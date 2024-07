Nevěří Intel svým next-gen CPU? Paralelně vydá nové procesory na staré platformě, a bez big.LITTLE

Včera jsme psali, že Intel bude v oblasti desktopových procesorů mít příští dva roky stále jen Arrow Lake s 8 velkými a 16 efektivními jádry, protože zrušil desktopovou verzi následující 1,8nm generace Panther Lake i refresh Arrow Lake, který měl alespoň výrazně přidat na počtu jader. Ovšem zdá se, že realita je složitější. Intel totiž paralelně bude udržovat při životě socket LGA 1700 a vydá pro něj úplně nové procesory.

Možná si vzpomínáte, že před časem proběhla médii zpráva, že Intel by mohl chystat jakousi 15. generaci Core na platformě LGA 1700, která by následovala po čipech Raptor Lake Refresh a byla založená na čipu nazvaném Bartlett Lake (nebo možná jen Bartlett). Tento čip měl být alternativou nových procesorů Core Ultra, které budou používat dražší novou platformu LGA 1851. Paralelně s ní by se prodávaly procesory Bartlett, které by používaly levnější LGA 1700 desky a tím pádem se také daly používat s pamětí DDR4.

Nicméně poté se ukázalo, že Bartlett (Lake) je ve skutečnosti produkt síťové divize Intelu, takže by mělo jít o CPU určené například do NASů a podobných určení a hodně to smrdělo tím, že třeba jde jen o adaptaci Raptor Lake pro tento segment trhu (takže mohly vyjít jako Xeon D) a nikoliv o nový produkt, který by se mohl podívat i do desktopu. Toto se teď ale změnilo.

Leaker Jaykihn, který přinesl různé informace o procesorech Arrow Lake, teď sdělil, že Intel skutečně plánuje procesory Bartlett Lake, a co je důležitější: přestože jsou vyvíjené onou síťovou divizí, budou vydány i do desktopových PC, tedy pro herní počítače. Skutečně z nich tedy vznikne jakási čtvrtá generace procesorů na platformě LGA 1700, která bude prodávána paralelně s „Core Ultra“ Arrow Lake. A co je ještě důležitější – toto už nebude žádný refresh.





Potvrdil se totiž i další drb – Bartlett Lake přinese úplně nový čip, který bude mít 12 velkých jader P-Core bez efektivních jader E-Core. Mohlo by tedy jít o hodně zajímavé herní CPU nebo procesor pro ty, kterým se nelíbí big.LITTLE koncept s E-Core. Jen spotřeba asi nebude silnou stránkou.

Bartlett Lake: Dvě různé rodiny procesorů pod stejným jménem?

Podle Jaykihna budou procesory Bartlett Lake ve skutečnosti tvořeny dvěma různými rodinami. Jedna část procesorů bude stále hybridní a měla by být založená na starých čipech Alder Lake a Raptor Lake, tyto modely tedy budou stále jen refresh, stále samozřejmě budou mít jádra Golden Cove (nebo Raptor Cove) a Gracemont. V jejich nabídce nebude model Core 9, jen nižší. Tyto procesory nemají NPU a nejsou to tedy Core Ultra, ale zároveň už asi přejdou na nové značení, takže budou Core „číslo“ bez písmene i. Například by se CPU mohlo jmenovat Core 7 260.

Podle tohoto zdroje bude špičkou nabídky procesor Core 7, který bude mít 8 jader Goldmont a 16 jader Gracemont, celkově tedy 32 vláken. Dále pak budou v nabídce procesory Core 5 s 6 velkými a 8 malými jádry (20 vláken). Tyto dvě konfigurace mají v sobě mít křemík B0, což je čip Raptor Lake s většími L2 cache (2MB u P-Core, 4MB na klastr E-Core). Po stránce výkonu a schopností tyto modely lze asi vnímat jako refresh Core i9–13900 a i9–14900, respektive Core i5–13500/13600 a i5–14500/14600.

Levnější verze Core 5 ale budou založené na čipu C0, což je křemík z generace Alder Lake s 1,25MB L2 cache u P-Core a 2MB L2 cache na klastr E-Core. Tyto procesory budou mít jen 6 velkých jader a 4 jádra E-Core. Půjde tedy o refresh modelů jako je i5–13400 a i5–14400.

Dále pak v nabídce bude čtyřjádrové Core 3 a dvoujádrové „jen Core“ (takže možná Intel zase rychle upustí od podivného označení „Intel Processor“, ale je možné, že to jen leaker špatně uvádí a dvoujádro se Core jmenovat nebude). Tyto spodní modely budou založené na čipu H0 z generace Alder Lake, což je křemík s jen šesti velkými jádry a žádnými E-Core.

Core i3 generace Raptor Lake, založené na křemíku H0 Autor: Ľubomír Samák

Důležitá věc je, že tyto procesory nebudou mít 125W verze, jen 65W a 45W modely (u 45W verze by tedy TDP mohlo být vyšší než u dnešní 35W řady T, otázka je ale samozřejmě spíš, jaká bude maximální turbo spotřeba). Toto asi znamená, že nebudou na prodej verze „K“ odemčené pro přetaktování. Uživatelé s takovými spády tedy budou dál muset kupovat 125W modely Core 14. generace.

Tyto procesory, které, jak vidíte, nebudou úplně tím, co je na Bartlett Lake opravdu zajímavé, mají vyjít někdy na přelomu roku. Jaykihn nejprve uváděl plánované vydání v prosinci nebo lednu, později to opravil a už uvádí pouze leden. Patrně by tedy mohly být oficiálně oznámené a vydané během CES 2025, paralelně s mainstreamovými 65W procesory Arrow Lake, které také mají vyjít tou dobou. To možná i vysvětluje, proč jde jen o 45W a 65W modely. Bude to taková obdoba refreshového „Core ne-Ultra 100“ pro notebooky, které letos v lednu Intel vydal jako doplněk procesorů Meteor Lake, Jen tentokrát to bude v desktopu.

Opravdový Bartlett: Až 12jádrová nehybridní alternativa ke Core Ultra

To, co vás na generaci Bartlett Lake bude zajímat, je druhá rodina, která je založená na separátním a zřejmě zcela novém čipu. Ten je údajně nehybridní a místo E-Core má více jader P-Core. Je v něm tedy celkem 12 jader P-Core s HT, což dává 24 vláken. Tato jádra budou mít architekturu Golden Cove (respektive asi Raptor Cove s větší L2 cache), tedy asi beze změn proti Raptor Lake. Lze říct, že půjde o novou verzi čipů Raptor Lake, jen se samými P-Core. Stále by přitom měl používat socket LGA 1700.

Počet zastávek na prstencové sběrnici je tedy stejný jako u 8+16jádrového hybridního CPU, protože klastry E-Core potřebují jen jednu zastávku na čtyři jádra, což jim umožňuje škálovat na vyšší počty vláken. Bude zajímavé porovnat, jak si tyto dvě alternativní konfigurace (které si přímo odpovídají, protože big.LITTLE dle Intelu vyměňuje vždy jedno P-Core za čtyři jádra E-Core) povedou v mnohovláknovém softwaru a která bude mít lepší výkon a energetickou efektivitu. Bude to asi doteď nejlepší příležitost k zhodnocení výhod a nevýhod hybridní architektury v Alder Lake a Raptor Lake.

Tato větev Bartlett Lake bude nabízet následující konfigurace: Nejvýkonnější verze s 12 jádry se bude prodávat jako Core 9. Levnější alternativou bude desetijádrová verze, ta se bude označovat Core 7. A poslední model nebo modely budou osmijádrové, ty ponesou označení Core 5. Nižší modely založené na tomto křemíku už nebudou k mání tedy žádné Core 3 a tak dále. Ty bude poskytovat hybridní varianta.

Od těchto nehybridních Bartlett Lake už bude existovat nejen 45W a 65W zamčená verze, ale opět také nadšenecké modely se 125W TDP. Ty by tedy měly být odemčené pro přetaktování a opět poskytnou alternativu pro nadšence. Zatím nemáme žádnou informaci o reálné spotřebě – tzv. PL2 neboli maximální turbo spotřebě – která je u procesorů Intel obvykle mnohem vyšší než TDP.

Stále bez AVX-512?

Jaykihn na Twitteru dále řekl, že nemá informace o tom, že by tyto procesory měly opět aktivní instrukce AVX-512 (ale ani není potvrzeno, že by stále měly být vypnuté). Jádro Golden Cove a Raptor Cove je teoreticky může poskytnout, jejich podpora je v křemíku stále přístupná. A to, že nehybridní procesory Bartlett Lake nemají žádná E-Core, ji teoreticky umožňuje zpřístupnit.

Existuje tedy určitá šance, že by se na těchto nehybridních Bartlett Lake mohlo AVX-512 objevit, ale na druhou stranu Intel ho nechal vypnuté u Xeonů E-2400, které také E-Core nemají, a to, že podpora není inzerována, moc nadějně nezní. AVX-512 tedy raději nečekejte, i když pokud Intel bude cítit velký tlak konkurence, možná změní názor…

Procesory Bartlett by měly používat stejný socket LGA 1700 a stejné provedení jako Alder Lake a Raptor Lake a fungovat v dnešních deskách Autor: Ľubomír Samák

Vydání je ale daleko, až za rok?

Horší zpráva je, že tyto procesory jsou ještě hodně daleko. Zatímco hybridní verze má vyjít v lednu a bude tedy alternativou k první generace desktopových procesorů Arrow Lake (Core Ultra 200), tato nehybridní verze Bartlett Lake přijde na trh údajně až v třetím kvartálu roku 2025 (tedy za rok v červenci, srpnu nebo září).

Z toho se zdá, že by to už spíše měla být alternativa pro následující generaci a roční cyklus desktopových procesorů. Intel má v té době údajně vydat refresh Arrow Lake, lišící se integrováním výkonnější NPU (ale počet jader CPU zůstane stejný), který se asi bude jmenovat Core Ultra 300. Tyto 12jádrové modely Bartlett Lake by mohly tedy asi být vydány až jako paralelní alternativa k nim, tedy možná pod označením Core (ne-Ultra) 300.

Nové „Ultra“ procesory s čiplety jen minorita, pro masový trh stále 7nm raptoři?

Trošku to tedy vypadá, že příchod procesorů Core Ultra používajících nové moderní výrobní procesy (3nm technologii TSMC, 2nm proces Intelu) a pokročilé čipletové pouzdření nebude nějakou vlnou, která by se rozlila po celém trhu a tyto nové technologie opanovaly portfolio Intelu.

Minimálně část trhu zřejmě Intel bude ještě dlouho pokrývat starším technologiemi – monolitickými procesory bez čipletů, které budou zřejmě stále používat starý 7nm výrobní proces, jehož kořeny jdou až do let 2015–2019, kdy to byl ještě problémy stižený 10nm proces, až později rozvinutý do úspěšných podob výrobního procesu 10nm SuperFin (2020) a Intel 7 (2021). Je možné, že toto bude pro Intel nutnost, protože nové technologie („Ultra“) s pokročilými výrobními procesy, čiplety a 3D pouzdřením budou drahé a budou mít omezenou výrobní kapacitu.

Procesor Intel Core Ultra Meteor Lake složený z čipletů s 3D pouzdřením Autor: Intel

V oblasti desktopových procesorů by možná ještě po ty následující dva roky mohly dokonce ony 7nm „alternativní“ procesory Bartlett Lake a platforma LGA 1700 dělat většinu prodejů, zatímco pokročilé Core Ultra „Arrow Lake“ na nové platformě LGA 1851 by mohlo být v menšině. LGA 1851 bude podle různých spekulací mít o dost dražší desky. Současně je tu ten problém, že procesory Core Ultra vyráběné novými výrobními procesy (3nm a 2nm Arrow Lake, 1,8nm Panther Lake) mohou trpět nižšími frekvencemi, takže ani nebudou schopné překonat Bartlett Lake založené na staré architektuře a starém výrobním procesu v jednovláknovém a herním výkonu. Nebo sice Bartlett a Raptor Lake překonají, ale ne o moc.

Nicméně pokračující používání 7nm procesu a architektur z procesorů Raptor Lake asi bude nevýhoda po stránce spotřeby, která asi zůstane o dost vyšší než u nových procesorů Arrow Lake a také v porovnání s konkurenčními procesory Ryzen od AMD. Toto bude tedy stinná stránka onoho dlouhého života platformy LGA 1700 a Bartlett Lake.

Budou vyřešení problémy s nestabilitou a degradací?

Kromě toho je tu ještě jedna nejistota. Aktuálně procesory Raptor Lake jak 13. generace, tak 14. generace trpí rozsáhlými problémy, kdy jsou snad až desítky procent 125W procesorů Core i9–13900K a Core i9–14900K postižené nestabilitou, přičemž ani další nižší modely nejsou bezpečné.

Intel po téměř půl roce stále nepřišel s řešením a čím dál více se zdá, že by ve skutečnosti mohlo u těchto procesorů docházet k postupné degradaci (selhávání) křemíku, takže i ty, které zatím stabilní jsou, mohou postupně přestat fungovat. A toto už by se ani žádnou opravou zpětně vyřešit nedalo.

Aktuální verze procesorů Raptor Lake mebo jejich 7nm výrobní proces (nebo obojí) mají tedy velmi pravděpodobně extrémně závažný problém. Což budí pochybnosti i nad procesory Bartlett Lake, které budou refreshem těchto procesorů, nebo v oné nehybridní podobně sice novým čipem, ale založeným na jejich IP.

Doufejme, že do vydání Bartlett Lake už bude jasné, jaká je situace s oním problémem Raptor Lake, a bude to nějak uspokojivě vyřešené. Snad už tedy v té době bude možné se na nové procesory Bartlett Lake spolehnout a budeme vědět, že jich už se ona (poměrně rychlá) degradace křemíku (pokud se tento průšvih potvrdí), nebude týkat.

Zdroje: Jaykihn (1, 2, 3, 4, 5)