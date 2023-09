Next-gen GPU Nvidie by oproti dřívějším zvěstem mohlo být 3nm. Ale jen to určené pro AI trh?

Již se ví, že příští generace GPU od Nvidie má architekturu Blackwell, byť až nedávno bylo potvrzeno, že to bude platit nejen pro výpočetní verzi určenou pro akceleraci AI v serverech, ale také pro herní verzi, GeForce RTX 5000. Vypadá to, že Blackwell by mohl mít proti dnešním GPU výhodu v pokročilém křemíkovém procesu, má se totiž odpoutat od technologie 5nm generace (jejíž vylepšenou podobou je 4nm proces) a skočit na 3nm proces.

Ačkoliv dříve v letošním roce se objevila zpráva, že Blackwell, respektive GeForce RTX 5000, zůstane stále na 4nm procesu, nyní se z Dálného Východu zase dostavila opačná informace. Tchajwanský web DigiTimes píše, že Blackwell se patrně bude vyrábět na 3nm procesu TSMC, s nímž Nvidia údajně teď již podepsala smlouvy na výrobu 3nm čipů, která se má odehrávat v druhé polovině roku 2024.

Výrobu na 3nm procesu zatím využívá jen Apple v procesoru A17 Pro. Sice se objevují zprávy o tom, že jsou u ní problémy s výtěžností a případně s variabilitou parametrů vyrobených čipů, ale 3nm proces každopádně přináší šanci na vylepšení energetické efektivity a tím i celkového výkonu GPU.





Nvidia by podle DigiTimes nejspíš mohla dostat opět vlastní upravenou verzi výrobního procesu, jako to pro ni TSMC udělalo na 12nm, 7nm a 4nm (či 5nm) procesu. Tato upravená verze by mohla mít ještě agresivnější parametry a dosahovat v kombinaci se specifickým fyzickým návrhem GPU Nvidia vyšší hustotu tranzistorů a případně vyšší frekvence (to se údajně podařilo dosáhnout u procesu 4N).

Výpočetní GPU Nvidia H100, používající současný 4nm výrobní proces Autor: Nvidia

DigiTimes ale dává 3nm výrobu pro Nvidii do souvislosti s GPU označeným GB100. To je však podle dosavadního vědění nikoliv herní, ale AI verze GPU s architekturou Blackwell. Je tedy otevřená možnost, že se drahá a náročná výroba 3nm procesem může omezit jen na tento pro Nvidii enormně výnosný segment, zatímco herní GPU (ta jsou označená GB202, GB203, GB205, GB206 a GB207) by mohla zůstat na levnějším a zralejším 4nm procesu, jenž ale bude celkově horší co do spotřeby a výkonu.

Toto by odpovídalo dřívější strategii Nvidie z předchozí generace, která sdílela architekturu mezi výpočetní a herní linií GPU, tedy Ampere. GPU A100 pro akceleraci AI používalo tehdy špičkový 7nm proces TSMC, ale herní grafiky byly na 8nm procesu Samsungu, který byl reálně o generaci až o generaci a půl horší technologií (šlo o derivát 10nm technologii a Samsung měl navíc horší energetickou efektivitu a frekvence proti stejné generaci TSMC).

To neznamená, že výroba GeForce RTX 5000 na 4nm procesu už je nějak osudově předurčená jistota, protože předchozí strategie se může pod tlakem změněných vnějších okolností měnit. Ale minimálně zatím musíme považovat výrobní proces herních GPU Blackwell za otevřenou otázku a počítat i s horší možností, bez ohledu na to, že by serverová výpočetní verze této generace měla už být 3nm.

Je však také třeba zdůraznit, že informace od DigiTimes je neoficiální a je třeba ji ještě brát s určitou rezervou – omyl nebo chybu zde nelze úplně vyloučit.

Zdroje: techPoweUp, DigiTimes