka jen tak nepodívá a už vůbec si ho neobjednáte do Alzaboxu, ani toho s rozměry XXL. Unitree GD01 je totiž obrovský mecharobot, tedy neautonomní robot, který replikuje pohyby pilota usazeného přímo uvnitř.

Půl tuna materiálu

Byť zní označení mecharobot nebo transformer zajímavěji, spíš jde o přerostlý exoskelet. Čínský výrobce udává, že se svým pilotem váží kolem půl tuny a na výšku má přes 3 metry. Velkou část tvoří masivní klec, která má ochránit svého pilota v případě pádů.

Zdroj: Youtube.com

Unitree zatím vydalo efektní video s představením schopností, příliš se ale nerozepisuje o schopnostech a možnostech mecharobota. Z videa je patrné, že stroj umí chodit po dvou i čtyřech končetinách a hýbat oběma pažemi. Na rozdíl od opravdových mecharobotů, které známe z filmů, jsou ale robotické paže řízeny na dálku, nikoliv zkopírováním pohybů samotného pilota.

Školení Hacking

Unitree uvádí, že je robot připraven k sériové produkci, přičemž cenu nastavil na 650 tisíc dolarů. V přepočtu tak jde o částku kolem 13,5 milionů korun. O praktickém využití zatím nepadlo jediné slovo, byť jej firma označuje za dopravní prostředek. Půltunový drobek by tak teoreticky mohl najít uplatnění ve špatně přístupném terénu ať už při záchranných operacích, nebo ve službách armády.

Zdroj: Gizmodo

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Jak vypadá nejstarší mobilní vysílač v Česku?

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Kritická chyba ve Windows je i po deseti letech stále nebezpečná

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Hackeři napadli oblíbený nástroj pro práci se strojovým učením

Denisa se svou značkou Lahodný Benedikt vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Onkologie už dávno není tak smrtelná, míní odbornice

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Globální exploze paměťových čipů: uď nejsou, nebo jsou drahé

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

ČTÚ si nechá zjistit, jak Češi přijímají televizi

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO