Nové desktopové procesory Intel přidávají jádra: Máme parametry Core Ultra 250K, 270K a 290K Plus

Už delší dobu se ví, že 1,8nm procesory Core Ultra 300 „Panther Lake“ pro notebooky, které teď Intel odhalil (jejich modely jsme probírali zde), nebudou mít desktopovou verzi. Intel místo nich pro desktopovou platformu LGA 1851 chystá refresh procesorů Arrow Lake. Teď konečně unikly modely, které Intel chystá, a také jejich parametry. Nečekalo se od nich moc, jelikož jsou založené na původních 3nm čipech. Ovšem nakonec zřejmě budou zajímavé.
Specifikace Arrow Lake Refresh
Arrow Lake Refresh má podle dosavadních informací přijít jen ve formě 125W odemčených modelů pro nadšence. Modely s 65W a 35W TDP v refreshi nebudou a prodávat se budou dál pouze jejich původní modely. Web VideoCardz se teď dostal k jejich specifikacím. Půjde o celkem tři modely, které budou značené o pětku vyšším modelovým číslem a proti původním modelům se také budou lišit přídomkem „Plus“ v názvu.
Core 9 Ultra 290K Plus: Vyšší maximální jednovláknový takt
Core 9 Ultra 290K Plus bude nejvýkonnějším modelem pro socket LGA 1851, který nahradí na čelní pozici model 285K. Zůstane u něj stejná konfigurace s 24 jádry (8 P-Core, 16 E-Core) a 24 vlákny a 36MB L3 cache. Už model 285K používal plně aktivní verzi čipů Arrow Lake, takže počet jader se u 290K Plus zvýšit nemůže. Intel ale zvedne frekvence. Maximální boost velkých jader stoupne na 5,8 GHz proti 5,7 GHz u předchozího modelu. U jader E-Core stoupne maximální boost na 4,8 GHz proti původním 4,6 GHz.
Mírně by se tedy měl zlepšit jednovláknový a snad také mnohovláknový výkon. Základní takty zůstávají stejné (3,7 a 3,2 GHz) a také by měly zůstat stejné limity spotřeby: TDP 125 W a PL2 neboli maximální turbo spotřeba 250 W. Refreshované procesory ale budou mít nově oficiální podporu pro rychlejší paměti – DDR5–7200 místo jen DDR5–6400.
Core Ultra 7 270K Plus
Nižší modely v řadě jsou vyráběné ze stejného křemíku s částí jader vypnutou, což dává Intelu možnost u některých modelů zvýšit počet jader prostě tak, že jich více ponechá aktivních. Nový model Core Ultra 7 bude asi nejvýraznějším příkladem. Zatímco původní model Core Ultra 7 265K měl 20 jader (8 P-Core, 12 E-Core), u nového Core Ultra 7 270K Plus Intel ponechá všechna jádra zapnutá, CPU tedy bude mít 24 jader a vláken (8 P-Core, 16 E-Core) jako model Core Ultra 9.
Lišit se od něj bude tedy už jen tím, že bude mít nižší takty. To Intelu umožní využít širší spektrum vyrobených čipů naplno – ty dosahující nejlepší takty půjdou do modelu 290K Plus, zatímco ty s horšími takty do modelu 270K Plus. Frekvence modelu 270K Plus budou u velkých jader P-Core stejné jako u modelu 265K – 5,4 GHz na většině jader a 5,5 GHz na preferovaných jádrech (Turbo Boost Max 3.0). Jádra E-Core budou mít maximální takt zvýšený o 100 MHz proti modelu 265K – na 4,7 GHz.
TDP je opět stejné (125 W) a zůstala i 250W maximální turbo spotřeba. Kvůli navýšení počtu jader proto byly snížené základní takty – u jader P-Core z 3,9 na 3,7 GHz a u jader E-Core z 3,3 GHz na 3,2 GHz. Na druhou stranu také zde přibyla oficiální podpora pamětí DDR5–7200.
Core Ultra 5 250K Plus
A více jader dostane také model Core Ultra 5. Ten měl doteď (v podobě Core Ultra 5 245K) 14 jader – šest P-Core, 8 E-Core. Nový následník v rámci refreshe se jmenuje Core Ultra 5 250K Plus a bude mít jader 18. Intel ponechá jen 6 P-Core, ale počet malých jader se zvýší, na 12 E-Core. V tomto případě ale dojde i k současnému zvýšení frekvence o 100 MHz u obou typů jader – P-Core budou mít maximální boost 5,3 GHz a E-Core 4,7 GHz.
TDP zůstává 125 W a maximální turbo spotřeba 159 W. Základní takt zůstává 4,2 GHz u P-Core, u E-Core došlo ke snížení z 3,6 na 3,5 GHz kvůli vyššímu počtu jader. A i tento model bude oficiálně podporovat DDR5–7200.
Rychlejší sběrnice?
Očekává se, že vedle těchto primárních parametrů by Intel dále mohl zvýšit frekvenci D2D rozhraní mezi čiplety a prstencové sběrnice, což by zlepšilo propustnosti a latence. Toto zatím není potvrzeno. Intel ale v parametrech takty těchto rozhraní nikdy neuváděl, což může být důvod, proč o nich web VideoCardz nemá informace. Neznamená to nutně, že v těchto ohledech nakonec žádná změna nebude.
Zrychlení těchto rozhraní by mělo zlepšit herní výkon, což je oblast, kde Arrow Lake potřebuje vylepšení. Vyšší počet jader E-Core by ve hrách příliš pomoci neměl, zlepší však mnohovláknový aplikační výkon.
Naopak ve výbavě integrované grafiky, konektivitě a multimediálních schopnostech změny nebudou, což je dáno použitím stejných čipletů. V těchto aspektech budou refreshové modely mít stejné schopnosti jako ty původní (probírali jsme je v tomto článku).
Zatím nejsou informace o tom, které z těchto modelů budou dostupné i ve verzi KF bez integrované grafiky. V původní generaci to byly Core Ultra 7 265KF a Core Ultra 5 245KF, takže v refreshované generaci by možná mohlo dojít na jejich následníky 270KF Plus a 250KF Plus. Ale potvrzeno to zatím není.
Vydání těchto procesorů se uskuteční příští rok, Intel ale zatím nepotvrdil datum. Je možné, že oficiální odhalení bude během CES 2026, ale fyzická dostupnost v obchodech může nastat až později.
