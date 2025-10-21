Špičkový výkon s maximální kapacitou: Western Digital uvádí 8TB moduly WD Black SN8100

Pokud dnes chcete mít 8TB SSD, nemáte zas tak velký výběr zvlášť u nejvýkonnějších NVMe modulů. Mezi těmi teď měl výsadní postavení Samsung SSD 9100 Pro coby zřejmě jediné PCIe 5.0 SSD s touto kapacitou, ale toto jedináčkovství mu končí. Western Digital, který letos vydal PCIe 5.0 highendové moduly WD Black SN8100, teď také uvádí na trh variantu s 8TB kapacitu, která je přímou konkurencí v podstatě ve všech parametrech.
8TB varianta WD Black SN8100 se teď objevila v katalozích obchodů včetně toho oficiálního (který teď WD vede pod hlavičkou SanDisku po té, co firma převedla všechny své SSD aktivity na tuto značku). Spolu s 8TB verzí se také nabídce nově objevily moduly z výroby opatřené pasivním chladičem, což je provedení, které rovněž nebylo dostupné při vydání. Existují ode všech nabízeních kapacit (1–8 TB).
NVMe moduly WD Black SN8100 používají nový 6nm řadič SiliconMotion SM2508, takže mají normální mírnou spotřebu přes to, že jde o highendový PCIe 5.0 ×4 modul. 8TB model by měl být založený na tomto stejném základě jako předchozí 1TB, 2TB a 4TB modely a také používat 3D NAND od SanDisku se zápisem TLC.
Výkonnostní parametry se lehce liší od menších modelů, vyšší počet čipů NAND má patrně určitý dopad na výkon řadiče (pro 8TB verzi je třeba použít 64 kusů dnešních 1Tb čipů v režimu, kdy každé z 32 dostupných chip enable rozhraní řadiče obsluhuje dva čipy NAND). Rychlost sekvenčního čtení je plných 14 900 MB/s, ale sekvenční zápis klesl z 14 000 MB/s (což je uváděno pro 2TB a 4TB model) na 13 200 MB/s (jako obvykle jde o hodnotu pro zápis do pseudoSLC cache).
V náhodném přístupu výrobce pro čtení také uvádí o něco horší číslo oproti 2TB a 4TB modelu, „jen“ 2 200 000 IOPS místo 2 300 000 IOPS. Specifikace pro náhodný zápis už ale má stejné hodnoty (2 400 000 IOPS). Toto asi nejsou příliš významné kompromisy.
Přepisovací životnost by měla zůstat na stejné úrovni, oficiální garance odpovídá stále 600 cyklům na jednu buňku. Vzhledem ke kapacitě je tedy oficiálně garantováno, že 8TB modul vydrží minimálně 4800 TB celkového zápisu. Záruka je opět pětiletá.
WD chce za tento 8TB disk (či přesněji modul) oficiálně 1000 $ nebo v Evropě (německá cena) 965 €. U nás by to tedy vycházelo s DPH na zhruba 25 320 Kč, při aktuálním kurzu. Verze s chladičem stojí v USA o celých padesát dolarů více (1050 $ / 26 600 Kč), což je dost nevýhodné, protože pasiv na SSD se dá obvykle koupit za zlomek této částky. V Evropě je přirážka kupodivu jenom 20 € (necelých pět set Kč). Možná je cena takto vysoká proto, že kvůli použití hliníku se do hry dostávají americká cla na tuto surovinu (hmotnost modulu s chladičem je 31,2 g a samotná elektronika a PCB váží pouhých 8,8 g, takže hliník tvoří 72 %, pokud se někde bude clo stanovovat podle procentuálního „obsahu“ kovu).
Toto jsou ovšem částky v oficiálním obchodě webu SanDisku. Teoreticky je možné, že u nezávislých prodejců budou ceny nižší, ale například u 4TB modulu to tak není (česká cena v levnějších eshopech momentálně odpovídá eurové ceně v oficiálním eshopu). V naší lokální distribuci zatím 8TB verze nikde není, takže reálné korunové ceny ještě nikde vidět nejsou.
Zdroje: SanDisk (1, 2), ComputerBase