Levná SSD stejně rychlá jako highend? Nový řadič Phison zvládne 15 GB/s s nízkou spotřebou a bez drahé DRAM

Aktuálně zuří krize na trhu pamětí: Výrazně zdražila paměť NAND tvořící hlavní komponentu SSD, ale extrémně stouply i ceny paměti DRAM, která je v dražších discích a modulech používaná jako mezipaměť. Víc než dřív tak budou důležitá levnější SSD a zejména taková, která DRAM nepotřebují. „DRAMless“ SSD se v poslední době dost zlepšila, ale nový PCIe 5.0 řadič od Phisonu by je mohl posunout ještě dál, prakticky na úroveň highendu.
Když PCIe 5.0 SSD začínala na trhu (jsou to už skoro přesně tři roky), byl na trhu jen highendový řadič Phison E26, který potřeboval vysoký příkon a osm kanálů pro čipy NAND, aby vyvinul výkon, který zdaleka nenaplňoval skutečný potenciál PCI Expressu 5.0 ×4. S nejrychlejšími čipy byla maximální rychlost čtení z počátku jen někde okolo 12,5 GB/s a řada modulů měla pomalejší čipy, které limitovaly výkon jen někam na cca 10 GB/s. Až výrazně později se s příchodem rychlejších čipů podařilo dostat rychlost čtení až do pásma k 14,0–15,0 GB/s.
Phison E37T: Výkon Gen5 highendu za mainstreamovou cenu a spotřebu
Právě vyšší rychlosti čipů NAND ale umožňují podobně výkonná SSD tvořit s méně žravým jednodušším řešením. Phison nyní představil nový řadič označený E37T, který by měl dosáhnout podobných sekvenčních rychlostí za použití jen čtyř kanálů, což je typický rys levnějších mainstreamových řadičů – méně kanálů znamená menší a levnější čip. Phison E37T má mít rozhraní PCI Express 5.0 ×4 a přes použití jen čtyř kanálů by ho měl v podstatě saturovat. Řadič bude podporovat čipy NAND s rychlostí komunikace až 4800 MT/s, což s dostatečně výkonnou NAND dovolí dosáhnout rychlosti čtení odpovídající dřívějším osmikanálovým Gen5 modulům i jen se čtyřmi kanály.
Moduly s tímto řadičem mají dosáhnout rychlosti čtení až 14,7 GB/s a rychlosti sekvenčního zápisu až 13,0 GB/s. Podmínkou ovšem bude použití dostatečně nových čipů NAND, takže v praxi může trvat rok dva, než budou podmínky na výrobu takovýchto SSD za skutečně levné ceny.
Náhodný výkon má být okolo 2 000 000 IOPS, což není to nejlepší, co dnes můžete mít, ale nešlo by rozhodně o špatný výsledek – například highendové modely WD Black SN8100 (které se teď bude přejmenovávat na Sandisk Optimus GX Pro 8100) má v náhodném přístupu podávat 2 300 000 IOPS. Špičkový model Samsungu (SSD 9100 Pro) dosahuje 2 200 000 IOPS ve čtení a 2 600 000 IOPS v zápisu. Highendový řadič Phison E28 používající DRAM má nicméně dosáhnout výkonu až 3 000 000 IOPS – špičková highendová řešení se tedy pořád budou od mainstreamu odpoutávat ve výkonu v náhodném přístupu a vyšší paralelní zátěži.
Řadič E37T snižuje cenu SSD také tím, že nepoužívá paměť DRAM pro vlastní integrovaný buffer, ale bude odkázán jen na technologii HMB, což znamená využití malé části RAM počítače, která pak roli bufferu supluje. V novějších generacích DRAMless SSD celkem úspěšně, takže už se jich není třeba bát tak jako dříve. Na SSD je nejčastěji přítomen jen jeden čip DRAM (i když vyšší kapacity mohou mít i dost velký buffer, třeba i 2–4 GB) a dříve většinou nezvyšoval cenu o moc. Ale v současných podmínkách, kdy ceny paměti DRAM stouply až šestinásobně, to problém je. Aktuální poměry nás asi přinutí více kupovat právě takováto SSD a může vést k jejich prosazení jako standardu (podobně jako SSD s pamětí typu TLC nebo dokonce QLC nahradila dřívější SLC a MLC zařízení), takže je pozitivní, že se jejich kvalita a výkon zlepšuje.
Kombinace čtyřkanálového návrhu a DRAMless řešení také patrně pomáhá k nízké spotřebě. Radič bude podle Phisonu mít příkon v zátěži do 2,3 W, tato SSD tedy budou ještě efektivnější než řadič SiliconMotion SM2508, pro nějž se uvádí spotřeba kolem 3,5 W a zátěžová spotřeba na něm založených SSD bývá okolo 7 W. Je ale třeba říct, že SM2508 je highendové osmikanálové řešení s DRAM. Stejně jako ten bude čip Phison E37T pro lepší energetickou efektivitu vyráběný 6nm procesem TSMC.
Zatím prototyp, SSD brzy?
Phison předváděl prototyp SSD s řadičem E37T na CES 2026, kde rychlost čtení v předváděných benchmarcích dosáhla dokonce 14 926,78 MB/s v CrystalDiskMarku, tedy téměř 15 GB/s. Výkon zápisu byl podle webu Tom’s Hardware, který tyto konkrétní výsledky zaznamenal, 13 180,21 MB/s (techPowerUp viděl při své návštěvě čtení 14 926,24 MB/s a zápis 13 115,39 MB/s). Spotřeba celého SSD byla přitom 4,47 W, což je na NVMe modul slušný výsledek.
Asi není třeba dodávat, že nízká spotřeba těchto modulů by z nich mohla udělat velmi dobré řešení pro notebooky, do nichž by se tímto mohla prosadit efektivní „Gen5“ úložiště s rychlostí 15 GB/s. Nebo dokonce pro herní handheldy třeba s procesory Intel Core Ultra 300, které PCIe 5.0 SSD podporují. Podle Phisonu bude řdič E37T vhodný právě i pro zmenšené modul M2 2242 a M.2 2230 pro takováto zařízení.
Nicméně to je výkon referenčního návrhu s předprodukčním firmwarem, v reálných SSD se může samozřejmě lišit, a to i na základě toho, jak rychlou NAND v modulu výrobci použijí. Řadiče Phisonu se objevují v modulech od různých výrobců a jejich parametry se budou různě odchylovat, zvlášť při použití starších pomalejších pamětí.
Podle Phisonu by se prý SSD s tímto řadičem mohla na trh dostat brzy, i když nevíme, co to přesně znamená. Například řadiče SiliconMotion někdy jsou oznámené roky dopředu před skutečnou dostupností produktů. Je však pravda, že Phison byl historicky docela rychlý v tom smyslu, že firma měla dlouho před konkurencí „venku“ první PCIe 4.0 SSD i první PCIe 5.0 SSD (byť to bylo na úkor vysokých spotřeb u první vlny řadičů, čipů E12 a E26). Možná tedy i Phison E37T dorazí v hotových SSD opravdu docela rychle a první by mohla by být ke koupi třeba už v létě nebo na podzim.
Zdroje: Phison, techPowerUp, Tom’s Hardware