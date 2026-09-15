Nové VR brýle Valve jsou tady: Rezervace Steam Frame začaly, jejich cenovka vám ale otráví den

Loni na podzim firma Valve představila svůj největší vstup do světa hardwaru za dlouhá léta s počítačem Steam Machine, Steam Controllerem pro něj a také s autonomními VR brýlemi Steam Frame. Jenže současně zasáhla trh s počítači a elektroniku doteď zuřící bouře v cenám pamětí a SSD. Novinky Valvu byly odloženy – Steam Machine vyšla v červenci a Steam Frame jde ven až nyní. A bohužel také nebudeme mít zrovna přívětivou cenu.
Steam Frame vychází – rezervace začaly
Firma Valve nyní oznámila, že otevírá předobjednávky, respektive rezervace zařízení Steam Frame, což v podstatě značí moment uvedení tohoto VR headsetu na trh. Zařízení se nezačne prodávat běžným způsobem, firma použije stejný způsob zahájení prodeje, jako u Steam Machine. Znamená to, že prvním krokem bude možnost zarezervovat si možnost zařízení objednat. Ta bude otevřená po omezenou dobu, čímž vznikne seznam čekajících zájemců.
Nebude ale fungovat metodou kdo dřív přijde, ten dřív mele. Protože zájem bude zřejmě vyšší, než kolik bude v prvních šaržích vyrobeno zařízení, možnost objednat dostanou náhodně vybraní zájemci ze seznamů čekajících. Valve jim pošle mail s možností do 72 hodin závazně objednat (a další maily budou patrně posílány, jak budou z výroby docházet nové šarže zařízení). Možnost zapsat se na tento seznam mají zájemci do 17. 9. 19:00 hodin. Každá osoba může mít jen jednu rezervaci a také je tu ta komplikace, že Valve bude rezervace přijímat jen od účtů Steamu, které na platformě udělali nějakou útratu před 27. dubnem 2026 (to je patrně ochrana před multiúčty a překupníky).
Valve neuvádí, kdy mohou „vylosovaní“ předobjednávatelé očekávat expedici headsetu. Očekáváme ale, že na samotnou fyzickou dostupnost už se pak nebude čekat dlouho, maximálně pár týdnů.
Vysoká cena
Spolu s otevřením rezervací také firma Valve odhalila ceny zařízení, které jsou tou špatnou zprávou na celé této novince. Základní verze zařízení stojí v Americe 1059 $ (bez daně) a u nás 1049 € (včetně DPH), čemuž v korunách nyní odpovídá 25 500 Kč. To je ovšem cena za za základní verzi s pouze 256GB úložištěm typu UFS, na které se moc her najednou nevejde.
Pokud chcete větší úložiště, je na výběr verze s 1TB SSD také typu UFS, která ale stojí 1299 $ a u nás 1279 € s DPH (v ČR by to teď vycházelo na 31 tisíc Kč). Což není úplně hrozný příplatek, u Applu vás upgrade SSD z 256 GB na 1 TB vyjde na 15 tisíc. Jen kdyby základní cena byla níž.
Úložiště typu UFS jsou osazená napevno a nedají se vyměnit bez (od)pájení, což je podobně jako v mobilech potenciální problém při jejich selhání (ale výměna by alespoň neměla být tak obtížná jako u zařízení Applu, protože jde o standardizovanou součástku). U obou headsetů se ale dá úložiště volitelně rozšířit kartou microSD.
V ceně mimochodem není nabíječka pro zařízení (které běží na baterie). Lze použít USB-C nabíječku či zdroj s výkonem aspoň 45 W, kompatibilní je nabíječka pro Steam Deck. Valve nabízí adaptér za 29 $ / 39 €.
Valve Steam Frame je autonomní VR headset, který je založený na Arm procesoru (4nm SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, což byl před třemi lety čip pro „vlajkové lodě“ mobilů, ale dnes je samozřejmě etalon už dál). Přímo v zařízení běží vlastní operační systém (Steam OS 3) i všechny hry. Nejde tedy o brýle, které se připojují k hernímu PC jako klasický Oculus Rift nebo Valve Index (jako náhradu lze však hry a obsah z PC streamovat). Kvůli tomu, že jde o autonomní zařízení, však headset musí mít vlastní úložiště a operační paměť, čímž se také stalo jednou z obětí explozivního růstu cen těchto komponent.
O hardwaru, specifikacích a dalších detailech VR headsetu Valve Steam Frame jsme podrobně psali v tomto článku:
Nová generace virtuální reality: Brýle Valve Steam Frame umí spustit hry na PC i na vlastním zabudovaném čipu
Zdroje: Valve, VideoCardz