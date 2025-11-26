Next-gen procesory Intel pro desktop dostanou integrovaný Thunderbolt 5 a upgrade NPU. A co „X3D“ verze?

Nedávno jsme tu měli informaci o parametrech procesorů Bartlett Lake od leakera s přezdívkou Jaykihn – variantě procesorů Raptor Lake s 12 velkými jádry, s jejímž příchodem na trh je to však nejisté. Stejný insider teď vynesl také zprávy k příští generaci desktopových procesorů Intelu, Core Ultra 400 „Nova Lake“, zejména k jejich verzi s tzv. BLLC, což bude velká cache, s níž by Intel mohl dohnat „X3D“ procesory AMD v herním výkonu.
Desktopové procesy Nova Lake: Silnější NPU…
První věcí, kterou Jaykihn prozradil, je, že procesory Nova Lake přinesou do desktopových PC pro socket (použitý bude nový socket LGA 1954) podporu pro funkce tzv. Copilot+ PC. Ty Microsoft váže na přítomnost výkonné jednotky NPU pro akceleraci aplikací umělé inteligence lokálně na zařízení a s nízkou spotřebou. NPU v desktopových procesorech Nova Lake (Nova Lake-S) má mít výkon 74 TOPS, zatímco dnes MS vyžaduje 40 TOPS.
Zatím není jasné, jestli se například Microsoft chystá požadavek zvýšit, nebo z jakého důvodu Intel nasadí takto vyšší výkon. Tato relativně výkonná NPU bude stát jisté místo na čipu a je samozřejmě otázka, zda nemohlo být využito lépe. Například pro integrované GPU, které také může akceleraci AI zastat, ale má i jiná využití.
…ale slabší integrované GPU
Bohužel se zdá, že grafika mohla padnout za oběť potřebě udělat pro NPU místo. Podle Jaykihna budou mít desktopové procesory Nova Lake slabé integrované GPU s jen dvěma bloky Xe Core, což dává 256 shaderů – dnešní procesory Arrow Lake pro desktop mají 512 shaderů (4 Xe Core), byť starší architektury. V Nova Lake už bude použitá architektura Xe3 LPG, tedy odvozená od grafiky procesorů Panther Lake, ale asi bez podpory ray tracingu. Architekturu jsme rozebírali v tomto článku:
Jak moc to vadí, to je otázka. Pro základní připojení monitoru v kanceláři to bude stačit a třeba na přehrávání multimédií (pro což mají procesory vyhrazený media engine) také. Desktopové procesory AMD Ryzen 7000 a 9000 také mají jen minimální GPU se 128 shadery. U těchto procesorů se holt asi počítá s tím, že kdo chce hrát nějaké hry, bude stejně pořizovat samostatnou grafickou kartu. Skupina uživatelů, kteří chtějí o trošku silnější grafiku, ale stále v integrované úsporné formě, tím ovšem utrpí.
Integrovaný Thunderbolt 5
Na druhou stranu mají procesory Nova Lake, včetně těch desktopových, přinést docela velké zlepšení v konektivitě. Aktuální procesory Intelu mají integrovaný Thunderbolt 4 (tedy ekvivalent USB4), ale u Nova Lake-S už to má být Thunderbolt 5, takže by měly umět 80Gb/s a 120Gb/s konektivitu.
BLLC pro herní procesory
A nakonec informace k modelům s tzv. BLLC, což bude velká cache konkurující X3D procesorům AMD s 3D V-Cache. Měla být výrazně zlepšit herní výkon procesorů Intel, který je dnes slabší stránkou procesorů Intel (minimálně proti X3D Ryzenům).
Jaykihn potvrzuje, že tato cache má mít kapacitu 144 MB, což bude souhrnná kapacita L3 cache u této herní verze procesorů Nova Lake. Tato cache ale nebude „3D“, čili na separátním čipletu. Bude součástí přímo CPU čipletu s jádry, což by ovšem mohlo i zlepšit výkon. Jde zřejmě o separátní verzi CPU čipletu mimo tu, která bude používána běžně. Měla by mít 8 jader P-Core a 16 jader E-Core. Podstatná věc je, že podle Jaykihna asi Intel bude tuto herní verzi vyrábět vždy jen s jedním CPU čipletem a tedy se 144MB cache.
Nova Lake má přinést procesory s dvěma CPU čiplety a tím pádem až 16 + 32 jádry (a k těmto počtům bude navíc čtveřice LP E-Core v SoC čipletu procesoru). Tato verze ale podle Jaykihna asi nebude BLLC používat – herní modely mít nebude. Může to být proto, že čiplet s BLCC bude mít větší plochu, která v pouzdru procesoru zabere místo míněné pro druhý CPU čiplet.
Jen 125W herní modely
Vedle toho také herní modely s BLLC budou existovat jenom ve 125W „K“ řadě procesorů pro nadšence. Intel tuto možnost nebude nabízet v zamčených 65W nebo 35W modelech procesorů. To, že je cache přímo na čipu, nejspíš znamená, že nebudou třeba žádná omezení přetaktování, jako tomu bylo u X3D procesorů AMD.
Podle dosavadních informací by tyto procesory měly přijít na trh zhruba za rok, v druhé polovině roku 2026. I když asi nelze vyloučit skluz třeba na začátek roku 2027, jako se to stalo u Core Ultra 300 „Panther Lake“ pro notebooky.