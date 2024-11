Nová grafika Intelu kompletně odhalená: Arc B580 jede na PCIe 5.0, máme specifikace

Včera jsme tu měli uniklé specifikace nové generace grafik Nvidia. Také Intel má v prosinci uvést své nové grafiky – karty Arc generace Battlemage. A také ty teď poodhalil průsak informací. Zatím není jasné, jaké všechny modely Intel příští měsíc uvede, ale minimálně jedna už je jasná: Arc B580. Tato karty unikla v databázi zboží a poté ASRock prozradil model, který chystá, čím také potvrdil parametry této grafiky.

Arc B580

Intel patrně začne levnějším z modelů grafik v generaci Battlemage, kartou prostřední kategorie Arc 5. Ta se označením Arc B580 nominálně tváří jako nástupce modelu Arc A580, jenž s cenou kolem pěti tisíc konkuroval Radeonu RX 6600 (a GeForce RTX 3050, což je o třídu pomalejší karta než předchozí dvě, jen se kvůli síle značky prodává za stejné peníze).

ASRock chystá víc verzí karty Arc B580 – model Challenger s dvěma axiálními ventilátory a model Steel Legend se třemi. Podle dosavadních informací má tato grafika nést čip BGM-G21 a v něm 2560 shaderů s architekturou Xe2 HPG, která už je obsažená v procesorech Lunar Lake a jinak je též označovaná Battlemage. Ale to je zdá se ve skutečnosti kódové označení ne architektury GPU, ale dané generace samostatných grafik.

ASRock Arc B580 Steel Legend Autor: ASRock, via: Hardwareluxx

Obě karty ASRocku se již objevily například na Amazonu. Ještě nemáme úplně přesnou informaci o referenční frekvenci, ale jsou uvedené takty daných obou karet, které v sobě mohou mít nějaké tovární přetaktování. Model Challenger má uvedený takt GPU (snad boostu?) 2740 MHz a model Steel Legend dokonce 2800 MHz, takže jdou poměrně vysoko.





Čip BMG-G21 má patrně 192bitovou sběrnici a grafika Arc B580 tak ponese 12 GB paměti, která je typu GDDR6 a poběží na frekvenci 19,0 GHz (efektivně). To by mělo dodávat propustnost 456 GB/s.

ASRock Arc B580 Steel Legend Autor: ASRock, via: Hardwareluxx

Napájení jedním osmipinem

Fotografie karet, které se dostaly na internet, pak odhalily další věci. Intel nepřistoupil k použití 12+4pinovéo napájecího konektoru – před časem se objevila zpráva, že na prototypech byl testován, ale patrně nebyl zvolen kvůli tomu, že minimálně u tohoto modelu by neměl žádné výhody (zpráva webu Prohardver také uváděla, že konektor je stále méně spolehlivý než tradiční napájení s osmipiny, ale to by se asi projevovalo silněji až u karet s vyšší spotřebou než 300 W).

ASRock Arc B580 Challenger Autor: ASRock, via: Hardwareluxx

Větší a dražší z obou karet má osmipinové konektory dva, ale levnější Challenger jenom jeden. Karta by tím pádem měla mít referenční TDP maximálně 225 W, nebo nižší. Nebude asi výrazně menší vzhledem ke dvěma konektorům na vyšším modelu Steel Legend, asi lze tedy očekávat něco jako 200–225 W.

PCI Express 5.0 ×8

Druhá věc patrná na fotografiích pak je, že GPU patrně používá jen osmilinkové rozhraní PCI Express do systému (pozná se to podle toho, když SMD součástky nelemují celou délku slotu). To umožňuje zmenšit plochu řadiče na čipu. Nejde o úplně zanedbatelnou úsporu, protože PHY nejsou v půdorysu čipů nejmenší a jejich redukce na polovinu může uvolnit místo pro jinou funkcionalitu nebo zlevnit výrobu. Proto je toto řešení, někdy před deseti lety používané jen u některých levnějších Radeonů, nyní vidět na nižších GPU AMD, Nvidie i Intelu.

ASRock Arc B580 Steel Legend Autor: ASRock, via: Hardwareluxx

Ovšem kontakty viditelné na fotografii konektoru PCI Express nápadně připomínají provedení, které se objevilo na prosáklé fotce konektoru karty GeForce RTX 5090, která už má umět PCIe 5.0. Zdá se tedy, že Arc B580 má sice osmilinkové rozhraní, ale již se bavíme o PCI Express 5.0 ×16. To znamená, že osadíte-li tuto grafiku k desce a procesoru, které PCIe 5.0 umí, bude propustnost stejná jako dnes u grafiky s obvyklým rozhraním PCIe 4.0 ×16. Velké problémy ale nejspíš nebudou ani na platformách, které mají jenom PCIe 4.0.

Arc B580 bude tedy první prakticky použitelné GPU, s kterým se bude dát PCIe 5.0 na AM5, LGA 1700 a LGA 1851 deskách využít. Formální prvenství má čínské GPU Moore Threads MTT S80, které ale až tak moc použitelné není kvůli nepřipravenému či přímo chybějícímu softwarovému ekosystému.

„Intel Arc B-Series“

Úniky karet jak od ASRocku, tak na Amazonu naznačují, že vydání této grafiky je za rohem, nejspíš už ho od nás dělí jenom dny. I na webu Intelu jsou teď zmínky o grafikách Battlemage, přesněji Intel hovoří o GPU Arc „série B“, což očividně znamená Battlemage. Podle dřívějších zpráv se grafiky začnou prodávat až během prosince, ale odhalení by teoreticky mohlo být ještě tento týden v listopadu. Každopádně ve sféře GPU bude před Vánoci něco nového k vidění a zkoumání ještě předtím, než vyjdou nové grafiky od AMD a Nvidie (což podle všeho nastane až po novém roce).

ASRock Arc B580 Challenger Autor: ASRock, via: Hardwareluxx

Jiná věc je, že Intel toto prvotní vydání zdá se provede jenom s nižším modelem Arc B580, který se svou konfigurací logicky nebude schopen ohromit moc velkým výkonem (lákat bude muset na příznivou cenu). Podle uniklých zpráv měla generace Battlemage mít ještě výkonnější čip s 4096 shadery a 256bitovou sběrnicí, na kterém by mohla být založená grafika Arc B770 nebo B750 (značení je nejisté). Jenže o těchto vyšších modelech zatím nikde není ani zmínka a pořád nevíme, zda tento čip nebyl zrušen a opravdu vyjde.

Pokud teď při odhalení bude k dispozici jen levnější Arc B580 bez B750 či B770 a výkonnější model vyjde až v roce 2025, už nebude schopen udělat takový dojem. Mezitím vyjdou nové výkonnější karty Nvidie, což asi počin Intelu dost zastíní…

Zdroje: Hardwareluxx, VideoCardz (1, 2, 3)