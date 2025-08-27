SanDisk má nová levná SSD řady Blue. Jsou o hodně rychlejší, ale už je v nich všude QLC

Western Digital, respektive jeho součást SanDisk, jsou vedle Samsungu jeden z populárnějších výrobců SSD. Teď od nich přichází novinka v levné řadě WD Blue: nové moduly WD Blue SN5100. Ty nahrazují předchozí generaci SN5000 z loňského roku a slibují výrazně lepší výkon. S tím to ovšem může být komplikovanější, protože nová řada má sice novější a lepší generaci NAND, ale ve všech modelech už to budou čipy se záznamem QLC.
Předchozí řada WD Blue SN5000 byla založená na čtyřkanálovém řadiči vlastní výroby a 3D NAND od SanDisku a Kioxie (obě firmy mají společné továrny a vývoj technologií) páté generace BiCS5. tyto moduly dosahovaly u 500GB až 2TB verze rychlosti čtení až 5150 MB/s a zápisu až 4900 MB/s. Jen 4TB model měl QLC NAND a paradoxně dosahoval o něco vyšších sekvenčních rychlostí (5500 MB/s při čtení, 5000 MB/s při zápisu) díky tomu, že už šlo o čipy generace BiCS6.
Nové moduly WD Blue SN5100 mají opět čtyřkanálový řadič od WD a SanDisku, který má tzv. DRAMless design používající technologii HMB, s rozhraním PCI Express 4.0 ×4 (zatím tedy do tohoto segmentu nepřišel PCI Express 5.0). Ovšem novinka toto rozhraní už dokáže využít prakticky naplno. Rychlosti sekvenčního čtení u SN5100 dosahují až 7100 MB/s a rychlosti sekvenčního zápisu až 6700 MB/s, tedy v podstatě na úrovni highendových PCIe 4.0 modulů v době před tím, než se začala objevovat PCIe 5.0 SSD.
Řada WD Blue je teď kompletně založená na QLC NAND
Nevýhoda nových modulů SN5100 ale je, že už se používá QLC NAND ve všech verzích těchto SSD, v kapacitách 500 GB, 1 TB, 2 TB i 4 TB. Zvýšení sekvenčních rychlostí nastalo díky tomu, že jde o nové čipy NAND, jde už o osmou generaci BiCS8 s 218 vrstvami a kapacitou 2 Tb na jeden čip (stejné čipy jsou tím, co umožnilo vyrobit 256TB SSD pro servery). Ovšem protože jde o QLC, bude zejména rychlost zápisu dostupná pouze při ukládání dat do dočasné tzv. pseudoSLC cache. Po vyčerpání její kapacity by trvalý výkon zápisu měl klesnout mnohem níže.
Výkon v náhodném přístupu by měl u 1TB a 2TB modelu být až 1 000 000 IOPS při čtení a až 1 300 000 IOPS při zápisu, u kterého ale opět jde o údaj pro zapisování v rámci pseudoSLC Cache. Jak můžete vidět v tabulce parametrů, 500GB model má horší parametry. Je-li také tvořený 2Tb NAND (a ne starší 1Tb), měl by totiž obsahovat jen dva čipy. Určitý propad výkonu je nicméně i u 4TB modelu.
|Kapacita / model
|500 GB
|1 TB
|2 TB
|4 TB
|NAND
|QLC BiCS8
|QLC BiCS8
|QLC BiCS8
|QLC BiCS8
|Cache (DRAM)
|Není, HMB
|Není, HMB
|Není, HMB
|Není, HMB
|Sekvenční čtení
|6600 MB/s
|7100 MB/s
|7100 MB/s
|6900 MB/s
|Sekvenční zápis
|5600 MB/s
|6700 MB/s
|6700 MB/s
|6700 MB/s
|Náhodné čtení (4K)
|660 000 IOPS
|1 000 000 IOPS
|1 000 000 IOPS
|900 000 IOPS
|Náhodný zápis (4K)
|1 100 000 IOPS
|1 300 000 IOPS
|1 300 000 IOPS
|1 100 000 IOPS
|Maximální spotřeba
|3,8 W
|3,9 W
|4,1 W
|4,3 W
|Garantovaný objem zápisu
|300 TB
|600 TB
|900 TB
|1200 TB
|Cena
|55 $
|80 $
|150 $
|300 $
Použití QLC NAND je vidět na horší výdrži, garantované objemy zápisu nejsou nicméně úplně lineární. 4TB moduly mají garantováno jen 300 cyklů přepisu na buňku (výdrž 1200 TB) a 2TB 450 cyklů (900 TB na buňku), ale u menších 500GB a 1TB modulů WD uvádí přes použití QLC NAND vyšších 600 cyklů (300 a 600 TB zápisu). Záruka má jinak délku pět let.
Provedení je klasické v podobě modulu M.2 2280 a v prodeji budou SN5100 bez chladiče. Zatímco výdrž a asi i výkon v těžkých zátěžích budou horší, moduly WD Blue SN5100 mají na oplátku docela nízkou spotřebu. Podle kapacity je příkon při čtení 3,8–4,3 W podle kapacity (zatímco u SN5000 firma uváděla až 6,3 W). Pokud jste zvědaví na to, jak si tato nová implementace QLC NAND vede, můžete se podívat na recenzi ComputerBase nebo techPowerUpu.
Oficiální ceny
Kapacity 500 GB, 1 TB a 2 TB by měly již být vydány do prodeje, WD/SanDisk pro ně uvádí doporučené české ceny 1183 Kč (500 GB), 1909 Kč (1 TB) a 3307 Kč (2 TB). Na Slovensku by tomu orientačně asi odpovídaly částky 49 €, 79 € a 137 €. Model s kapacitou 4 TB se začne prodávat později, v říjnu (októbri), a jeho doporučená cena má být 6642 Kč (275 €).
Doporučené ceny nemusí úplně odpovídat reálným, SSD se často prodávají za méně. Starší generace WD Blue SN5000 má momentálně u nás ceny o 10–20 % nižší, takže i u WD Blue SN5100 by snad mohl být prostor pro postupné snížení cen. Ale je otázka, jak dlouho to bude trvat.
Zdroj: SanDisk