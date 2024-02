Konečně GPU za lidské ceny. Grafické karty Nvidie i AMD zlevnily na rekordní úrovně

Herní GPU současné generace měla při uvedení (zejména u Nvidie) dost vysoké ceny. Teď v jejich druhém roce služby už ale naštěstí fungují tlaky na jejich zlevňování. To bylo celkem obvyklé u karet AMD, ale vypadá to, že začínají slevy i u Nvidie, takže se možná rozjíždí ostřejší cenová konkurence. A je to v oblasti karet za nějakých 300–800 $, tedy v pásmu, kde už dostanete zajímavý výkon představující upgrade proti dřívějším generacím.

U Radeonu pokračuje postupné sklouzávání Radeonu RX 7900 XT na nižší cenu z počátečních 899 $. O tom jsme psali už při poslední příležitosti, kdy jsme tu slevy Radeonů probírali (šlo i o slevy Radeonu RX 7900 GRE). Nyní se první Radeon RX 7900 XT (model Pulse od Sapphire a Phantom Gaming od ASRocku na Amazonu a Neweggu) dostal na symbolickou hranici 699 $, ke které se předtím ceny jen přibližovaly. Karta je tím pádem už proti vydání levnější o 200 dolarů. Ceny začínající šestkou také už konečně jsou v pásmu, na které jsme byli zvyklí někdy do roku 2018 (tehdy za to ale byl highendový model na špičce nabídky). U nás by to byla částka 19 800 Kč / 786 €.

Zajímavé ale je, že tentokrát to Nvidia tak nenechává a na stejných 699 $ v USA klesly také ceny GeForce RTX 4070 Ti (model s 12GB pamětí), takže tyto modely jsou nyní postavené přímo proti sobě. Tato karta původně měla cenu 799 $ (i když úplně na začátku, když ji Nvidia ještě měla pojmenovanou RTX 4080 12GB, to firma chtěla zkoušet s cenou rovnou 899 $). GeForce RTX 4070 Ti se teď poprvé dostala na cenu 699 $ v případě modelu Ventus 2X OC a jeho bílé verze (Ventus 2X White OC) od MSI, také v americkém obchodě Newegg. Nicméně tyto slevy asi určují směr a mohou se opakovat u dalších obchodů, případně s dalšími modely karet.





Zlevněný Radeon RX 7900 XT v Neweggu Autor: Newegg

Prakticky současně zlevňují grafiky v mainstreamu. Týká se to GeForce RTX 4060 Ti v její 8GB verzi, která na začátku šla na trh za 399 $. Nyní ale byl jeden z modelů (GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC 8GB od Gigabyte) v USA zlevněn na 344 $ (v přepočtu s DPH 9700 Kč / 386 €). Je to dost možná reakce na nově vydaný Radeon RX 7600 XT 16GB, ke kterému se tímto GeForce RTX 4060 Ti hodně přiblížila (nicméně jde o 8GB model, kdežto Radeon RX 7600 XT má smysl, pokud vyloženě chcete paměť vyšší).

Toto také ale není bez odpovědi. AMD totiž zase zlevnilo svou kartu stojící nad modelem RTX 4060 Ti – Radeon RX 7700 XT. Přesněji to opět je sleva konkrétních modelů: modelu Hellhound a modelu Fighter od PowerColoru, které dostaly akční ceny 357 $ a 353 $ (10 100 Kč / 401 €, 10 000 Kč / 397 €). Původní cena byla při uvedení loni v létě 449 $.

Pokud tedy sleva u Nvidie postavila GeForce RTX 4060 Ti tak blízko Radeonu RX 7600 XT, aby o konkurenci už zájemci také museli uvažovat, AMD zase takto přiblížilo Radeon RX 7700 XT (který už navíc nemá omezující 8GB paměť). U obou těchto karet by to měla být jejich dosud nejnižší cena.

Trend klesajících cen

Špatná zpráva pro nás je, že většina těchto slev není plošná, ale jde o „akční“ nabídky jednotlivých karet nyní v USA. U nás ceny tyto nejvýhodnější americké nabídky bohužel nekopírují (možná s výjimkou nejlevnějších eshopů). Ale tyto akce se za poslední měsíce opakují a postupně při nich karty klesají na nižší ceny. S tím se postupně snižuje i průměrná cena. Na to by měl reagovat už i náš trh. Důležitý je tu tedy trend zlevňování, který lze v USA pozorovat. U nás se bude projevovat se zpožděním, ale mělo by to věštit, že tyto modely grafik budou postupně zlevňovat i pro nás.

Zatím asi nemůžeme mluvit o nějaké cenové válce, ale toto oboustranné snižování cen karet už lze konečně označit za klasický fungující konkurenční boj, který táhne ceny dolů ve prospěch zákazníka. Dlouho to vypadalo, jako by zlevňovat mělo jenom AMD, zatímco na Nvidii nějaké konkurenční zákonitosti neplatí.

Zdroje: VideoCardz (1, 2, 3, 4)