Hardware

SSD WD Black a WD Blue končí, teď budou v obchodech pod novými jmény. Máme legendu, co je co

Jan Olšan
Dnes
SSD Sandisk Optimus, Optimus GX a Optimus GX Pro
SSD Sandisk Optimus, Optimus GX a Optimus GX Pro
WD Blue a WD Black končí, ale stejné SSD moduly budou v prodeji dál pod označeními Optimus, Optimus GX a Optimus GX Pro a hlavičkou Sandisk. Naštěstí to nebude žádný velký zmatek, celkem snadno lze rozeznat, která z novinek patří ke kterému z původních modelů.

Už před rokem jsme tu měli zprávu, že firma Western Digital, historicky spojená s technologií mechanických (magnetických) disků HDD, jež se ale úspěšně přehoupla i do výroby SSD, udělá rošádu ve svých značkách a převede SSD pod jméno Sandisk. Tohoto dříve samostatného výrobce NAND a SSD koupila před deseti lety. Chvíli to trvalo, ale nyní to přichází reálně – všechna SSD se přejmenovávají, tak se podívejme, pod čím je teď máte hledat.

Kam zmizely WD Blue a WD Black?

Doteď WD používalo u SSD podobné názvosloví jako dříve u spotřebitelských HDD s označeními Green, Blue a Black, ale toto barevné odlišení skončí (nebude ho už zachovávat ani design modulů, nově mají všechny černý design). Po přesunu pod značku Sandisk budou všechny NVMe moduly mít jméno „Optimus“, které má podle marketingu vyjadřovat kvality produktu , otevírat pole pro další růst a tak dále.

Optimus

Přeznačí se i už existující a prodávané moduly. Z modré řady, která má nyní jako aktuální model SSD WD Blue SN5100, které jsme nedávno testovali, se stává prostě Optimus a moduly SN5100 se přejmenovávají na Sandisk Optimus 5100. Základní řada Optimus má poskytovat rovnováhu mezi rychlostí a cenou, například pro tvůrce obsahu (a asi i takříkajíc obyčejné uživatele).

Optimusy (Optimy?) bez dalších přívlastků budou představovat základní řadu. O modulech Green není zmínka, takže možná tento lowend končí, nebo bude později označen třeba jenom značkou Sandisk a číslem, jak je to dnes populární (viz „Intel Processor“, který nahradil Pentium a Celeron). Tedy například Sandisk SN3000, ale to spekulujeme.

Přeznačení SSD Western Digital na moduly Sandisk Optimus, Optimus GX a Optimus GX Pro

Autor: Sandisk

Optimus GX

Nad základním Optimusem bude o něco dražší prostřední řada Optimus GX, do níž patří dřívější nižší modely vyšší černé řady WD Black. Tato řada má být určená pro hráče, s větším důrazem na výkon, mělo by jít o vyšší mainstream. Patřit do ní budou moduly, doteď prodávané pod označením WD Black SN7100, které se přejmenují na Sandisk Optimus GX 7100. Stejně je také přeznačená kompaktní verze WD Black SN7100M ve formátu M.2 2230 pro handheldy, z té se stává Sandisk Optimus GX 7100M.

Přeznačení SSD Western Digital na moduly Sandisk Optimus, Optimus GX a Optimus GX Pro

Autor: Sandisk

Optimus GX Pro

Nad nimi bude ještě „vlajkový“ highendový segment nejrychlejších SSD. Ta jsou určená pro různé nadšence nebo nejnáročnější hráče, kteří se neohlíží na cenu, a také pro profesionální uživatele jako jsou vývojáři softwaru nebo AI. Tato SSD budou mít označení Optimus GX Pro. Aktuálně v ní budou PCI Express 5.0 moduly WD Black SN8100, které se přejmenují na Sandisk Optimus GX Pro 8100, ale také starší PCIe 4.0 řada WD Black SN850X (z té se stane Sandisk Optimus GX Pro 850X).

Přeznačení SSD Western Digital na moduly Sandisk Optimus, Optimus GX a Optimus GX Pro

Autor: Sandisk
Přeznačení SSD Western Digital na moduly Sandisk Optimus, Optimus GX a Optimus GX Pro

Autor: Sandisk

Model se starým značením průběžně nahradí nové

Jak tedy vidíte, ztotožnění starých SSD s novými není těžké, Stačí se podívat na koncové číslo, které zůstává stejné, jen z něj zmizela předpona SN. Na webu Sandisku jsou zatím stále vidět moduly pod starým značením WD vedle obrázků už ukazujících novou tvář, takže proces přejmenování teprv začíná. Ještě nějakou dobu v obchodech budou k vidění původní moduly, ovšem jen do vyprodání zásob. Nově značené Sandisky je budou nahrazovat průběžně.

Ačkoliv se jména mění, technologicky by moduly měly být stejné, nepředpokládáme, že by se měnily specifikace. Toto přeznačení přichází v době, kdy razantně rostou ceny pamětí NAND a tím i SSD, takže možná vzbudí podezření, že třeba firma chce využít změnu pojmenování ke změně parametrů (například nahrazení vyšší třídy pamětí NAND za levnější čipy).

Toto ale asi spíš nenastane – přesun portfolia SSD od WD pod značku Sandisk byl totiž naplánován rok zpátky, kdy ještě asi tento vývoj událostí nebyl předpokládán, takže to, že definitivní přenálepkování vyšlo až na aktuální čas cenové krize, je patrně náhoda.

Školení Hacking

WD (Sandisk) výslovně uvádí, že pod novým značením mají moduly mít stejnou úroveň spolehlivosti a výkonu jako dosud, a že záruka u modulů pod starým označením není převodem pod značku Sandisk nijak ovlivněna. Sandisk ostatně je a zůstává součástí WD.

Zdroj: Sandisk

