Procesory Arrow Lake budou Intelu muset vydržet dva roky, následující generace pro desktop je zrušená

Na Twitteru se v posledních týdnech objevila řada interních informací k procesorům Intel Arrow Lake od uživatele s přezdívko Jaykihn. Zdá se, že jde o někoho pracujícího na OEM počítačích nebo základních deskách pro tyto procesory s přístupem k dokumentům a vzorkům procesorů. Vedle informací, o kterých už jsme psali v předchozích dnech, tato osoba také prozradila, co přijde, nebo přesněji nepřijde v dalších generacích po Arrow Lake.

Panther Lake-S zrušeno

Pro připomenutí: roadmapa Intelu nyní po Lunar Lake a Arrow Lake (generace Core Ultra 200) počítá s procesory Panther Lake (Core Ultra 300) a Nova Lake (Core Ultra 300). Tyto generace mají přicházet s pro Intel typickým ročním odstupem, což by znamenalo, že na podzim nebo koncem roku 2025 by měly vyjít procesory Panther Lake, které údajně mají používat 1,8nm proces Intelu. A Intel již skutečně na Computexu předváděl 1,8nm wafer s čipy (nebo spíše čiplety) Panther Lake a někdy v první polovině června mělo být dosaženo prvního spuštění tohoto křemíku v laboratoři.

Jaykihn ale na Twitteru sdělil, že současné plány Intelu nepočítají s desktopovou verzí procesorů Panther Lake (jinak též Panther Lake-S). Tyto procesory tedy budou existovat jen v mobilní formě. Vzhledem k tomu, že je jen rok a něco málo do vydání, asi není pravděpodobné, že by si to Intel rozmyslel a Panther Lake vrátil do roadmapy zpátky.

Tato informace se jinak neobjevuje poprvé – naznačovala ji už zpráva od youtubera Moore’s Law is Dead z října. Tehdy se asi ještě dalo doufat, že není ověřená nebo jde o nějaký omyl, nicméně ostatní úniky ukazují, že Jaykihn by mohl mít přístup k legitimním informacím, takže neexistenci desktopového Panther Lake pravděpodobně musíme vzít na vědomí.





Proč tyto procesory pro desktop nevyjdou, není nikde přímo řečeno, ale je to asi podobné jako u Meteor Lake – nejspíše bude problém v tom, že technologie Intel 18A, na které budou vyráběné, nebude schopná dosahovat tak vysokých taktů, jak by bylo třeba.

Tedy faktor, který zamezil původně plánovanému vydání desktopových procesorů Meteor Lake, které měly používat proces Intel 4. Kvůli nižším frekvencím procesory Meteor Lake musely být omezeny jen na oblast notebookových procesorů a vypadá to, že u Panther Lake se to bude opakovat.

CEO Patrick Gelsinger na Computexu 2024 s waferem obsahujícím 1,8nm čipy Panther Lake Autor: Intel

Platforma LGA 1851 přijde o dvě ze svých tří generací procesorů

Panther Lake-S pro desktop bude tedy muset být příští rok nahrazeno nějakým refreshem procesorů Arrow Lake pro desktop, podobně jako před časem Intel vydal Core 14. generace (to nahrazovalo ono zrušené desktopové Meteor Lake), které používá stejné čipy Raptor Lake jako předchozí 13. generace a víceméně se liší jen vyššími frekvencemi. To znamená, že další velká inovace s novou architekturou bude až za dva roky po Arrow Lake, čekat ji můžeme až na podzim 2026 a měly by to být procesory Nova Lake.

Tímto tedy odpadá jedna z architektur či generací procesorů, které mělo jít na deskách LGA 1851 využít. Vtipné je, že Panther Lake by podle původních plánů nebyla druhá generace. Desky se socketem LGA 1851 měly totiž vyjít o rok dříve a měly se používat pro desktopové Meteor Lake, což by byla první generace (její relikt Intel vydává pro embedded/IoT trh), pak druhá Arrow Lake a Panther Lake by pak bylo třetí a možná poslední generací na tomto socketu. Aktuálně byly tedy zrušeny dvě ze tří generací a místo nich možná budou jen a pouze různé druhy Arrow Lake. Zda třeba nebude Nova Lake používat socket LGA 1851, to teprve uvidíme.

Výkonnější verze Arrow Lake se 40 jádry je mrtvá

Nicméně i s tím refreshem Arrow Lake pro desktop je to komplikovanější. Před delší dobou kolovaly informace, že by Arrow Lake mohlo mít i variantu s 8 velkými jádry Lion Cove a 32 efektivními jádry Skymont, tedy se 40 vlákny (dříve se uvádělo 48 vláken, protože se nevědělo o odebrání HT z jader Lion Cove). To by mohlo slibovat hodně dobrý mnohovláknový výkon.

Zdá se, že tato varianta 8+32 měla být chystána právě pro účely onoho refreshe Arrow Lake (po zrušení desktopového Panther Lake), takže měla zřejmě jít na trh jako Core Ultra 300 pro desktop na podzim 2025. Byla by to tedy taková obdoba původního Raptor Lake, které bylo sice také architektonicky blízké Alder Lake coby „pouhý refresh“, ale Intel přidal nový čip s dvojnásobným počtem efektivních jader, což z refreshe učinilo novou generaci s docela významnými přínosy.

Podle Jaykihna ale k tomuto už nedojde. Uvádí, že Intel tyto plány zrušil už před rokem (v červnu 2023), takže projekt Arrow Lake s 8+32 jádry je mrtvý. Možná to nevycházelo dobře z hlediska plochy čipu a spotřeby. Tím pádem i ona další generace Core Ultra 300 („Arrow Lake Refresh“) bude mít patrně jako maximální konfiguraci stejných 8 jader Lion Cove a 16 jader Skymont a nebude moci nabídnout výrazně zvýšený mnohovláknový výkon, jenž poroste asi jen skrze nějaké zvýšení frekvencí proti původní generaci Core Ultra 200.

Procesorová architektura Intel Skymont – Prezentace na Computexu 2024 Autor: Intel, via: Tom's Hardware

Místo zvýšení počtu jader (což by znamenalo navrhnout a dostat do výroby nový, větší compute čiplet) Intel udělá něco jiného – posílí NPU. Jak jsme psali ve zprávě o předchozím úniku, nyní přicházející první verze Arrow Lake bude mít NPU s výkonem okolo 13 TOPS, což je na úrovni procesorů Meteor Lake a nestačí na požadavky Windows pro tzv. Copilot+ PC. Tato jednotka NPU se nachází v SoC čipletu (dlaždici) procesoru.

Procesory Arrow Lake Refresh by se prý měly lišit právě novější NPU s vyšším výkonem, která by se stále nacházela v SoC čipletu, a to znamená, že bude muset být navržen nový. Podle toho, jak o této refreshnuté verzi Arrow Lake Jaykihn píše, není ještě jisté, zda opravdu půjde do výroby, ale návrh asi již existuje. SoC čiplet s ním má být o 2,8 mm delší, ale ostatní dlaždice (včetně té s integrovaným GPU a té s CPU jádry) se patrně nezmění a budou převzaté z původního Arrow Lake.

Komplikace je, že refreshové procesory prý nemusí být kompatibilní se všemi základními deskami se socketem LGA 1851 pro původní Arrow Lake. Bude nutné, aby deska podporovala „Fast Voltage Mode“ na napájecí větvi pro System Agent procesoru (VccSA). A tato podpora je zřejmě volitelná a záleží na výrobci desky, zda ji implementuje.

Toto je dost zvláštní a potenciálně také celkem nepříjemné (zatím ale netušíme, jak bude situace s deskami za rok vypadat). I když je pravda, pokud bude mezi původním Arrow Lake a jeho refreshem rozdíl jen takto v NPU, možná ani řadě lidí nebude vadit, pokud na refresh nebudou moci upgradovat. O kolik se výkon NPU má zvýšit, to není nikde řečeno. Logické by bylo zvýšení aspoň na 40 TOPS kvůli kompatibilitě s Copilot+ funkcemi, ovšem potvrzeno to nikde nemáme.

Procesor Intel Meteor Lake s viditelnými čtyřmi čiplety/dlaždicemi Autor: Intel

Uniklý diagram připomíná Meteor Lake

Desktopové Arrow Lake bude podle Jaykihna mít velmi podobnou konstrukci jako Meteor Lake se čtyřmi aktivními čiplety (a další Base Tile pod nimi). Skládá se z compute čipletu s jádry CPU (jak P-Core, tak E-Core) a L3 cache na jedné straně a iGPU čipletu na straně druhé. Mezi nimi je SoC dlaždice, která obsahuje paměťový řadič, většinu konektivity, multimédia, NPU a elementy čipové sady.

Část konektivity (část řadičů PCIe a řadič Thunderboltu 4) je ale vydělená do dalšího malého čipletu IO Expander Tile. Teoreticky by tato část mohla být v jednom s SoC dlaždicí, ale tímto stylem (který je použitý i u Meteor Lake) se Intelu z procesoru snáze vyváděla všechna potřebná externí rozhraní. Schéma zřejmě pocházející z materiálů Intelu můžete vidět zde.

Vydání první generace v říjnu

Zatím platí, že by tyto procesory prý měly vyjít v říjnu. Objevila se informace, že by reálně mohly být dostupné až v prosinci, ale to Jaykihn výslovně popřel. Kvalifikační vzorky procesorů mají být dostupné v 36. týdnu roku, což bude na začátku září. Toto se týká 125W modelů řady K pro nadšence, založených na 3nm čipletu (vyráběném v TSMC) s 8+16 jádry.

Druhá méně výkonná varianta s čipletem obsahujícím jen 6+8 jader bude dostupná později, až koncem roku (49. týden roku). Tato varianta ale bude použitá jen v 65W procesorech nižších segmentů, které vyjdou v novém roce. Menší čiplet s 6+8 jádry ještě může být vyráběný 2nm procesem Intelu (Intel 20A) místo 3nm technologie TSMC, ale to Jaykihn neuvádí.

Zdroje: Jaykihn (1, 2, 3, 4, 5, 6)