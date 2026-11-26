Krátce poté, co se objevily informace o vzorcích procesorů Nova Lake a jejich frekvencích, které jsme tu probírali včera, unikly rovnou kompletní specifikace všech 125W modelů pro desktop. Ty zřejmě definitivně rozlouskly otázku, nad níž se poslední dobou dumalo, a sice jaké frekvence se Intelu podařilo vytěžit z 2nm technologie TSMC, na níž jsou procesory Nova Lake vyráběné. To bude klíčové pro jejich výkon a souboj se Zenem 6 od AMD.
Tyto specifikace publikoval opět web VideoCardz, který je údajně získal z dokumentu popisujícího kvalifikační vzorky procesorů Nova Lake. Kvalifikační vzorky (QS) jsou předsériové procesory používané pro testování a ověřování, které ale na rozdíl od inženýrských vzorků (ES) mají stejné frekvence a parametry jako finální prodejní procesory. Ač tedy následující informace udávají parametry vzorků, měly by to být současně i parametry těch procesorů, které budou v obchodech.
Intelu se na 2nm procesu podařilo dostat na 5,5 GHz
Podle specifikací, které VideoCardz publikoval, bude mít Core Ultra 9 4970K BFC s 28 jádry, nejvýkonnější model generace Nova Lake, který zatím vyjde, maximální frekvenci boostu 5,5 GHz. Jde zřejmě o maximální takt pro jednovláknové a málovláknové aplikace dosažitelný pouze na některých (tzv. preferovaných) jádrech procesoru, protože Intel tuto frekvenci označuje jako takt „Turbo Boost Max 3.0 Technology“. Tento model je také vybaven 144MB L3 cache (v dřívějších únicích se pro ni objevovalo označení BLLC, tj. velká cache poslední úrovně), která by měla být přínosem pro herní aplikace. Tato herní cache je u modelů signalizována písmeny BFC v názvu.
Intel plánuje i 28jádro Core Ultra 9 4950K bez velké cache (jeho L3 cache má jen 36 MB, jako v procesorech Arrow Lake či Raptor Lake). To bude mít podobné takty, ale maximální boost je jen 5,4 GHz, přičemž je to podle tabulky bez technologie Turbo Boost Max 3.0, takže je možné, že tento model nebude preferovaná jádra využívat (nejde-li o chybu). Kombinace o stupínek nižšího taktu a menší cache znamená, že výkon v jednovláknových aplikacích bude o něco nižší (vedle horšího výkonu ve hrách).
Levnější modely nicméně budou mít špičkové frekvence pro jednovláknové aplikace nižší. Pro modely Core Ultra 7 s 24 jádry to bude 5,2 GHz (jak u běžného, tak u BFC modelu) a u Core Ultra 5 pouze 5,1 GHz.
Modely:
Celé parametry procesorů jsou níže v tabulce. Je v ní uveden také model Core Ultra 9 4900 BFC, což by byl herní model s 65W TDP. Ovšem podle některých informací Intel jeho vydání zrušil a z těchto modelů tedy vyjdou jen ty se 125W TDP.
|Model
|Jádra
|Takt P-Core
|Takt E-Core
|Takt LP E-Core
|L3 cache
|GPU
|TDP
|Core Ultra 9 4970K BFC
|8+16+4
|3,3–5,5 GHz
|2,7–4,6 GHz
|?–3,4 GHz
|144 MB
|2 Xe Core 3,1 GHz
|125 W
|Core Ultra 9 4950K
|8+16+4
|3,4–5,4 GHz
|2,7–4,6 GHz
|?–3,6 GHz
|36 MB
|2 Xe Core 3,1 GHz
|125 W
|Core Ultra 7 4870K BFC
|8+12+4
|3,5–5,2 GHz
|2,6–4,4 GHz
|?–3,3 GHz
|144 MB
|2 Xe Core 2,9 GHz
|125 W
|Core Ultra 7 4850K
|8+12+4
|3,5–5,2 GHz
|2,8–4,4 GHz
|?–3,3 GHz
|36 MB
|2 Xe Core 3,0 GHz
|125 W
|Core Ultra 5 4650K
|6+12+4
|3,6–5,1 GHz
|2,9–4,3 GHz
|?–3,2 GHz
|30 MB
|2 Xe Core 2,9 GHz
|125 W
|Core Ultra 5 4650KF
|6+12+4
|3,6–5,1 GHz
|2,9–4,3 GHz
|?–3,2 GHz
|30 MB
|–
|125 W
|Core Ultra 9 4900 BFC
|6+12+4
|2,0–5,3 GHz
|2,0–4,3 GHz
|?–3,2 GHz
|120 MB
|2 Xe Core 3,0 GHz
|65 W
Takty jsou lepší, než to vypadalo, ale pořád poměrně nízké
Zdá se tedy, že nakonec to s frekvencí Nova Lake bude o něco lepší, než jak se to rýsovalo ze zprávy o úniku ukazujícím pro 28jádrový nejvyšší model maximální takt jen 5,2 GHz, kterou jsme tu měli včera. Takt 5,5 GHz ovšem i tak představuje regresi proti tomu, co Intel dosáhl u procesorů Arrow Lake, které přitom stavěly na starším a horším 3nm procesu.
Core Ultra 9 285K mělo takt jednovláknového boostu 5,7 GHz, je ale možné, že už to bylo na hraně stability a realistické výtěžnosti, protože v rámci refreshové pologenerace s označením Plus už Intel vydal jen model s maximálním taktem 5,5 GHz – jako má nejrychlejší Nova Lake. Každopádně to ale znamená, že se zřejmě nepovedlo novou výrobní technologii využít ke zlepšení frekvence – nová architektura jádra zřejmě zisky spotřebovala pouze na zlepšení svého IPC (čímž se myslí výkon na 1 MHz frekvence).
IPC by se mohlo zlepšit poměrně slušně, podle benchmarku v PassMarku, který unikl, by mohl být až o 22 % vyšší. Jde ale jen o jeden konkrétní test, takže zatím nevíme, jestli to takto dobře Nova Lake půjde ve všech úlohách, nebo šlo spíše o výjimku. Pokud uvažujeme, že frekvence nejrychlejšího Nova Lake (5,5 GHz) je o 200 MHz nižší než u Core Ultra 9 285K coby nejrychlejšího Arrow Lake, ale výkon na 1 MHz je o 22 % lepší, pak by Core Ultra 9 4970K BFC mohl mít asi o 17 % vyšší jednovláknový výkon.
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Dle předchozích zpráv všechny desktopové procesory Nova Lake mají zároveň limit frekvence 5,1 GHz, pokud překročí teplotu 90 stupňů. Ten by měl platit bezpodmínečně a nepůjde vypnout, přičemž omezí i boost jediného aktivního jádra, pokud je teplota překročena.
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Jádra E-Core zřejmě budou mít podobné takty jako v procesorech Arrow Lake – maxima jejich boostu se liší podle modelu, u těch dražších dosahují 4,6 GHz, u levnějších 4,3 až 4,4 GHz. Intel se zřejmě nezaměřil na zvýšení jejich taktů, nicméně nová architektura by jim měla vylepšit výkon na 1 MHz a podle dosavadních informací konečně umí instrukce AVX-512 (respektive už i AVX10.2).
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Lepší konektivita
Podle VideoCardz dále získané dokumenty potvrzují, že procesory Nova Lake budou oficiálně podporovat paměti DDR5-8000, což má platit pro všechny modely v tabulce, a maximální kapacita paměti je pro ně 256 GB. Procesory budou poskytovat celkem 24 linek PCI Express 5.0, vedle GPU tedy utáhnou s plným výkonem i dvě Gen 5 NVMe SSD – jde o pokrok proti starším platformám – LGA 1700 podporuje Gen 5 SSD pouze při odebrání linek GPU a LGA 1851 umí jen jedno Gen 5 SSD a druhý slot M.2 vyvedený na deskách z procesoru má pouze rychlost PCIe 4.0 ×4. Nevýhoda samozřejmě je, že budou vyžadovány nové základní desky (se socketem LGA 1954).
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Nova Lake bude mít integrované GPU s 2 Xe Core (256 shaderů), jehož takt se v desktopových procesorech pohybuje od 2,9 po 3,1 GHz. Multimediální engine přinese podporu formátů DNx, XAVC, které mají využití při (polo)profesionálním zpracování videa, ale také hardwarovou podporu přehrávání nového video formátu VVC.
Všechny modely Nova Lake pro desktop v tabulce obsahují ale jednotku NPU, která má mít hrubý výkon 77 TOPS a tudíž bude podporovat funkce Copilot+ PC ve Windows 11, které doteď procesory Intel pro desktop neuměly. Procesory Arrow Lake sice také už obsahují NPU, ale jen s nižším výkonem nesplňujícím požadavky.
Vydání za tři měsíce
Intel by měl desktopové procesory Nova Lake vydat na konci února 2027, podle zprávy, kterou také web VideoCardz publikoval předevčírem. Firma chystá někdy mezi 22. až 25. únorem akci v Berlíně, na níž by údajně mělo uvedení proběhnout.
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Zdroj: VideoCardz