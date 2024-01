Slevy grafik AMD v reakci na Nvidii: Radeon RX 7900 XT za 709–749 $, RX 7900 GRE za 549 $

Tento týden Nvidia vydala GeForce RTX 4070 Super a v následujících dvou týdnech ji budou následovat další dva modely „Super“ refreshe generace Ada Lovelace. Zatím nevíme o tom že by podobný refresh chystalo také AMD (které teď ovšem vydává Radeon RX 7600 XT 16GB), ale firma na modely Super od Nvidie zareagovala slevami existujících grafik Radeon RX 7000, takže i konkurenční grafické karty teď budou výhodnější.

Radeon RX 7900 XT se může objevovat za ceny pod dvacet tisíc

Zatím nejvýznamnější odpověď bude zlevnění Radeonu RX 7900 XT s 20GB pamětí, tedy druhé nejvýkonnější karty v řadě, která začínala na poněkud neatraktivní ceně 899 $ (neatraktivní minimálně v porovnání s plně aktivním modelem XTX za 999 $). Její cena mezitím klesla a typicky už stála spíše okolo 800 dolarů. Nyní ji ale AMD údajně oficiálně zlevnilo na 749 $ (po započítání DPH asi 20 600 Kč / 631 €). Reálně ale zřejmě bude možné sehnat ji za ještě o něco nižší cenu.

V Americe se řada karet (modely od ASRocku, XFX, Sapphire a PowerColoru) objevila za cenu 710 $ nebo 720 $. Toto nemá asi být „oficiální sleva“, ale jakási akční cena, která ale může být k dispozici dlouhodobě nebo se objevovat opakovaně. Ceně 710 dolarů by u nás odpovídaly částky 19 500 Kč, respektive 789 €. Podobné slevy se už objevily i v Evropě, v Německu, kde je o trochu nižší DPH, by snad měla oficiální cena být 769 €. U nás to se však zatím neprojevily. Pokud ale po nové grafice pokukujete, asi se teď vyplatí vyčkávat a pozorovat.





Zlevněné Radeony RX 7900 XT v americkém obchodě Newegg Autor: Newegg

S touto slevou by karta vycházel levněji, než za co mají být nejlevnější GeForce RTX 4070 Ti Super. Sleva je pravděpodobně namířená hlavně proti tomuto novému modelu Nvidie, který se má začít prodávat příští týden 24. ledna. Jeho doporučená cena je 22 199 Kč (799 $ / 882 €).

Radeon RX 7900 GRE zlevněný na úroveň GeForce RTX 4070

Proti GeForce RTX 4070 Super, pro kterou Nvidia oficiálně stanovila cenu 16 499 Kč (599 $, 662 €) by zřejmě měla být namířená jiná sleva. AMD zlevnilo či zlevní Radeon RX 7900 GRE. Ten byl sice v prvé řadě speciálním modelem pro Čínu, ale poté se začal prodávat i ve světě a dokonce i u nás. Jeho distribuce se možná teď rozšíří, má-li být prostředkem, kterým bude AMD reagovat na Super modely Nvidie.

XFX Radeon RX 7900 GRE Autor: XFX, via: BScom

Radeon RX 7900 GRE má být zlevněný na 549 $, což je přesná stejná cena, jakou nyní má po zlevnění původní GeForce RTX 4070 a o padesát dolarů podstřelující novou GeForce RTX 4070 Super. U nás by tomu s daní teď odpovídalo asi 15 100 Kč / 610 €. A v tomto případě se sleva u nás už využít dá, podle Heureky jistý velký eshop nabízí Radeon RX 7900 GRE v referenčním provedení od XFX za 14 800 Kč. Bohužel ale nejsou na výběr jiné modely.

Zda se chystají nějaké pohyby v cenách karet Radeon RX 7800 XT a Radeon RX 7700 XT, zatím nevíme. Jejich vydání bylo relativně nedávno, takže se asi mohou vyskytovat spíše neformální slevy bez oficiální snížení doporučené ceny.

Zdroje: VideoCardz, TweakTown