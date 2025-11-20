Je to oficiální, Intel nezvládl vydat 1,8nm procesory v letošním roce. Konečně prozradil, kdy budou v noteboocích

Intel minulý měsíc odhalil procesory Core Ultra 300 „Panther Lake“, které představují novou generaci čipletových procesorů pro notebooky. A současně jsou premiérou jejího 1,8nm procesu. Intel dříve preferoval vydání nových generací v období back to school nebo na podzim, což v tomto případě nestihl a procesory byly v říjnu odhalené pouze papírově, bez přesného údaje o datu vydání. A až teď konečně máme informaci o tom, kdy reálně přijdou na trh.
Už víme, kdy Panther Lake vyjde
Zatímco modely a parametry procesorů Panther Lake (včetně frekvencí), které najdete v tomto článku, se dostaly ven jen neoficiálně, termín vydání teď Intel prozradil přímo. Firma zveřejnila pozvánku na akci, kde budou Core Ultra 300 vydané – či „Core Ultra Série 3“, jak je v pozvánce uvedeno.
Tato akce se bude konat v pondělí 5. 1. 2026, v 15:00 pacifického času, u nás tedy bude tou dobou již půlnoc na 6. 1. Je tedy oficiálně potvrzeno, že Intel nestihne 1,8nm procesory vydat v letošním roce, což nejspíš firma chtěla, původně mělo jít o produkt roku 2025. Je to tak jasně uvedeno v dřívějších oficiálně ukázaných roadmapách a také samotný výrobní proces měl být podle původních plánů uveden do produkce před koncem roku 2024.
Prohlášení výrobního procesu za „production ready“ sice neznamená současné vydání procesorů, které vždy bývá o nějaké měsíce později, je ale asi bez debat, že došlo ke značnému zpoždění. Na druhou stranu je pozitivní, že proces byl zřejmě zdárně dokončen, což se například u 10nm procesu nedařilo po dlouhé roky a i předchůdce nové technologie (proces Intel 20A) firma zrušila. Proces 18A má firmu vrátit do hry ve výrobě pokročilých čipů a udělat z ní foundry výrobce konkurujícího TSMC, takže je extrémně důležitý nejen pro ní, ale i pro průmysl jako takový.
Z akce bude přenášen live stream, který tak budete moci sledovat na Youtube nebo na webu Intelu. Předpokládáme, že akce bude součástí veletrhu CES 2026 v Las Vegas, zřejmě jako jedna z prezentací (keynote) v jeho předvečer – samotné výstavní dny budou 6. až 9. ledna.
V oznámení na webu Intelu je přímo použito slovo „launch“, které obvykle znamená, že půjde o reálné vydání, kdy se alespoň nějaké notebooky začnou prodávat a budou fyzicky dostupné. Intel by si poněkud zahrával s již tak narušenou reputací, pokud by nakonec řekl, že ve skutečnosti se bude ještě další dobu čekat.
Na onom začátku ledna ovšem notebooků s novými procesory nemusí být na trhu velké množství ani velký výběr, protože dlouho prosakují informace, že Intel chtěl Panther Lake vydat co nejdříve i za cenu, že v moment vydání bude dostupnost omezená.
Je například možné, že ze začátku nebudou dobře dostupné vyšší modely procesorů s maximálními takty (u kterých může být špatná výtěžnost, byť je maximum jen o 5,1 GHz, tedy horší výsledek než dosahuje 3nm proces TSMC v procesorech Arrow Lake s víceméně stejnou architekturou). Ale aspoň v nějaké formě by zřejmě notebooky s Panther Lake měly být na pultech a snad bychom se měli dočkat recenzí.
Desktopové modely generace Core Ultra 300 nebudou. Již delší dobu víme, že Panther Lake je jen pro notebooky (nejspíš kvůli oněm nízkým taktům). Platforma LGA 1851 místo toho dostane refresh procesorů Core Ultra 200.
Zdroj: Intel