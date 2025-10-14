Cnews.cz  »  Hardware  »  Alza začala prodávat humanoidy. Levnější stojí půl milionu a večeři zatím nepřipraví

Alza začala prodávat humanoidy. Levnější stojí půl milionu a večeři zatím nepřipraví

Matěj Vlk
Dnes
Humanoidní robot Unitree G1 EDU stojí milion a půl a je plně programovatelný. Alza jej zatím chce vyslat do firem a do škol, později ale může zamířit i do domácností.

Největší tuzemský e-shop rozšiřuje portfolio o zajímavou položku – humanoidní roboty. V minulosti takto experimentovala například s elektromobilitou, kdy do své nabídky přidala automobily Tesla i dalších značek. V případě humanoidů se prozatím zaměřuje na firmy a vzdělávací segment, kam chce roboty Unitree distribuovat od listopadu.

Stojí jako auto

Alza do své nabídky přidala dva modely humanoidního robota Unitree G1, kterého čínská společnost ARC představila loni v srpnu. Základní varianta, která vyjde na necelý půlmilion, je neprogramovatelný robot, u kterého jde především o ovládání pohybu. Prostřednictvím aplikace jej lze ovládat obdobně jako postavy ve videohrách. Má celkem 23 kloubů a vedle výuky může pomáhat například v logistice.

Mnohem větší potenciál má třikrát dražší varianta Unitree G1 EDU, která je programovatelná a nabízí 43 kloubů včetně těch prstových. Zároveň je vybavena silnějšími motory, takže si poradí s těžšími břemeny. Díky možnosti programovat řídicí elektroniku může uživatel experimentovat s mnohým využitím včetně možností autonomnosti.

Částečně modulární

Unitree na svých stránkách popisuje několik možných rozšíření, která posunou motorické možnosti robotů. Přidat lze například další klouby do zápěstí a do pasu. Ve specifikacích lze rovněž najít kapacitu akumulátoru, která s hodnotou 9 000 mAh nepatří k největším.

Cyber25

Humanoidi na Alze

Alza vedle robotů prodává i náhradní akumulátor.

Autor: Matěj Vlk

Výrobce uvádí výdrž po dobu 2 hodin, nespecifikuje ale s jakou zátěží. U dražší varianty by ale neměl být problém naprogramovat automatické nabíjení humanoida v případě, že úroveň nabití klesne pod stanovenou mez.

Alza chce novou kategorií otevřít cestu partnerům z perspektivního odvětví. Prozatím samozřejmě míří především na byznys a školství, odkud registruje i první zájemce o testování a zápůjčky. V popisu zatím uvádí, že je pro objednávku třeba IČO a také individuální kontakt s prodejcem. Roboty tak zatím nepůjde objednat jako běžné zboží. Což ale neznamená, že se za několik let známý slogan nerozšíří na „do půlnoci objednáš, ráno humanoida za dveřmi máš“.

