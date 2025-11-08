Bartlett Lake, nehybridní procesor Intel bez jader E-Core: Už víme parametry, dvanáctijádro pojede na 6 GHz

Včera jsme psali o uniklých parametrech Core Ultra 300 „Panther Lake“, nové generace procesorů Intel pro notebooky, poprvé vyráběné 1,8nm procesem. Firma ale má v přípravě ještě jednu zajímavou novinku, která je z úplně jiného soudku. Už před delší dobou se objevily informace, že Intel chystá desktopový procesor, který by odvrhl hybridní koncepci s jádry P-Core a E-Core. A teď už prosákly i parametry tohoto CPU nazvaného „Bartlett Lake“.
Procesor Intel Bartlett Lake
Pro rekapitulaci: Bartlett Lake jsou procesory, které jsou adaptací architektury použité v procesoru Raptor Lake, od nějž přejímají 7nm proces, platformu LGA 1700 a architekturu jader P-Core, prstencovou sběrnici a patrně i verze bloků jako jsou řadiče PCI Expressu, pamětí a integrované GPU – o konektivitě ale ještě neunikla konkrétní data, takže není vyloučeno, že nakonec přijdou nějaká překvapení. Čím se Bartlett Lake liší od Raptor Lake, je absence jader E-Core. Intel udělal to, že v podstatě vzal čip Raptor Lake osmi P-Core a 16 E-Core, a na místo jader E-Core umístil jádra P-Core. Ne však v poměru 1:1.
Jádra E-Core jsou tvořena základní jednotkou (klastrem) obsahujícím čtyři jádra, který na propojovací prstencové sběrnici v procesoru vystupuje jako jeden celek na stejné úrovni jako jádro P-Core. Tyto klastry jsou v Raptor Lake čtyři a současně je plocha jednoho relativně podobná jednomu jedinému jádru P-Core. Intel tudíž mohl udělat to, že na zhruba podobnou prstencovou sběrnici, jako má v čipu Raptor Lake s 8+16 jádry, osadil 12 jader P-Core (jedno nové jádro P-Core za každý ze čtyř klastrů E-Core) a žádná E-Core. Počet zastávek na prstencové sběrnici tím zůstal stejný. A stejná tak zůstává i kapacita L3 cache, která je s návrhem prstencové sběrnice spojená – 36 MB, kdy každé jádro P-Core má přičleněný 3MB blok.
Intel teoreticky mohl Bartlett Lake navrhnout i s jiným počtem jader P-Core, ale to by už vyžadovalo přepracování sběrnice. Další zastávky na ní zvyšují latenci komunikace, takže škálování na vyšší počty jader má určitá negativa (což je věc, kterou design jader E-Core spojených do klastrů částečně obchází). Vyšší počet jader by znamenal navrhnout a ověřit výrazně změněný nový čip, zatímco dvanáctijádrové Bartlett Lake asi bylo možné vyvinout a ověřit s menšími náklady a menším týmem.
Snímek čipu Intel Raptor Lake s 8 jádry P-Core (zelené bloky) a 16 jádry E-Core ve čtyřech klastrech (modré bloky). V procesorech Bartlett Lake budou klastry E-Core jednoduše zaměněny za další P-Core
Podle Jaykihna má Bartlett Lake interní označení, které ho zařazuje mezi procesory rodiny Alder Lake a Raptor Lake. U těch je jasná posloupnost tzv. steppingů (nejde ale úplně o to, co se normálně tímto pojmem označuje). Nejmenší verze čipu Alder Lake s 6 jádry P-Core a žádnými E-Core měla interní označení jako stepping H0, verze s 8+8 jádry označení C0 a čip použitý v procesorech Raptor Lake s 8+16 jádry byl stepping B0. Nový procesor Bartlett Lake je označený jako A0, což indikuje, že jde dalšího nového člena stejné rodiny. A0 zde neznamená, že jde první vyrobenou revizi čipu, což býval běžný význam tohoto označení.
Parametry
A teď už konečně k parametrům, které unikly tento týden na internet. Sdělil je leaker Jaykihn, který v minulosti prokázal, že má přístup k interním dokumentům (nebo dokumentům, které Intel předává partnerům) a je docela spolehlivým zdrojem. Intel nejspíš bude vyrábět více modelů Bartlett Lake, ale zatím máme informace pro jeden, který je zřejmě nejvýkonnější verzí.
Jméno modelu ještě nevíme, ale jeho 12 jader a 24 vláken bude mít základní frekvenci 3,4 GHz. To je víc, než u Core i9–14900KS (základní takt 3,2 GHz) a asi je to přímý důsledek nižšího celkového počtu jader, protože se P-Core nemusí dělit o příděl spotřeby s E-Core.
Maximální boost pro jednovláknové aplikace je 6,0 GHz, tedy stejný jako u procesoru Core i9–14900K – lze čekat stejný jednovláknový výkon a skóre v benchmarcích. Tato frekvence bude nejspíš stejně jako u Core i9–14900K podmíněna teplotou nižší než 70 stupňů (tzv. Thermal Velocity Boost) a použitím preferovaného jádra (Turbo Boost Max 3.0).
Maximální dosažitelný boost je u procesorů Intel odstupňován podle toho, kolik jader je vytížených. Zatím nemáme podrobné hodnoty pro všechny mezistupně, ale při zatížení všech jader bude tzv. all-core boost 5,5 GHz.
Procesory Bartlett Lake mají mít všechny TDP 125 W, ale neznamená to, že budou odemčené pro přetaktování. Všechny modely jsou údajně uzamčené. To by nemělo vylučovat možnosti, jako je vypnutí nebo zvýšení limitů spotřeby, a bude možná přetaktovat paměti. Ale nepůjde zvýšit frekvence násobičem.
Bude možné Bartlett Lake koupit do osobního počítače?
Důvodem zamčeného násobiče je, že tyto procesory nejsou určené pro desktop (nebo alespoň ne oficiálně). Jak už jsme vás informovali dříve, Intel tyto procesory vyvinul pro svou divizi NEX, tedy jako procesor pro síťovou infrastrukturu, serverové, embedded, storage a podobné aplikace. A zatím nejsou informace o tom, že by je vydal jako spotřebitelské modely pro desktopová PC. Procesor je ovšem vyrobený v desktopovém stylu pro socket LGA 1700 a pokud by byla vůle, mohl by v běžných desktopových deskách fungovat.
Zatím těžko hádat, jestli se tyto procesory budou dát osadit do PC včetně herních počítačů, kde by o ně uživatelé nesnášející hybridní E-Core mohli mít zájem. Je jen na Intelu, zda takovou verzi pro platformu LGA 1700 (tedy pro desky s čipsety řady 600 a 700, dnes používané s procesory Raptor Lake a Alder Lake) vydá. I modely prodávané pro síťové aplikace by mohly fungovat, takže teoreticky by úplně stačilo, pokud by výrobci desek přidali podporu do jejich BIOSů (či přesněji UEFI firmwarů). Ale pak by to zase záviselo na tom, zda se budou síťové model dát běžně koupit v distribuci, a jaké budou jejich ceny. Bartlett Lake kvůli těmto okolnostem může, ale také nemusí být zajímavou možností upgradu pro uživatele, kteří nějakou LGA 1700 desku vlastní.
AVX-512 nebude
Jaykihn mimochodem uvádí, že procesory Bartlett Lake nebudou mít povolenou podporu instrukcí AVX-512. To je škoda, protože použité jádro by ji teoreticky stále mělo obsahovat (nezdá se úplně pravděpodobné, že by Intel navrhl novou verzi, která by fyzicky odstraňovala registry ZMM) a není jasné, proč v CPU bez E-Core nemohla být vrácena zpět. Je možné, že je to kvůli validaci. Doteď AVX-512 na jádrech Raptor Lake nebylo používáno, takže možná Intel nemá jistotu, že implementace je korektní. Nebo dokonce přímo ví o nějakých chybách, kterými v jádrech Golden Cove a Raptor Cove implementace AVX-512 trpí.
Kdy přesně tyto procesory přijdou na trh, není jasné, průvodní plán počítal s jejich vydáním v druhé polovině letošního roku. Má to ale být ono vydání coby produktu pro síťový a datacentrový segment trhu, jak už bylo řečeno. Zda se budou tato CPU dát koupit volně a zda je bude podporovat vaše základní deska, to bude separátní problém.
Zdroje: Jaykihn (1, 2, 3, 4, 5)