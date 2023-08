Nárůst výkonu se čeká minimální, přesto prý nové procesory Intelu mají o dost zdražit

V říjnu se na trh chystají nové procesory Intel pro desktopový socket LGA 1700. Ponesou název Core 14. generace, nicméně půjde o refresh čipů Raptor Lake a Alder Lake předchozí generace, nikoliv o něco vyloženě nového. Podle uniklých parametrů se zdá, že pokroky ve výkonu budou jen malé. Ale přesto se teď objevila zpráva, že Intel u nových modelů nastaví vyšší ceny, ať už kvůli inflaci, nebo z jiných důvodů.

Parametry a modely procesorů již unikly před časem (125W modely, 65W modely), takže víme, že hlavní změnou bude navýšení maximálních boostových frekvencí, obvykle o 200 MHz. To by znamenalo, že výkon ve hrách a jednovláknových aplikacích obvykle poroste jen o malé jednotky procent, což naznačovaly údajné interní projekce Intelu, které před časem unikly.

Mezitím něco podobného potvrdilo i MSI. Tato firma publikovala (a pak zase smazala) video, kde uváděla, že procesory Core 14. generace budou obvykle zhruba o 3 % rychlejší než odpovídající modely 13. generace.





Osvědčený dlouholetý leaker Momomo_us z Twitteru teď publikoval informaci o plánovaných cenách procesorů Raptor Lake Refresh (Core 14. generace), přesněji řečeno zatím jen 125W modelů odemčených pro přetaktování. Intel je podle něj proti nynějším modelům 13. generace zdraží až o nějakých 15 %.

Nejlevnější odemčené modely Core i5 s 6+8 jádry / 20 vlákny mají zdražit o 40–50 $, Core i5–14600K má oficiálně stát 380 $ a levnější verze Core i5–14600KF bez GPU prý 345 $, což by u nás v přepočtu (s DPH a při momentálním kurzu) znamenalo částky přibližně okolo 10 270 a 9320 Kč.

Core i5–13600K nynější generace Raptor lake Autor: Ľubomír Samák

Core i7–14700K s osmi velkými jádry má jít s cenou už na 485 $ (okolo 13 100 Kč) a jeho levnější verze bez GPU Core i7–1400KF má být za 470 $ (12 700 Kč). V tomto případě je to zdražení o 14,1 % a 14,6 %, ale u modelu Core i7 je ještě celkem pochopitelné, protože mu Intel přidal čtyři jádra E-Core navíc. Místo 8 E-Core a celkově 24 vláken bude procesor mít 12 E-Core a 28 vláken. Jednovláknový a herní výkon tím sice nestoupne (tomu pomůže jen navýšení boostu o 200 MHz), ale mnohovláknový ano. Nicméně původně jsme mysleli, že to při stejné ceně zlepší poměr cena/výkon, což by s tímto zdražením odpadlo.

U top modelů Core i9–14900K údajně stoupne na ceně až na 695 $ (18 780 Kč) a levnější Core i9–14900KF bez grafiky (a tudíž pro herní PC vhodný) má stát 660 $ (17 830 Kč). Tato CPU mají stejný 6,0GHz maximální boost jako dřívější speciální edice Core i9–13900KS a nabízí se domněnka, zda u nich Intel nenavýšil cenu, aby trošku omezil poptávku. V těchto modelech se nejspíš dá použít jen relativně menší procento vyrobených čipů.

Zdražení Intel Core 14. generace (Raptor Lake Refresh) 125W Model Jádra/vlákna Takt Boost (USD) (Kč) (Euro) GPU Core i9–14900K 8+16/32 3,2 GHz 6,0 GHz 695 $ ~18 780 ~778 € Ano Core i9–13900K 8+16/32 3,0 GHz 5,8 GHz 600 $ ~16 210 ~671 € Ano Core?i9–14900KF 8+16/32 3,2 GHz 6,0 GHz 660 $ ~17 830 ~739 € Ne Core i9–13900KF 8+16/32 3,0 GHz 5,8 GHz 580 $ ~15 670 ~649 € Ne Core i7–14700K 8+12/28 3,4 GHz 5,6 GHz 485 $ ~13 100 ~543 € Ano Core i7–13700K 8+8/24 3,4 GHz 5,4 GHz 425 $ ~11 480 ~476 € Ano Core i7–14700KF 8+12/28 3,4 GHz 5,6 GHz 470 $ ~12 700 ~526 € Ne Core i7–13700KF 8+8/24 3,4 GHz 5,4 GHz 410 $ ~11 080 ~459 € Ne Core i5–14600K 6+8/20 3,5 GHz 5,3 GHz 380 $ ~10 270 ~425 € Ano Core i5–13600K 6+8/20 3,5 GHz 5,1 GHz 330 $ ~8920 ~369 € Ano Core i5–14600KF 6+8/20 3,5 GHz 5,3 GHz 345 $ ~9320 ~386 € Ne Core i5–13600KF 6+8/20 3,5 GHz 5,1 GHz 305 $ ~8240 ~341 € Ne

Zdražení ještě nemusí být definitivní

Zatím nejde o oficiální informaci, takže toto zdražení ještě berte s rezervou. Někdy takovéto zvěsti vzniknou nedopatřením, když nějaký obchod nastaví nadsazené ceny coby past na nedočkavce. Momomo_us už ale funguje dost dlouho a čekali bychom, že si na tyto případy dá pozor. Jím uváděné ceny budou nejspíš zjištěné z distribučního řetězce, a tím pádem by mohly být závažnější. Na druhou stranu je ale vydání procesorů ještě měsíc a půl až dva měsíce vzdálené. Je klidně možné, že nyní firma plánuje nastavit ceny vyšší, ale ve zbývajícím čase je pořád může zredukovat zpět podle toho, jak se jí budou zdát podmínky na trhu.

Pokud se ale zvýšené ceny skutečně potvrdí, pak nebude refresh moc cenově výhodný. Lepší asi bude kupovat dál předchozí modely 13. generace, pokud třeba vyloženě nechcete garantované 6,0GHz turbo. Otázka je samozřejmě, zda se Intel nepokusí zdražit i starší modely.

Zdroje: VideoCardz, Tom's Hardware, Momomo_us